GLOSA: Video asistenti rozhodčího udělali z Volka vola. A nejen z něho

Nad slunce jasná pencle… Běžela 54. minuta utkání prvního jarního zápasu mezi Slováckem a Pardubicemi. Domácí obránce zahrál hlavou krátkou malou domů, míč ukořistil Brdička a ocitl se tváří v tvář Hečovi. No ocitl, vše se odehrálo tak rychle, že se ani nestačili do obličejů podívat. Pardubický benjamínek ho přehodil a snažil se ho přeskočit tak, aby ho nezranil. Kdyby věděl, co bude následovat, tak by o něj naschvál zavadil, nebo by stočil hlavu do krční jamky a provedl by kotrmelec. Vyskočil by na nohy a zavěsil. Protože Heča prý nefauloval. To, že zabránil útočníkovi ve vstřelení gólu (a ne bravurním zákrokem), ale už VAR neviděl?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pardubický kapitán Kamil Vacek si v utkání docela s rozhodčím Volkem popovídal... | Foto: Deník/Libor Kopl

Tenhle okamžik se mi bude ještě dlouho předehrávat před očima. Nechci v žádném případě zlehčovat nějaké životní tragédie, ale jako sportovní novinář si nemohu pomoct. Nepotřebuji k tomu první, druhý ani třetí opakovaný záběr. Nepotřebuji k tomu rozebírání situace fragment po fragmentu po zápase ve studiu. Nepotřebuji k tomu názory odborníků. A koneckonců nepotřebuji ani vyjádření Komise rozhodčích, ať už bude jakékoliv. Měla by se otevřít otázka, zda jsou video asistenti rozhodčího (ty v České republice) přínosem, nebo jestli mu škodí. Jestli škodí samotným arbitrům na hřišti. Ti pak na VAR spoléhají, ztrácejí půdu pod nohama i vlastní úsudek. Hlavní rozhodčí tohoto utkání Volek jako blízký účastník akce bez váhání ukázal na penaltový puntík. Nikdo z domácích hráčů neprotestoval, Hlavatý si vzal míč, že se pokusí zvýšit na 2:0 pro svůj tým. Po dvou, třech minutách se sudí vydal k televizní obrazovce umístěné za hrací plochou. Proč? Ofsajd to být nemohl, jako poslední hrál domácí hráč. Šel si snad ověřit, jestli Heču nevyloučit? To také ne, dvojitý trest byl zrušen. Takže, dostal do sluchátek echo, že to není penalta. A také ji po shlédnutí záznamu odvolal. V tu chvíli si všichni, kteří sledovali televizní přenos, včetně komentátora pomysleli, že asi nerozumí fotbalu. Zelinka a spol udělali z Volka pěkného vola a s ním i z celého fotbalového národa (protože ty záběry se dostanou ke všem fotbalovým fanouškům). Lebedit si mohli snad jen ti domácí. Logicky, ale patrně nejen za mě nespravedlivě. Nebe, peklo, ráj. Vedli, upřeli jim penaltu, v deseti inkasovali, přesto slavili Otázkou zůstává, co tím ansámbl v civilu u videa sledoval? Protože tento verdikt nahrává ke spekulacím, typu nesměly Pardubice na Slovácku vyhrát? Nebo, budou konečně gólmani zvýhodňováni nad útočníky, protože jen vystrčení rukou proti noze hráče vybízelo k posouzení faulu? V tomto případě to ale nebylo šťastné rozhodnutí. Nejen ve svém povolání jsem zažil hodně sporných penalt. Na první dobrou si vybavím dvě. V nějaké kvalifikaci Srníček (dej mu pánbůh věčnou slávu) jen natáhl ruce proti míči, španělský útočník do něj kopl a spadl. Penalta a prohra. Ten druhý moment je poněkud čerstvější. V loňské sezoně pardubický gólman Nita jen tak pohladil po hlavě Řezníčka, který nespadl a co následovalo? Ano, penalta. Ano, mohlo by se zdát, že jako regionální novinář kopu za Pardubice (přijďte si se mnou o tom poklábosit a já vám povím, co se děje, když napíšu něco negativního na adresu „svých“ Pardubic), jenže v tomto případě kopu za všechny fotbalové fanoušky. Na semináři rozhodčích před startem jarní části se usneslo, že se nebude pískat penalta, když nastřelení ruky hráče mírně změní směr. Tak ještě, že Heča nezměnil směr Brdičky…

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu