Tolik branek už nedali léta páně. A pod trenérem Kováčem spustili takový koncert poprvé. Pardubičtí fotbalisté pěti góly smetli druholigovou Vlašim. Přitom po prvním poločase jejich druhého utkání Tipsport ligy svítily na ukazateli skóre dvě nuly.

Tipsport liga: Pardubice - Vlašim 5:0. | Foto: Deník/Michal Káva

Tipsport liga - 2. zápas: FC Sellier & Bellot Vlašim - FK Pardubice 0:5 (0:0).

Branky: 57. Surzyn, 65. Brdička, 68. Kissiedou, 80. Pikul, 84. Černý. Žluté karty: 1:0. FC Sellier & Bellot Vlašim: Kolář – Pernica (46. Onije), Dostál, Kulhánek (46. Nogha), Heppner (46. Lacík) – Šubert, Beran (46. Osuagwu), Musil, Planka, Kneifel (46. Beránek) – Biegon. Trenér: Martin Hyský. FK Pardubice: Budinský - Mareš (46. Tischler), Kukučka (46. Lupač), Ortiz (62. Jindra), Icha (62. Donát) - Darmovzal (46. Kissiedou) - Patrák (46. Brdička), Hlavatý (62. Pikul), Míšek (46. Surzyn), Daněk (62. Mukwelle) - Huf (62. Černý). Trenér: Radoslav Kováč.

Své čisté konto pardubické „kopačky“ udržely p ocelých devadesát minut. To znamená, že ani ve druhém utkání (první s Bohemians 0:0) této zimní soutěže neinkasovaly.

Pardubice měly utkání pod kontrolou od prvních minut. Ne však gólově. Úvodní jedenáctka se střelecky neprosadila. Bez ohledu na to, trenéři po první půli posadili na lavičku trenéři pětici hráčů. Po hodině hry se k ní přidali také ostatní startéři. Tedy kromě Budínského, který odchytal celý zápas. To už prvoligový celek vedl po zakončení Surzyna. Čerstvá síla soupeře nešetřila. Do černého se postupně trefili svým premiérovým zásahem v áčku Brdička, zkoušející Kissiedou, Pikul a symbolicky Černý.

Už v úterý čeká pardubický tým před odletem na španělské soustředění Viktoria Žižkov (10:30).