Pozitivní energie se teď nese pardubickou kabinou. Aby ne, Východočeši neprohráli již čtyři zápasy a v posledním utkání vyhráli na hřišti Českých Budějovic 1:0. Důvodů k radosti je však více. Po více než roce se do sestavy vrátil Tomáš Solil a útočník Tomáš Zlatohlávek, zvaný Zlatan, si připsal svoji vůbec první ligovou trefu. Nálada v Pardubicích je tedy výborná…

Tomáš Zlatohlávek se prosadil poprvé v lize a zařídil tak vítězství Pardubic na hřišti Českých Budějovic. | Foto: David Haan

Již zmíněný „Zlatan“ překvapil v sestavě nejednoho fotbalového fanouška. Radoslav Kováč však musel sáhnout ke změně, jelikož Pavel Černý i Ladislav Krobot se léčí s menším zraněním. Zlatohlávek však hned v úvodu ukázal svoji sílu a po přihrávce Hlavatého vsítil svůj vůbec první ligový gól.

„Mnohé překvapila jeho nominace. Máme ho tu tři měsíce a na tréninku skvěle pracuje. Na Spartě mu to ještě nevyšlo, ale teď se nabídlo, aby dostal další šanci a on ji skvěle využil,“ řekl k nominaci Tomáše Zlatohlávka trenér Radoslav Kováč.

Pardubice udržely těsný výsledek až do závěrečných minut a po třech remízách si tak připsaly důležité vítězství.

„Jsme nesmírně rádi, že jsme zvládli tohle těžké utkání. Hráli jsme celou dobu jako tým, obrana nám skvěle fungovala a „Zlatan“ trpělivě čekal na svoji šanci a proti Dynamu nám to rozhodl. Jsme za něj moc rádi,“ zhodnotil utkání lodivod hostů.

Pardubice dobyly Černou věž. O vítězství rozhodla brzká trefa Zlatohlávka

Důvodů k radosti bylo na jihu Čech však více. Po více než roce se v sestavě Pardubic objevil odchovanec Tomáš Solil, který se dokonce mohl zapsat mezi střelce.

„Když jsem ho viděl v kabině po zápase, jak se směje, tak pro nás jako trenéry to bylo nesmírně příjemné. Pomohl nám k vítězství svým výkonem a dostal se i do šance. Je to taková chobotnice, která tu nohu strčí všude. Pracuje výborně s prostorem a vyšťourá každý míč. Pomohl nám hodně ve středu hřiště vedle Kamila Vacka uskákat i hodně míčů,“ potěšil trenéra návrat jednoho z jeho svěřenců.

Zdroj: Youtube

Východočeši se tak výborně nastartovali na příští víkend, kdy v domácím zápase přivítají poslední Zlín.

„Potvrdit vítězství, to je to nejtěžší. Je potřeba to zvládnout a nachystat se,“ dodává Radoslav Kováč.