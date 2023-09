(Pokud se chcete dozvědět, co by mohlo platit v derby na Hradec, nebo jak se cítí Kryštof Daněk po dvou zápasech s top týmy nejvyšší české souteže, pokračujte v placeném obsahu Deníku).

Tlak na svoji osobu ani tolik necítím. Neřekl bych, že se to bere: Daněk je náš spasitel. Přišel jsem jim do nejvíce pomoct a zároveň také sobě. Doufám, že cestu, kterou jsme si vytyčili, bude tou správnou.

Do Pardubic jste přišel tak trochu jako spasitel. Jak snášíte tlak na svoji osobu? A nevybral jste si Pardubice rovněž proto, že naopak chcete být co nejvíce pod tlakem?

Těžko říct. A napadlo by vás, že budete dělat novináře? (úsměv) Člověk do budoucnosti nevidí…

Napadlo by vás, že půjdete někdy do Pardubic?

Co vás vedlo k tomu, jít do celku, který hrál dvě sezony o záchranu?

„Neberu to tak, že se jedná až tak o jiný zápas. Pro okolí je to samozřejmě významnější utkání. O to více se namotivujeme a zkusíme vyhrát,“ říká Kryštof Daněk v rozhovoru pro Deník.

Jak jste se aklimatizoval v novém klubu?

Díky tomu, že jsem hodně kluků znal, tak to aklimatizování nebylo tak náročné.

S nadsázkou řečeno, ani jste se nemusel vzdát hanáckého nářečí. Pomohla vám přítomnost Surzyna, Matouška, trenéra Kováče nebo Vacka, kteří za Olomouc hráli?

Je to pravda. Říkal jsme si, že těch kluků od nás je tady spoustu, takže mi tady je dobře.

Uvnitř jsem se radoval hodně

Za Pardubice jste debutoval hned v prvním utkání a hned od začátku. A hned proti Slavii. Jste rád, takto vhozen do vody?

Asi ano. Myslím, si, že ten zápas byl hodně náročný. Podle mě jsme obstáli. Škoda, že jsme z ojedinělé příležitosti nevyrovnali.

Proti favoritu jste se herně neprosadil. Nicméně Slavia vás střežila jako oko v hlavě, viďte?

Byli na mě připravení. Proti Slavii je to vždycky těžké. Navíc, když vás znají a nachystají se na vás. Musím také připomenout, že to pro mě byl první zápas po dlouhé době. Bavil jsem se o tom s trenérem. Ve druhém zápase už to bylo z mé strany mnohem lepší.

To potvrzuje fakt, že jste jeden gól a dal a druhý zařídil. V Plzni už jste byl králem středu pole. Dostával jste od protihráčů větší volnost?

Na hřišti bylo více prostoru. Na rozdíl od Slavie na mě nehráli jeden na jedna. Takže se mi hrálo daleko lépe.

Gól už jste mohl dát z první akce po průniku z učebnice Ligy mistrů, nebylo vám líto, že vám premiérovou trefu ukradl Denis Darmovzal, který dokopával míč z metru do prázdné?

Každý chce dávat góly. Pro mě ale v ten moment bylo nejdůležitější, že se ta akce povedla. A že míč skončil v bráně.

Pardubice schytaly v Plzni debakl. Domů odjíždí s kocovinou po šesti kusech

Vynadal jste mu, že vám ho sebral?

Ne, to vůbec. Bavili jsme se o tom a pak se tomu zasmáli.

Zdálo se, že chcete dát gól za každou cenu. Své snažení jste nakonec zúročil. Doslova nakonec, protože padl v první minutě nastavení…

Nebral jsem to tak, že mi gól v prvním případě nevyšel, protože by míč doletěl do brány i tak. Podíl na tom gólu jsem v hlavě vnímal. To, že jsem se trefil v závěru, tak za to jsem byl samozřejmě rád.

Chápu, že jste měl radost. Nicméně je asi rozdíl otevřít skóre zápasu v Plzni nebo uzavírat, notabene když je to za stavu 1:6. Co vy na to?

Stoprocentně. Na druhou stranu jsem vstřelil ligový gól po dlouhé době, takže uvnitř jsem se radoval hodně. Pocity ale byly smíšené, protože ten výsledek byl hodně nepříznivý.

Hlavně potřebuji herní praxi

Před derby S Hradcem přišla facka v poháru. To by se prvoligovému týmu stávat nemělo, nicméně jak je těžké přepnout, když máte v lize tak těžký los a musíte se koncentroval na nějaké Velvary?

Pochopitelně je to těžké. Člověk nesmí vůbec nic podcenit. Myslím si, že nám se to úplně nepovedlo. Stačí podcenit jednu akci v 92. minutě a je z toho výsledek 1:1. Mohli jsme vyhrát 1:0 a v klidu odjet domů. Nikdo by nic neřešil. My jsme to prostě podcenili a neseme za to následky.

