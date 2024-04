Souboj nejhorších útoků soutěže. Až to zní neuvěřitelně, Bohemians nastříleli ještě méně gólů než pardubičtí fotbalisté. Nedělní utkání tak rozhodne o tom, komu bude patřit Černý Petr v tomto ohledu po základní části. Důležitější ale pochopitelně budou body. Východočeši sice nemohou Klokany v tabulce přeskočit, nicméně by si mohli výrazně pomoct pro další pokračování v nejvyšší soutěži. Nejen ve skupině o záchranu ale také v příští sezoně.

1. kolo FORTUNA:LIGY - FK Pardubice - Bohemians Praha 1905 | Foto: Milan Křiček

FORTUNA:LIGA – 30. kolo: Bohemians Praha 1905 (11. místo, 32 bodů, 27:39) – FK Pardubice (13. místo, 28 bodů, 28:40). Neděle 15:00, hř. Ďolíček. Vzájemný zápas: 1:0.

Pardubice mají soupeři co vracet za podzimní část. Ve vstupním utkání soutěže prohráli nejhubenějším rozdílem. Inkasovali hned zkraje utkání a potom už se nezmohli na odpověď. Přestože byli střelecky aktivnější. Jejich naděje ochromila červené karta pro Matouška. Už v prvním kole začal pardubický problém ze standardními situacemi, když jediný gól padl po rohu. A také s červenými kartami. Za devětadvacet kol jich svěřenci Radoslava Kováče nasbírali hned sedm. Navíc nulový zisk z tohoto střetu pomalu nasměrovával nově se formující tým do spodní části tabulky. Tam však ale zahučela i Bohemka. Přitom na podzim startovala v evropských pohárech.

Pardubickým fotbalistům se v poslední době na vršovický tým nedaří. Prohráli s ním třikrát v řadě, aniž by vstřelili jediný gól. To samé platí o zimní přípravu v Tipsport lize, kdy se oba celky rozešli s bezbrankovou remízou. Východočeši čekají na trefu do zelenobílé sítě už 352 minut. Naposledy ji rozvlnil ve skupině o udržení v roce 2022 Robin Hranáč. A oba kluby, které pojí přátelství od dob, kdy Bohemians nabídli Pardubicím na dva a půl roku azyl, se v bojích o záchranu střetnou po dvou letech znovu.

Pardubický kádr pro jarní část rozšířil Laurent Kissiedou.Zdroj: FK Pardubice/David Haan

Musíme být zabijáci

Ani jedno utkání nepamatuje Laurent Kissiedou. I když… To ligové. Ofenzivní záložník z Pobřeží slonoviny totiž zasáhl jako čerstvá posila do již zmíněné zimní přípravy. Dokonce si navlékl kapitánskou pásku.

„Na zápas se moc těším. Budeme stoprocentně připraveni. A dobře naladěni, abychom si do Pardubic přivezli tři body,“ říká odvážně Kissiedou.

Jak ale na to. Na tým se druhým nejhorším útokem je to až moc smělé…

„Musíme prokázat větší důraz v šestnáctce soupeře. Musíme být zabijáci, kteří dokážou balon jakýmkoliv dotlačit do brány,“ má jasno.

Damoklův meč sice nad pardubickými fotbalisty nevisí, Brno je však mementem

Pardubičtí fotbalisté mohou zase pookřát. Jedou ven, kde se jim v této sezoně až neobvykle daří. V této tabulce zaujímají sedmé místo, když ze čtrnácti zápasů jich pět a dvakrát remizovali. Případným vítězstvím by si narovnali psychiku, protože v posledních třech ligových duelech nevyhráli. Získali bod s Českými Budějovicemi a ve Zlíně. A doma prohráli s Mladou Boleslaví. Bohemians navíc patří k nejhorším týmem v domácím prostředí. I když na poslední právě Pardubice mají náskok šesti bodů.

„Jako fotbalista by měl člověk pokaždé chtít zvítězit. V určitých věcech nás výsledky, které nejsou ideální, trochu ovlivňují. Chápeme ale, že to ke sportu patří. Bez ohledu na nezdary se soustředíme na další zápasy, které nás ještě v této sezoně čekají,“ podotýká pětadvacetiletý chlapík.

V nejvyšší soutěži si na jaře odbývá premiéru. Před tím hrál v americkém Memphisu.

„Tato liga má od všeho něco. V české lize hraje spousta vynikajících hráčů. Zároveň jsou ale i zápasy, které jsou hodně o soubojích a důrazu. Pokaždé je to navíc bitva, což musí fanoušky bavit,“ přidává Laurent Kissiedou svůj pohled na FORTUNA:LIGU.