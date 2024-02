Král je mrtev, ať žije král. Domácí příznivci v Uherském Hradišti oslavovali už v týdnu před zápasem krále Milana I. Milan Petržela ale měl po prvním jarním utkání hodně smíšené pocity. Jeho Slovácko jako favorit prohrálo v domácím prostředí s Pardubicemi. Po hektickém vývoji byla hostům upřena penalta, přišli o vyloučeného Dominika Mareše i vedení, aby nakonec zvítězili. Po infarktovém duelu tak slavily Pardubičtí. A stali se králem…

Fotbalisté Slovácka (bílé dresy) v úvodním jarním utkání přivítali Pardubice. | Foto: Deník/Libor Kopl

FORTUNA:LIGA – 20. kolo: 1.FC Slovácko – FK Pardubice 1:2 (0:1) Branky: 89. Cicilia – 14. Zlatohlávek, 90 (+1). Hlavatý. Rozhodčí: Volek – Hájek, Žurovec. VAR: Zelinka, AVAR: Hurych. Žluté karty: Daníček – Mareš 2x, Daněk, Brdička, Chlumecký. Červená karta: 67. Mareš (P). Diváci: 4 720. 1.FC Slovácko: Heča – Reinberk, Daníček (76. Vecheta), Mi. Kadlec, Kalabiška (76. Blahút) – Trávník, Kim (66. Kohút) – Petržela (66. Mihálik), Havlík, P. Juroška (84. Kvasina) – Cicilia. Trenér: Martin Svědík. FK Pardubice: Kinský – Mareš, Halinský, Chlumecký, Ortíz – Kissiedou (72. Donát), Vacek (83. Tischler), Hlavatý, Daněk (72. Surzyn) – Zlatohlávek (63. Krobot), Brdička (63. Patrák). Trenér: Radoslav Kováč

Utkání předcházel slavností akt, kdy byl domácí matador Milan Petržela oceněn za pět se ligových startů. Na jeho počet vyletěl k nebi stejný počet balonků v modrobílých barvách Slovácka. Jenže v síti domácích překvapivě skončilo více balonů než v té hostující.

Pardubičtí fotbalisté ale odhodili k úctu k legendě se zahajovacím hvizdem. Svého soupeře nepustili do očekávaného tlaku a byli to oni, kdo hýřil větší aktivitou. Za svoji odvahu se odměnili před koncem první čtvrthodiny. Navrátilec z druholigového polského angažmá nadýchal balon na přední tyč, Zlatohlávek předskočil svého strážce a vstřelil vůbec první gól jara. Tím prodloužil soukromou šňůru na čtyři zápasy. Navíc se pátou trefou odpoutal od Daňka v čele klubové tabulky. Zaskočený tým z Uherského Hradiště mohl rychle vrátit do sedla Trávník, ale jeho dalekonosnou pumelici Kinský vytěsnil nad. O tom, že si své místo mezi třemi tyčemi zasloužil, přesvědčil v první půli ještě dvakrát. Nejdříve reflexivně vyrazil Kalabiškovu střelu na břevno a poté si poradil s Petrželovou ranou z úhlu. V nastavení prvního poločasu Daněk postrčil míč Hlavatého, jehož technická střela Heču nevystrašila.

V 54. minutě domácí zahráli hlavou krátkou malou domů, Brdička ukořistil míč, přehodil gólmana ale akci už nedokončil, protože bráněn Hečou při jeho přeskakování upadl. Rozhodčí ukázal nekompromisně na penaltový puntík. Hlavatý už si stavěl míč na značku, když sudí Volek jeho konání zarazil a šel si po zásahu VARu situaci zkontrolovat před video. A k udivení penaltu odvolal. Druhá rána dopadla na Pardubice v 67. minutě, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen Mareš. Hosté odolávali tlaku do 89. minuty. Zvládali odvracet všechny centry, ve kterých je Slovácko mistrem. Jenže pak prošla přihrávka po zemi k Ciciliovi, který propálil vše, co mu stálo v cestě. V tu chvíli začal favorit myslet na tři body. Jenže. Obranný odkop našel přesně Krobota, ten uvolnil Patráka, který si všiml ještě lépe postaveného Hlavatého. Nejlepší hráč zápasu trochu neučesanou střelou zlomil osobní brankové prokletí v této sezoně. Ale hlavně vystřelil svému týmu tři zlaté body. Už na tom nic nezměnil ani Vecheta, který ve třetí minutě nastavení orazítkoval tyč.