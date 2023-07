Nic nového pod sluncem. A že v sobotu ještě večer pořádně žhavilo… Pardubičtí fotbalisté se stejně jako v loňské sezoně trápí v koncovce a také při střežení standardních situací. Proti nováčkovi slovenské ligy dokonce zahodili pokutový kop. To jejich soupeř byl daleko produktivnější. Generálka na FORTUNA:LIGU nevyšla. A výsledkově vlastně ani celá příprava, když svěřenci Radoslava Kováče vyhráli pouze jedno utkání ze čtyř.

Generálka na ligu



FK Pardubice – FC Košice 0:2 (0:1)

Fakta – branky: 17. Qose, 84. Faško z penalty. Rozhodčí: Starý – Hájek, Machač. Diváci: 625. Sestavy - FK Pardubice: Kinský - Helešic (74. Kurka), Halinský, Donát (85. Halász), Surzyn - Icha (46. Vacek) - Patrák (85. Brdička), Šimek (60. Tischler), Hlavatý (85. Míšek), Pikul (74. Huf) - Krobot (60. Zlatohlávek). FC Košice: Putocký (46. Valach) - Mizerák, Šindelář, Krivák, Golikov (63. Vasil) - Qose (63. Sovič), Greššák, Faško (85. Slanina) - Turčák (63. Jakubko), Medved (63. Gallovič) - Pačinda (63. Sagna). Hráno v CFIG Areně.

Pardubický dres oblékl na zkoušku Denis Donát, stoper Mladé Boleslavi. Do první ligy ale nakoukl v dresu Hradce Králové. Před tím hrál také v Chrudimi.

Košice tři dny před zápasem v Pardubicích schytaly čtyři góly od Bohemians, a tak na východ Čech přijel tento protivník z východu Slovenska obezřetný.

Zahozená "pentle"

Nicméně domácí ho od začátku zatlačili na jeho polovinu. První šanci si vypracoval Krobot, ale akci nedotáhl do gólového konce. Vcelku vydařená první patnáctiminutovka mohla být korunována vedoucí brankou. Pardubice dostaly příležitost zahrávat pokutový kop. Michal Hlavatý však ideální nabídkou pohrdl.

„Určitě to mělo vliv na další průběh utkání. Kdybych dal penaltu, ujali bychom se vedení. Do té doby jsme hráli dobře. Měli jsme lepší držení míče. Vytvářeli jsme si šance. Kdyby náš tlak vygradoval proměněnou penaltou, tak by byl soupeř na lopatkách. Bohužel ten zápas se nastartoval opačným směrem,“ litoval po zápase Michal Hlavatý, který nastoupil s kapitánskou páskou.

Hosté pak udeřili z ničeho nic. Respektive z rohového kopu. Centr od rohového praporku si našel vápně Kristi Qose. Ten Qose, kterého si pamatují čeští fotbaloví příznivci z dresu Karviné. Ale hlavně kvůli tomu, jak neslavně skončil v Plzni. Ta s ním rozvázala smlouvu po incidentu v rezervním týmu, za který vyfasoval čtyřměsíční distanc. To jen tak na okraj… Vyrovnání měl na kopačkách Bartosz Pikul, který v závěru prvního poločasu upaloval sám na Putockého.

Po přestávce se situace opakovala. Domácí přišpendlili soupeře na jeho polovinu, ovšem do stoprocentní šance je Košice nepustili. Za zmínku stojí nebezpečná hlavička Denise Halinského. Odčinit zahozené sólo se snažil i Pikul, hostující obránci mu však vždy stačili skočit do jeho střel. V 82. minuty mohl spasit pardubický tým „kanonýr“ přípravy Vojtěch Patrák. Ten se trefil do sítě druholigových Dukly Praha i Chrudimi. Jeho pokus zblízka druhý slovenský gólman Valach bravurně zneškodnil. Východočeši se snažili urvat alespoň bod. Vrhli všechny síly do útoku a pak museli hasit nebezpečí vzadu. I pro druhou stranu nařídil rozhodčí penaltu. Míč si vzal Faško, který předvedl jak se to má dělat…

Suma sumarum: Bohemians – Košice 4:1, Pardubice – Košice 0:2. Za týden vstoupí pardubičtí fotbalisté do nového ročníku domácím zápasem právě s Klokany…

„Prohrát v generálce týden před zahájením soutěže je určitě nepříjemné. Nicméně bylo lepší prohrát teď než v prvním kole. To však nemůže být útěcha. V naší hře je toho co zlepšovat hodně. Jsme si toho vědomi. Dostat dva góly a žádný nedat. Navíc já jsem zahodil penaltu. Je to žalostné. Věříme, že se ještě zlepšíme do startu ligy,“ říká kreativní záložník Hlavatý, který naznačuje, co musí jeho tým vypilovat.

„Některé pasáže naší hry nebyly špatné. Kombinačně. Je to od nás takové jalové. Tedy to finále. Do šancí se dostáváme, ale neproměňujeme situace. Občas špatně řešíme i ty, po kterých by se mohly zrodit možnosti k ohrožení brány soupeře. V ofenzivě musíme určitě přidat. V defenzivě samozřejmě také, protože góly ze standardek dostávat nesmíme. V lize je důležité držet čistá konta.“

Ohlas z východu Slovenska

Anton Šoltis, trenér FC Košice: „Z našej strany to bol kvalitný výkon. Trošku sme zmenili rozostavenie. Zápas mal však dobrú kvalitu. V prvom polčase boli gólové šance na oboch stranách a pri šanciach súpera nás podržal brankár Putnocký, ktorý chytil prísne nariadenú penaltu. Zakrátko sme sa dostali do vedenia. No celkovo sa hral obojstranne útočný futbal a až na dve chybičky v zadných radoch to bolo z našej strany v poriadku. Po prestávke Pardubice pritlačili, prvých 15 minút nás dostali pod tlak, ale potom sme prestriedali a hra sa vyrovnala. Súper, samozrejme, chcel vyrovnať, mal zopár nepríjemných štandardných situácií, ale boli sme pozorní. Vyšiel nám jeden brejk a po faule na Vasiľa premenil Faško penaltu. Druhý polčas bol viac o organizácii v defenzíve, ale celkovo tento zápas splnil očakávania. Chlapci sa presvedčili, že pri správnom prístupe dokážu uspieť. Každé víťazstvo poteší a povzbudí, my sme veľmi radi, že sme tento prípravný blok zakončili výhrou. Po návrate si trošku odpočinieme a potom už pôjdeme v režime na ligovú generálku.“