Ideální čas na krádež… Pardubičtí mladíci, Pavel Černý a Kamil Vacek ať prominou, si ověřili, že se dá v nejvyšší soutěži vyhrávat. Čtvrté kolo bylo takovým stropem pro návrat psychické pohody. Tu narušil bídný zisk ze dvou domácích zápasů a pětka na Spartě. Jenže po trochu šťastné výhře nad Karvinou by mohlo sebevědomí talentovaných fotbalistů vyletět hodně vysoko. Ověřili si totiž teorii v praxi ve smyslu: Když makáš, tak budeš odměněn.

Pardubičtí fotbalisté se s Libercem střetnou v kalendářním roce již podruhé. Na konci ledna tam mrzli, což nyní nehrozí... | Foto: Radek Klier

FORTUNA:LIGA – 5. kolo:

FC Slovan Liberec (9. místo, 5 bodů, 6:5) – FK Pardubice (12. místo, 4 body, 4:7).

Sobota 15:00. Stadion U Nisy.

Nicméně pardubičtí fotbalisté se ve výšinách po první výhře v sezoně pohybovali maximálně do druhého dne. Potom už se začali soustředit a připravovat na dalšího soupeře. Tím je Liberec. V minulé sezoně mají na celek od Nisy příjemné vzpomínky. Jednalo se totiž o jeden z mála týmů, se kterým na cestě za záchranou neprohráli (doma 2:1, venku 1:1).

Zažil prostředí organizace West Ham United, Spartaku Moskva, Basileje a především pražské Sparty. Mihl se ale také právě v Liberci. V modrobílém dresu (někdy také jiné barvy) odehrál sedmatřicet ligových utkání.

„Působení v Liberci, pro mě to byla naprostá bomba. Pamatuju si, jak mě před podpisem smlouvy pan Karl masíroval v kanceláři tak, že jsem vůbec nevěděl, co od to mám čekat. Ale nakonec jsme si k sobě našli cestu a myslím si, že ten vztah byl velmi dobrý, profesionální a hlavně prospěšný pro obě strany. Pocity mám smíšené, protože každý ví, že se mi tady líbilo. Bohužel jsme se nedomluvili a život jde dál. Jdu do Sparty, domů do Prahy, což je pro mě na druhou stranu velká výzva. Je to u nás největší klub, takže jdu určitě za krásným angažmá, ale je mi líto, že odsud odcházím. Nejvíce mi bude chybět úžasná parta. Všichni jsme táhli za jeden provaz. Víte jak poznáte, že vás to baví? Když v šest ráno vstávám, jedu z Prahy 130 kilometrů, ale na ten trénink se těším. To je pro mě nejdůležitější,“ vyjádřil na konci sezony 2013/2014 Radoslav Kováč své pocity při odchodu z Liberce pro klubový web.

Boj o fleky v základu

Teď se pod Ještěd vrací s Pardubicemi. V loňské sezoně tam jeho tým na konci ledna urval remízu, která odstartovala úspěšné jaro. A vrací se v lepší náladě než před týdnem.

„Potřebovali jsme výhru jako sůl. Hrálo se už čtvrté kolo a pro náš mladý tým byla důležitá. Kluci potřebovali zpětnou vazbu k tomu, jak dřou na trénincích. Jsme rádi, že jsme to zvládli a teď jedeme do Liberce, kde jednoznačně chceme bodovat,“ nebojí se vyřknout plán Kováč.

Liberec po zdařilém vstupu do sezony, čeká na výhru čtvrtým zápasem.

„Přípravu na Liberec máme důkladnou, soupeř má velmi dobrý tým a trenéra, který chce hrát fotbal. Velmi dobře vidí meziprostory. Určitě nás nečeká nic lehkého proti soupeři, který má svou jasnou tvář,“ všímá si hlavní kouč FK Pardubice.

Kováčovi vytrhl trn z paty paradoxně Tischler. Chtěl po něm góly, i když nehrál

Dobrá zpráva pro každého trenéra. V týmu totiž roste boj o místa. Deník nechce napovídat, ale takový Jakub Matoušek, je velkým aspirantem na zahajovací sestavu. Proti Karviné vstřelil vítězný gól.

„Máme na lavičce rychlostní typy, zejména na křídla, kde je zápas fyzicky nejnáročnější a vyžaduje si spoustu běhání a sprintů. Takže když vidíme, že tempo na krajních postech upadá, máme možnost do sestavy sáhnout. V tomhle směru je konkurence v týmu skvělá,“ pochvaluje si a dodává: „Proti Karviné to vyšlo, nasadili jsme do hry Matyho a ten dal hned rozhodující gól.“

Žolík z Černého Petra

Jakub Matoušek se tak stal tím pověstným žolíkem. Naštěstí pro něj, protože máme-li zůstat v karetní terminologii, tak těsně před svým gólem si málem po hororové přihrávce vytáhl Černého Petra. Přitom jednoho už doma měl, když se ve své premiéře nechal za hasící faul vyloučit.

„Připravíme se na soupeře a doufám, že vyhrajeme. Ať už k tomu přispěji svým výkonem od začátku, nebo půjdu do rozběhnutého zápasu, určitě nechám na hřišti všechno,“ uklidňuje nejen svého trenéra Jakub Matoušek.

Liberec naposledy remizoval ve Zlíně a na svém kontě tak má o pouhý jeden bod více.

„Rozhodně nás čeká těžký zápas, Liberec má celkem mladou sestavu, v tom je nám podobný. A pod trenérem Kozlem hrají dobrý fotbal,“ potvrzuje Kováčova slova .

Na koho si musí dát jeho tým největší pozor?

„Hned mě napadají jména Frýdek a Tupta,“ vypálí Matoušek.

Tischler po dvou letech ukončil střeleckou hladovku a ještě splnil sen sekretáři

Českou republiku svírají stejně jako týden před startem nové sezony parna.

„Bere to víc sil, o to je náročnější hrát a trénovat v takových podmínkách. Já osobně takové počasí moc rád nemám. Nicméně v Liberci jsem vedro ještě nezažil,“ naráží olomoucký host na fakt, že v Jizerských horách je minimálně o pět stupňů méně.

Čtyři kola, čtyři body. Pokud to půjde takto dál, nemusejí se Pardubice obávat o existenci. Ale proč si nenahrabat dopředu…

„Chceme vyhrát každý zápas, ale jak jsem již naznačil, bude to těžké. Každopádně bychom v Liberci něco urvali a potvrdili tak výhru z minulého kola. Sám jsem zvědavý, jak náš mladý tým zareaguje po tříbodovém zisku,“ říká napjatý Radoslav Kováč.