Chodníčková… A nebo také veselá runda na cestu domů z párty. Přesně takovou rozlučku připravili pardubičtí fotbalisté svému trenéru Radoslavu Kováčovi. V posledním utkání letošní sezony zvítězili s čistým kontem na hřišti pražských Bohemians. A svého soupeře přeskočili v konečném pořadí skupiny o udržení. Nakonec v sezoně 2023/2024 obsadili dvanáctou příčku.

Pardubičtí fotbalisté (ve fialovém) zakončili sezonu 2023/2024 zápasem na Bohemians. | Foto: FK Pardubice/Radek Klier

FORTUNA:LIGA - 5. kolo skupiny o udržení: Bohemians Praha 1905 - FK Pardubice 0:1 (0:0). Fakta – branka: 64. Daněk. Rozhodčí: Opočenský – Zoufalý, Kotalík. Žluté karty: Prekop - Kukučka, Míšek Lima. Červená karta: 77. Puškáč (B). Diváci: 3012.

Bohemians Praha 1905: Reichl – A. Kadlec (84. Kozák), Křapka, Vondra – M. Dostál (71. Köstl), Hůlka, Beran, Hybš (76. Necid) – Matoušek (71. Mužík), Prekop – Ristovski (46. Puškáč). Trenér: Jaroslav Veselý.

FK Pardubice: Budinský – Mareš, Kukučka, Halinský, Surzyn – Daněk, Kissiedou (79. Donát), Icha, Sychra (69. Lima) – Černý (69. Míšek), Krobot (35. Zlatohlávek). Trenér: Radoslav Kováč.

Mezi tři tyčemi pardubické brány dostal přednost Viktor Budinský a v základní sestavě zakotvil také fotbalový matador Pavel Černý.

A byl to pardubický kapitán, který se dostal do první šance střetnutí. V deváté minutě vyslal Icha přesný pas na Daňka, ten předložil míč Černému, jehož umístěnou střelu z otočky Reichl mrštným skokem u tyče lapil. Bohemians si v prvním poločase vypracovali jedinou možnost k ohrožení brány soupeře. Matouškův pokus po Beranově nabídce, ale hostující obrana k Budinskému nepustila. Na konci první půlhodiny Mareš posadil na hlavu Černého nadýchaný centr a jeho koníček donutil Reichla k zákroku. V závěru tohoto hracího období Černý sklepl balon hrudí ke Zlatohlávkovi, jeho volej se ale mezi tři tyče nevešel.

Rovněž do druhé půle vystoupily Pardubice slibnou příležitostí. Sychra prošel podél brankové čáry, přihrál pod sebe Daňkovi, rozštěp Reichla však neměl chybu. Klokani odpověděli největší příležitostí dosavadního průběhu zápasu. Prekopův dlouhý míč Matoušek sice zkrotil, leč samostatný únik zazdil. V 64. minutě se dočkali za svou aktivitu hosté. Surzyn málem rozlomil břevno napůl a pro Daňka už nebyl větší problém nadstřelit ležícího gólmana. Vidle do domácí snahy o vyrovnání hodil střídající Puškáč. Ve středu hřiště zajel skluzem do Kissiedoua a rozhodčí Opočenský neměl pro jeho zkrat slitování. Přesto Bohemians sahali po bodu. Budinský však pohotově zmenšil střelecký úhel Beranovi. Z protiútoku vybídl čerstvý Lima ke skórování Zlatohlávka. Ten po sólu obešel Reichla, blafák do odkryté svatyně nedokončil. Stav už se nezměnil Pardubice se rozloučily se svým trenérem vyhrou a bonusem v podobě nuly vzadu.