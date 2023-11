Halloweenské gulášobraní. Akce, která doprovázela ligový fotbal v Pardubicích, domácím fanouškům na závěr zhořkla. Před utkáním měli možnost ochutnat sedm druhů tohoto tradičního českého pokrmu. Těšili se na osmý, který nadělají jejich miláčci ze Zlína. Jenže vařečky se chopil poslední tým tabulky. A pro Východočechy začíná představovat strašáka.

Fotbalisté Zlína zvítězili v Pardubicích podruhé v tomto roce. Snímek z květnového utkání ve skupině o udržení. | Foto: Ivana Hošková

FORTUNA:LIGA - 14. kolo: FK Pardubice - FC Zlín 0:1 (0:1) Fakta - branky: 45. Bužek (Bartošák). Rozhodčí: Vokoun – Mokrusch, Volf. Žluté karty: Kukučka, Solil – Slončík, Cedidla, Didiba, Dostál, Černín. Diváci: 2816. FK Pardubice: Budinský – Icha, Tischler (86. Černý), Darmovzal (46. Solil), Vacek – Míšek (46. Helešic), Daněk, Hlavatý (67. Mukwelle), Kukučka – Zlatohlávek (73. Krobot), Ortíz. Trenér: Radoslav Kováč. FC Zlín: S. Dostál – Čelůstka, Slončík (74. Simerský), Cedidla, Didiba – Fantiš (87. Pidro), González (53. Tkáč), Bužek, Vukadinović (87. F. Žák) – Bartošák (74. Reiter), Černín. Trenér: Bronislav Červenka.

Pardubičtí fotbalisté přivítali obrozený Zlín. Nejhorší celek soutěže, nejděravější celek soupeře, ale stejně jako v loňské sezoně ve skupině o udržení překvapil.

Deset minut bez fotbalu. Oba týmy postavily obranné bloky a hra se odehrávala převážně uprostřed hrací plochy. Jako první se osmělili domácí. Míšek dal míč pod sebe, ale Hlavatého střela málem ani nedoletěla ke gólmanovi. Svého kolegu napodobil, pro toto utkání kapitán, Vacek. Jeho pokus už měl tvrdší parametry. A tak více vzruchu vyvolala herda do zad, kterou inkasoval Daněk. Největší příležitost Pardubic zazdil Zlatohlávek. Po chybě zlínské obrany ho milimetrově našel Hlavatý, ovšem hrdina utkání v Českých Budějovicích místo střely dovezl míč Dostalovi. Domácí pak nečekaně vyklidili pole. Jakmile hosté zjistili, že je soupeř zcela neškodný, začali se tlačit pře pardubickou bránu. První pobyt až po půlhodině hry vyvrcholil jejich dvěma rohy. Po druhém z nich skončil míč v síti, ovšem ráně Černína po Budinského kiksu předcházel útočný faul. Závěr první půle zcela patřil fotbalistům z Baťova města. Ve 43. minutě převzal míč za obranou Vukadinovič, posunul ho do strany volnému Čelůstkovi, ten však svůj bývalý klub nerozesmutnil. Pardubicím varování nestačilo. Ve druhé minutě nastavení vypálil z hranice velkého vápna Bužek a po teči jednoho z domácích hráčů se stal pro svůj tým bohem. Domácí po zásluze vyprovodil do kabin pískot nespokojených diváků.

Vedoucí gól Ševce naladil. Fantiš přeskočil ve vzduchu Tischlera, ale jeho vysokou hlavičku Budinský sebral jako hrušku ze stromu. Po hodině hry mohli domácí po výjimečně pohledné akci vyrovnat. Helešic prostrčil patičkou balon na nabíhajícího Zlatohlávka, který si nestačil seřídit mířidla a pálil hodně mimo. Za dalších pět minut našel Daňkův roh hlavu střídajícího Solila, ta šla nad zařízení. Dalších pětadvacet minut se Pardubice snažily, ale nedařila se jim kombinace. Nepropracovali se k jedinému ohrožení brány. Až v devadesáté minutě dlouhý nákop tečoval Bužek a Dostál se blýskl klíčovým zákrokem. Hosté už překvapivou výhru uhájili.