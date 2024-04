Ideální příležitost nevyužita. Trestuhodně. Pardubičtí fotbalisté se mohli v případě výhry vzdálit Českým Budějovicím na propastných jedenáct bodů. Nezbrzdil je ani fakt, že nastoupili bez třinácti branek. Nejlepší střelec Tomáš Zlatohlávek se sedmi góly nebyl k utkání nominován a šestigólový Kryštof Daněk zůstal po zranění jen na lavičce. A tak se otevřela pro další. Na tuto výzvu okamžitě zareagoval Michal Surzyn, který už v páté minutě rozvlnil síť. Poprvé v sezoně. Jenže pojistku domácí nepřidali a Jihočeši po rohu srovnali. Deset minut před koncem a z první šance. Asistent David Mikula si při trestu hlavního kouče Radoslava Kováče podruhé tři body v roli jedničky nepřipsal.

Pardubičtí fotbalisté (v červeném) přivítali ve 27. kole České Budějovice. Michal Surzyn právě slaví gól. | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA – 27. kolo: FK Pardubice – SK Dynamo Pardubice 1:1 (1:0). Fakta – branky: 5. Surzyn - 80. Ondrášek. Rozhodčí: Radina – Hurych, Dohnálek; VAR Kocourek – Váňa. Žluté karty: Krobot, Surzyn, Solil – Králik, Lazić, Tranziska, Alli. Diváci: 3131.

FK Pardubice: Kinský – Mareš, Kukučka, Ortíz, Surzyn – Solil (53. Vacek), Icha, Hlavatý – Patrák (67. Daněk) – Sychra (83. Tischler), Krobot (67. Černý). Trenér: David Mikula.

SK Dynamo České Budějovice: Šípoš – Sladký (46. Lazić), Poulolo, Králik, Madleňák (46. Trummer) – Suchan, Čermák – Šigut (78. Brandner), Skalák (46. Alli), P. Hellebrand – Ondrášek (C) (84. Tranziska).Náhradníci: Janáček – Zíka, Hubínek, Nikl. Trenér: Jiří Lerch

Před utkáním se v CFIG Areně odehrál slavností akt. Sedmička pardubických pamětníků nejvyšší soutěže z konce šedesátých let dostala od klubu ocenění. Pak se usadili na V.I.P. tribunu a pocit slasti si mohli po pár minutách zopakovat.

Pardubičtí na soupeře vlétli. První akci rozjeli po pravé straně, ale Marešovu nabídku spoluhráči nezužitkovali. Rozhodli se však, že si z této části hřiště vyrobí šablonu. V 5. minutě doputoval míč po trase Mareš, Solil k Hlavatému. A ten chlapec má snad oči vzadu. Vratkou našel nabíhajícího Surzyna, který zamířil přesně k tyči. Symbolicky pravé. Další akci založil středem hřiště autor gólu, Krobot balon zasekl, ale do jeho rány vložil nohu hostující obránce. V 18. minutě další zprava. Icha prošel do vápna, dal míč pod sebe a Hlavatý pálil z voleje doprostřed brány. Na konci první půlhodiny rozjel další výpad Mareš. Přes Krobota se dostal balon k Hlavatému a po jeho patičce vystřelil Patrák vedle. Stejný hráč v závěru první půle po Marešově přihrávce poslal střílený centr na Krobota, který nestihl zakončit.

V 52. minutě Mareš narýsoval kolmici na Patráka, který v souboji s bránícím hráčem skončil na zemi. Penalta se nekonala, navíc Solil vyfasoval žlutou karetu. A fasovalo se také na druhé straně hřiště. Tam schytali fanoušci z jihu Čech sprchu patrně za manipulaci s otevřeným ohněm. Domácí se ale dál soustředili pouze na hru. Hlavatého jedovka pořádně štípla Šípoše do rukavic. V 67. minutě se vrátil po zranění na ligové trávniky Daněk. O čtyři minuty později měl na noze pojistku. Sychra ho našel zpětnou přihrávku, ale do střely, která by protrhla síť mu skočil Králik. Jak už to ve fotbale chodí, prosadil se druhý tým. Tým, který si do té doby nevypracoval jedinou šanci. Deset minut před koncem zahrávaly Budějovice roh a Ondrášek poslal hlavou padáček pod břevno. V závěru i sedminutovém prodloužení si Pardubice vypracovaly několik rohů, ale skóre se už nezměnilo. Nejblíže ke gólu měl Tischler. A na druhé straně nebezpečně vypálil Alli a Kinský vytěsnil jeho střelu na roh.