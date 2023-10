Bod. Málo nebo hodně? Získaný v desátém kole, navíc v derby s Hradcem Králové, se zdá být málo. Nicméně po konci sezony může znamenat hodně. Když nic jiného, tak pardubičtí fotbalisté přerušili sérii proher, která vyvrcholila potupným vyřazením z poháru na půdě třetiligových Velvar. Trenér Radoslav Kováč hovoří o tom, že se počítá každý ligový bod. Kapitán jeho týmu Pavel Černý remízu 1:1 také bere a podle jeho slov je zasloužená.

Pardubický kapitán se chystá k zahrání pokutového kopu. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Dotřetice už te nevyšlo. S trenérem Kováčem přišla do Pardubic vítězná éra ve vzájemných utkáních s Hradcem. To bylo do té doby v první a především druhé lize něco nevídaného. Sebevědomí jheo mužstva tak mohlo být hodně vysoko… Jenže ho srazily Velvary. Tam naopak dvakrát za dva roky vypadl z MOL Cupu.

Černý v derby jede góly…

Čekalo se, že Pardubice na Hradec vlítnou a vnutí mu své tempo hry. Jenže po debaklu v Plzni, kdy se snažily hrát fotbal, tentokrát trenérský štáb sáhl k větší opatrnosti.

„Do utkání jsme vstoupili nervózně. Dvacet minut byl Hradec silnější na míči, poté jsme ale převzali iniciativu,“ podotýká pardubický kouč.

Především poslední desetiminutovka prvního poločasu se mu musela líbit. Jeho svěřenci se častěji tlačili do šestnáctky soupeře až udeřili. Hradecká obrana si předávala míč jako horký brambor, až se ho zmocnil Kryštof Daněk. Při střele do otevřeného prostoru byl atakován Ondřejem Ševčíkem. Rozhodčí Berka po kontrole u videa nařídil penaltu. Míč si vzal do rukou Michal Hlavatý ale ihned ho předal svému kapitánu.

„Jako první byl určený na penaltu Dáňa. Jenže po faulu ležel na zemi a bolel ho kotník. Takže vypadl ze hry. No a zůstali jsme tam s Míšou. Ten mi dal balon a řekl mi, ať jdu a dám to. Tak jsem ho poslechl,“ směje se Pavel Černý.

Odchovanec hradeckého fotbalu se tak trefil v třetím derby po sobě. Vloni na podzim přispěl k výhře 3:1 v Mladé Boleslavi, kde měl Hradec azyl. Na jaře pak zápas východočeských rivalů rozhodl jedinou trefou v utkání. V letošní sezoně otevřel svůj střelecký účet až v desátém kole.

„Konečně jsem dal gól. Sice z penalty, ale každý se počítá,“ má jasno osmatřicetiletý forvard.

Před penaltou se pekelně soustředil a pak ji s přehledem proměnil.

„Byl jsem dopředu rozhodnutý, na jakou stranu to kopnu. Ani jsem se nekoukal, kam skákal brankář. Prostě jsem si věřil, že ho pošlu na druhou stranu,“ popisuje první klíčový moment duelu Černý.

Ten druhý se zrodil na druhé straně. Respektive na stejné straně hřiště. Po hodině hry Václav Pilař přetáhl centr na Štěpána Harazima, který byl ve vzduchu výše než jeho strážce Michal Surzyn.

„Ve druhém dějství jsme se trochu hledali. Vypadli ze hry a inkasovali branku, kterou jsme si asi mohli pohlídat,“ tuší Kováč.

Vyrovnávací trefě předcházela vyložená šance jeho týmu. Po dalším majstrštyku Kryštofa Daňka měl gól na kopačce Michal Hlavatý. S gólmanem Bajzou ale obstřelil i bránu.

„Rozhodla neproměněná příležitost Míši Hlavatého za stavu 1:0. Kdybychom se dostali do dvoubrankového vedení, zápas bychom zvládli,“ je přesvědčen pardubický trenér.

To se nestalo a Hradec po vyrovnávací brance ožil. Vytvářel si nebezpečnější akce, ale Budinský svůj tým podržel. Poslední dvacetiminutovce nerozhodný stav, stejně jako do vedoucího gólu Pardubic uškodil.

„Oba týmy byly spokojené s tím, že si rozdělí body. Hrálo se tedy obezřetně, nikdo nechtěl udělat chybu. Remíza je spravedlivá,“ říká Černý.

„Po vyrovnání Hradce jsme byli chvíli v útlumu, ovšem pak jsme se znovu začali nadechovat. Vytvořili jsme si nějaké příležitosti, ale skóre se už nepohnulo. Nakonec se zrodila asi spravedlivá remíza,“ souhlasí s kapitánem Kováč.

Daněk zase u všeho

Po pohárovém fiasku přišlo částečné vykoupení. Pardubice se po reprezentační přestávce hledají. Ano, měly těžký los. A to se projevuje i na tabulce. Navíc o víkendu týmy pod nimi bodovaly. Všechny. A tak s osmi body klesly na třináctou příčku. Poslední Zlín má bodů pět.

„Paradoxně musím říct, že nám asi uškodila reprezentační pauza. Před ní jsme vyhráli v Teplicích a mysleli jsme si, že si odpočineme. Po ní ale následovaly dva těžké zápasy se Slavii a v Plzni. A ten výbuch ve Velvarech nám nepomohl už vůbec. Tam jsme podali ostudný výkon. V derby ale tým udělal všechno, co mohl. Chyboval, ale měl dobré nasazení,“ poznamenává Radoslav Kováč.

Stejně jako v Plzni představoval pro bránu soupeře největší nebezpečí Kryštof Daněk. Nicméně chvílemi to vypadalo, že na něj spoluhráči až moc spoléhají.

„To si nemyslím. Bylo jasné, že Hradec bude hrát osobku na Dáňu i Míšu Hlavatého. Museli jsme být trpěliví. Šance jsme si dokázali vytvořit, ale stejně tak Hradec,“ připomíná Kováč.

Tak si to shrňme. Kryštof Daněk přišel do Pardubic v reprezentační přestávce. Slavie ho nenechala kopnout a v Plzni si už dělal na trávníku, co chce… První gól mu sebral Denis Darmovzal, druhý sám dal. A co s Hradcem?

„Byla na něj penalta a v jednom momentě geniálně uvolnil Míšu Hlavatého. To by byl zase jeho gól. Přináší přesně to, co jsme čekali. Každým zápasem to prokazuje víc a víc. Takhle má vypadat, když přijde hráč na hostování. Jde o vzájemnou pomoc a v tomhle případě to zatím funguje velmi dobře,“ chválí bývalý hráč Sparty kmenového hráče Sparty.

Naopak lesk trochu ztrácí jiný pardubický klenot. Michal Hlavatým, se trápí v koncovce.

„Po desátém kole je na nule, takže doufáme, že to brzy prolomí. Odehrál skvělé zápasy, stejně jako ostatním mu to nevyšlo v Plzni. Derby zase odmakal. Měl by mu pomoci právě Dáňa, aby si mohl někdy ulevit a nestálo to jen na něm. Víme, že se zvedne,“ předvídá Radoslav Kováč.

První možnost bude mít v sobotu večer na půdě ostravského Baníku.