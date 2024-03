Třikrát nula a návrat do záchranářských problémů. Pardubičtí fotbalisté po třech bodových kolech v jarní části, už žádný nepřidali. Zatímco ve venkovním duelu na Slavii a v domácím s Plzní, když notabene hráli celý zápas v deseti, prohráli se ctí, tak před týdnem v Hradci Králové se Kováčovi svěřenci pořádně ztrapnili. V neděli už potřebují v CFIG Areně nutně zabrat. Do cesty se jim však postaví ostravský Baník, který se zuby nehty drží ve skupině o titul.

Pardubice přivítaly Baník v loňské sezoně rovněž v březnu. Utkání skončilo 1:1. Stejně jako na podzim v letošním ročníku.. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FORTUNA:LIGA – 25. kolo: FK Pardubice (13. místo, 23 bodů, skóre 23:35) – FC Baník Ostrava (5. místo, 34 bodů, 33:28). Neděle 15:00, CFIG Arena Rozhodčí: Szikszay - Volf, Hrabovský (D. Starý), VAR: Petřík, AVAR: Mokrusch. Vzájemný zápas: 1:1.

Oba celky mají stejnou motivaci. Odčinit hrubě nepovedený zápas z minulého kola. Pardubice odevzdaly dobrovolně východočeské derby a Baník nechal před zraky svých fanoušků všechny body Olomouci.

Slabý výkon svých podřízených nadzvedl ze sedačky nejednoho fanouška a z ředitelského křesla také Víta Zavřela.

„Mrzí mě, že naši hráči nepochopili, o čem východočeské derby je. Takto se o ligové body nehraje. Jsem zklamaný z našeho výkonu, protože velmi dobře vím, co v našich hráčích je a jak jsme se na toto utkání připravovali,“ povídal po východočeském měření sil sportovní ředitel FK Pardubice.

Rozhněvat si vrchnost není moc dobrá „taktika“. Hráči mají štěstí, že vedení jim dává druhou šanci…

„Věřím, že celý tým si ze zápasu v Hradci vezme ponaučení, že takto se o ligové body nehraje a že fanouškům proti Baníku ukážeme, že máme na to vyhrát i proti takto těžkému soupeři,“ velí Zavřel.

Zápas na půdě rivalského města neměl z pardubického pohledu s nejvyšší soutěží nic společného. Zkažené přihrávky by vydaly minimálně na dvě utkání.

„Zápas v Hradci jsme si pečlivě zanalyzovali. Neodehráli jsme ho vůbec dobře. Musíme být daleko agresivnější. V derby jsme také propadali po mnoha ztrátách. Myslím, že nám ani nesedl terén. Musíme se zkrátka zlepšit ve všem a také zase vstřelit branku,“ míní pardubický trenér Radoslav Kováč, který dodává: „Klukům jsme říkali, že jediné štěstí je, že v neděli máme šanci na nápravu.“

A ještě v jednom ohledu měl jeho tým štěstí. Znovu mu nahrály do karet některé výsledky. Především pak remíza Českých Budějovic se Zlínem. Takhle si Pardubice drží čtyřbodový odstup na čtrnáctou příčku.

Pod Hapalem se to houpe

Jenže na ostatní, nelze spoléhat do nekonečna. Baník pro červenobílé představuje těžkou zkoušku.

Na jaře si ostravští hráči pod vedením trenéra Pavla Hapala připsali z osmi ligových utkání zatím jen dvě výhry. Jenže obě na hřištích soupeře. V celé sezoně už vytěžili v cizím prostředí devatenáct bodů. O čtyři více než ve Vítkovicích. Jaká to podoba s Pardubicemi, které z venku přivezly třináct bodů a doma jich posbíraly jen deset. Jeden z nich vydolovaly právě v Ostravě za remízu 1:1.

„Baník hraje paradoxně lépe venku než doma. Mají velmi dobře poskládané mužstvo, které disponuje svojí kvalitou. Čeká nás náročné utkání,“ podotýká Kováč.

Šušká se o tom, že pod trenérem Hapalem houpe židle. Pardubičtí ji mohou ještě více podtrhnout.

„Nechci říkat, jestli je Baník ve formě, nebo není. Mají nějakou situaci, ze které se budou chtít dostat. Naposledy prohráli s Olomoucí. O to víc do toho půjdou. Stejně jako my potřebují urvat tři body,“ má jasno jarní král asistencí Vojtěch Patrák.

Rovněž on se podílel na zpackaném utkání v Hradci Králové.

„Nejdůležitější je poučit se z chyb, které jsme dělali. Jak v bránění, tak i v útočné fázi z toho nebylo nic moc dobře. Chyběla nám agresivita a bojovnost. V neděli to budeme chtít napravit. Vyhodnotili jsme si to a východočeské derby už neřešíme. Soustředíme se už jen na další utkání, ve kterém budeme chtít podat o hodně lepší výkon,“ slibuje Patrák.

Jeho tým hazarduje s trpělivostí fanoušků. Pracně je do ochozů dostává a pak předvede tak hanebný výkon.

„Budeme všechny naše fanoušky potřebovat na tribunách. Budeme to brát jako možnost omluvy za nevydařené východočeské derby. Chceme ukázat, že v neděli nastoupí úplně jiný tým, který se porve o vítězství,“ předkládá nabídku pardubický ofenzivní hráč.