Navíc pro outsidery událost roku, pro favorita povinnost. Jaký to byl zápas?

Bylo to hodně náročné. Soupeř byl na nás výborně připravený. Dobře bránil. My jsme ale měli být kvalitnější a přesnější v přechodové fázi. A hlavně jsme měli být produktivní v koncovce.

Ostuda na druhou. Rok se s rokem sešel, Pardubice se opět ztrapnily ve Velvarech

V neděli vás čeká derby doma s Hradcem. To je pro změnu událost podzimu pro, když nic jiného, tak pardubické fandy. Slyšel jste něco do příchodu o východočeském derby?

Hrál jsem derby za Spartu proti Slavii. Nastupoval jsem v derby u nás na Moravě mezi Sigmou a Baníkem. Teď budu hrát za Pardubice proti Hradci. Neberu to tak, že se jedná o až tak jiný zápas. Pro okolí je to samozřejmě významnější utkání. O to více se namotivujeme a zkusíme vyhrát.

Pocházíte od Olomouce, takže nemáte vazby na ani jeden klub. Máte však jinou motivaci. Prokazovat, že jste měl ve Spartě hrát.

Každopádně. Přišel jsem se ukázat a pomoct nejen sobě ale hlavně Pardubicím. Doufám, že se předvedu co nejlépe. Nasbírám nějaké body za góly i asistence. Hlavně potřebuji herní praxi.

Hradec vyměnil trenéra, když ke kormidlu se vrátil patriot Václav Kotal. Bude to pro váš tým o to těžší zápas?

Neřekl bych, že je to pro nás nějaká velká změna. Nový trenér přinese do týmu nové věci. Na druhou stranu nemá na změny takový čas. Podle mě soupeř bude podobný jako byl před jeho příchodem.

Musíme hrát agresivně a být aktivní

Co vůbec říkáte na adresu letošního Hradce Králové?

Hradec jsem určitě detailně nesledoval. Občas jsem nějaký jeho zápas viděl. Každý ví, že Hradce je nepříjemný soupeř. Důrazný v soubojích, hodně běhavý tým. Znám tam Láďu Krejčího ze Sparty, se kterým jsem se tam potkával. V Olomouci jsem hrával s Pilkou (Václav Pilař). Oba to jsou zkušení a šikovní hráči, na které si musíme dát pozor a dobře se na ně připravit.

S čím na Hradec musíte vyrukovat?

Musíme hrát opravdu agresivně a být kvalitní na balonu. Myslím si, že kvalitu tady na to je. S Hradcem bude na hřišti toho prostoru trochu více. Když budeme aktivní, tak s tím Hradec bude mít problémy.

Už se z toho stalo klišé. Podobné zápasy rozhoduje první gól. A Pardubicím se to v letošní sezoně moc nedaří…

To je pravda. Ale teď jsme ho vstřelili první v Plzni, tak to třeba zopakujeme.

Se Spartou jste nebyl zvyklý prohrávat. V Pardubicích máte za sebou tři zápasy a všechny jste prohráli. Není čas na změnu?

S Plzní i se Slavii to byly ohromně těžké zápasy. Ta kvalita, ta konkurence je trochu někde jinde. Doufám, že to teď s Hradcem prolomíme.

Pardubice se před Slavií nabušily. Ještě se ale potřebují více sehrát, ví Kováč

Zmínil jste to. Potkáte se s Ladislavem Krejčím, který byl také nucen opustit Spartu pro nečinnost. Špičkujete se, nebo ten věkový odstup je tak velký, že spolu nejste na sociálních sítích?

Na sociálních sítích až tak úplně ne. Potkávali jsme se ve Spartě, takže se pozdravíme. Rád ho před zápasem a tímto asi tak končí.

S Krejčím se budete na trávníku potkávat častěji než s útočníkem Pilařem. V čem je nebezpečný?

Chvilku jsme spolu působili. Je to technicky dobře vybavený hráč. Nepříjemný. Musíme hrát na něj natěsno a důrazně, aby neměl prostor něco vytvářet.

V neděli hrajete východočeské derby. Před týdnem bylo na programu jiné derby. Byl jste rád, že nejste jeho součástí a co jste té divočině říkal?

Samozřejmě bych byl rád, kdybych jeho součástí by, protože hrát se Spartou derby proti Slavii je velký zážitek. A vždycky skvělý zápas. Emoce a vypjaté situace k derby patří. Každé derby pražských „S“ je vyhrocené. Pochopitelně teď to vyvrcholilo trochu jinak, až za nějakou hranici. Viníci ale byli potrestáni tak, jak to má být.