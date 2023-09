Plzeňská mašina uhání ve vítězných kolejích. Fotbalisté Pardubic plánují výhybku

Los jako břitva… Od účastníka evropského poháru k účastníku evropského poháru. Tak by se dal nazvat týden pardubických fotbalistů. Minulou sobotu hostili doma pražskou Slavii (0:1), když uhráli lepší výsledek než ve čtvrtek domácí Ženeva v Evropské lize. V neděli zajíždějí do Plzně, která v Konferenční lize udolala Balkani. A pokud by chtěli okopírovat story s týmem z Edenu, tak lepší výsledek v Plzni než kosovský celek by byla remíza…

Pardubičtí fotbalisté (v červenobílém) na červenobílé (světle zelené) doma nestačili. | Foto: Ivana Hošková