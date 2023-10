Tři body pro Hradec. Ne, žádná komise dodatečně neodvolala gól Pardubic, ani hosté nepřidali druhou branku… Na trávníku sice Votroci vyválčili plichtu 1:1, ovšem v hledišti CFIG Areny měli absolutní převahu. Stovky hradeckých příznivců deklasovali tisíce domácích. Stačilo k tomu jediné. Shluknout se do kotle a pak pod kotel přiložit…

Na místě pardubického kotle se utábořili mládežníci, kteří nemohli fanoušky Hradce Králové překřičet. | Foto: David Haan

Pardubičtí fanoušci sice nechtěli nechat své miláčky ve štychu, ovšem povzbuzování dál od sebe, nikdy nepřinese hlučný efekt. A co zatím vězí? Kvůli sporům fanoušků s pardubickým vedením na zápasy nechodí domácí ultras. S nadsázkou řečeno, dětské hlasy protřelé chasníky nemohou porazit… Navíc někteří "loňští" fanoušci nepřekousli cenu permanentnek.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Vyzráli jen na karvinské torzo

A nestalo se tak poprvé. Zatímco v loňské sezoně se do Pardubic pomalu báli soupeři jezdit kvůli bouřlivému prostředí, tak v letošním ročníku jsou vyhledávanou destinací. Hned otevírací utkání sezony odhalilo, že není něco v pořádku. Fanoušci Bohemians si totiž utkání zcela podmanili.

Vysvětlení se dalo najít vcelku jednoduše. Pardubice měly díky azylu v Ďolíčku propletené vazby i mezi fanoušky. Jejich domácí utkání ve Vršovicích se nekryla, a tak příznivci Klokanů se naučili chodit na Pardubice a rovněž je vydatně povzbuzovat. To přetrvalo do jarní části, kdy se Východočeši vrátili po dvou a půl letech domů.

Týden na to, do CFIG Areny zavítal Jablonec. Přestože nemá nějakou početnou výjezdní skupinu byli i Severočeši hodně slyšet.

Ceny nestřílíme od stolu, museli jsme zohlednit provozní náklady, tvrdí Zavřel

První výhru na zeleném pažitu v sezoně si připsali pardubičtí fotbalisté proti Karviné a dá se říct, že jejich fanouškům nedalo žádnou práci zadupat torzo příznivců nováčka do země.

A tím to končí. Další návštěva z Moravy už tak vlídná nebyla. Fans Slovácka znovu udávali tón. A to doslova, protože středem města se linuly klubové chorály.

Jasnou převahu v decibelech si přivezli na soutok Labe a Chrudimky podporovatelé pražské Slavie. Od prvních minut bylo jasno, kdo na stadionu vládne.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Před derby to musí hučet…

A Hradec jako by si z nich vzal mustr. Prakticky po celý zápas nedokázali být jeho fandové zticha. Chtěl by někdo být v kůži Pavla Černého, který zahrával penaltu právě proti hradecké bouři? On si patrně zacpal uši a s přehledem pokutový kop proměnil. Po utkání fans, kteří před několika lety pozvbuzovali jeho, když cedil krev právě v černobílých barvách, pochválil.

„Musím poděkovat kotel Hradce, že alespoň někdo vytvořil derby důstojnou atmosféru. Potom se naši fanoušci na těch dvou protějších tribunách chytli, takže nás povzbudili. Je to samozřejmě také fajn, ale rozhodně to není stejné jako když máte svůj vlastní kotel,“ krčil rameny pardubický kapitán Pavel Černý.

Derby. Už jenom to slovo má ve světě sportu magický zvuk. Je ale velký rozdíl, zda-li se jedná o vzájemný zápas dvou z jednoho města nebo bitvy o region. Stačí se rozhlédnout po Evropě. Při válce o Glasgow se zabíjí a poslední derby pražských „S“ nabídlo mnoho nechutných scén. Kulisa před utkáním v Pardubicích připomínala mši.

„Už jsem z toho byl překvapený před zápasem. Seděl jsem na lavičce, kluci se rozcvičovali a na stadionu panovalo ticho jako v kostele. Před derby to má hučet jako ve včelím úlu,“ posteskl si pardubický trenér Radoslav Kováč.

Fanoušek vs. Klub. Pardubicím došla trpělivost s "aktivním" kotlem

Spory ultras s vedením je to poslední, co by ho mělo zajímat…

„Nechci se do této problematiky pouštět, protože nemám úplně přesné informace. Nicméně, když jdou po zápase hráči Hradce pod kotel a my to úplně tak nemáme, tak to je pochopitelně škoda."

To hradecký trenér se k rozvržení sil vyjádřil diplomaticky.

„Chtěl bych poděkovat divákům obou táborů. Vytvořili derby skvělou kulisu. Na obou nových stadionech, jak v Pardubicích, tak v Hradci panuje pěkná atmosféra. A to je pro fotbal jenom dobře,“ konstatoval potěšeně Václav Kotal.