Zajímavá konfrontace, která se nepovedla. Pardubičtí fotbalisté po šestadvaceti hodinách nastoupili k dalšímu zápasu. V utkání s třetiligovými Drážďany tahali po celý zápas za kratší konec provazu. Nakonec na hřišti AOK Plus Walter-Fritzsch-Akademie inkasovali tři branky. Navíc je od vyšší prohry zachránili oba gólmani.

Pardubičtí fotbalisté neměli v Drážďanech nárok. | Foto: FK Pardubice

SG Dynamo Drážďany – FK Pardubice 3:0 (2:0) Branky: 6. Kutschke, 22. Kutschke, 67. Zimmerschied. SG Dynamo Drážďany: Broll – Kammerknecht, Bünning, Lewald (76. Ehlers), Meier (70. Park) – L. Herrmann (76. Borkowski), Will, Hauptmann (70. Berger) – Lemmer (76. Cueto), Kutschke (70. Meissner), Zimmerschied (76. Batista-Meier). Trenér: Anfang. FK Pardubice - poločas: Kinský – Mareš, Donát, Surzyn, Helešic – Tischler, Míšek – Patrák, Daněk, Brdička – Černý. II. Poločas: Budinský – Lupač, Donát (61. Kukučka), Surzyn (61. Jindra), Icha – Darmovzal, Kissiedou – Daněk (67. Míšek), Pikul, Mukwelle – Huf. Trenér: Kováč.

Drážďany neponechaly nic náhodě a proti účastníku FORTUNA:LIGY nasadily sestavu jako v posledním mistrovském utkání třetí německé ligy.

Domácí zahájili utkání pěkně zostra. Na bránu Kinského, který na rozdíl od zápasu s Bohemians dostal přednost před Budinským, se valil útok za útokem. Nuly na ukazateli skóre vymazal už v šesté minutě Kutschke. Zimmerschied převzal kolmici, odcentroval a jeho spoluhráč byl u míče nejdříve. Ve 22. minutě našel vratkou znovu Kutschkeho a drážďanský kapitán nekompromisně prostřelil Kinského. Domácí tým neubíral na útočných obrátkách. Kinský vyrazil Zimmerschiedovu skákavou ránu jen před sebe a před Hermannem ustřelil míč do bezpečí Tischler. Ve 35. minutě zaměstnal pardubického gólmana pumelicí k tyči Hermann. Gól do šatny už si maloval a po hattricku pošilhával Kutschke ale Kinský bravurním zákrokem vytěsnil jeho hlavičku na roh.

V poločasové pauze sáhla hostující lavička hned k osmi střídáním. Nový hráč Icha přenesl v 56. minutě míč na druhou stranu, kde se prodral ke střele Daněk, ale chyběla mu přesnost. Po hodině hry napřáhl ke střele Lemmer, Budinský se ale zahřál jistým lapnutím. Vzápětí ho napodobil Zimmerschied technickým pokusem, který už už zvedal diváky ze sedadel. Stejný hráč se dočkal v 67. minutě. Míč do šestnáctky mu prostrčil Hauptman a on se prezentoval bombou za „klacek“. Domácí neměli dost. Borkowski se prokličkoval do vápna, ale jeho brilantní akci uťal Budinský výtečným zákrokem.

Zatímco německý celek působil živě, pardubické fotbalisty, kteří zakončili první týden zimní přípravy, doběhl náročný program.