DOPLNĚNO O HLAS/Půjčka za oplátku… Stejně jako v předchozím kole, kdy Pardubice doma místo rozemletí Českých Budějovic v prvním poločase pouze remizovaly, tak si Zlín po jasné převaze v úvodní pětačtyřicetiminutovce, body s Pardubicemi rovněž rozdělil. Na Vukadinovičův slalom strnulou obranou odpověděl krátce po změně stran sebevědomě z penalty Michal Hlavatý. Jedno je jisté svěřenci Radoslava Kováče už do prostřední skupiny proniknout nemohou.

Pardubičtí fotbalisté urvali ve Zlíně bod. Penaltu proměnil kapitán Hlavatý. | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA – 28. kolo: FC Zlín – FK Pardubice 1:1 (1:0).

Fakta - branky: 18. Vukadinović – 48. Hlavatý z penalty. Rozhodčí: Černý – Podaný, Dresler. Žluté karty: Pidro, Černín, Bužek – Patrák. Diváci: 3143.

FC Zlín: Dostál – Cedidla, Černín, Simerský, Pidro – Vukadinović, Bužek, Slončík (86. Žák), González (63. Janetzký), Fantiš (73. Načkebia) – Schánělec (73. Ikugar). Trenér: Bronislav Červenka.

FK Pardubice: Kinský – Mareš, Halinský, Ortíz, Surzyn – Icha, Solil, Hlavatý – Daněk (70. Kissiedou), Sychra (46. Zlatohlávek), Patrák (90. Donát). Trenér: Radoslav Kováč.

První nebezpečnější střelu vyslali sice hosté, ale jinak tahali celý první poločas za hodně krátký konec provazu. Navíc bomba Hlavatého mířila doprostřed Dostálovy brány. Pak už se měli k dílu pouze domácí. Na konci první čtvrthodiny hlavičkoval Schánělec po rohu a teči Kinského těsně mimo. V 18. minutě už udeřilo. Vukadinovič prošel zkoprnělou obranou a gólmanovi nasadil jesličky. O čtyři minuty rozjel zlínskou akci Cedidla a po příhře Slončíka, pálil ani ne metr od tyče. Pardubice působily lehkovážně a po závaru Schánělec v leže nedal střele potřebnou razanci.

Co se asi tak mohlo dít o přestávce v kabině červenobílých… Každopádně na trávník Letné vyběhlo úplně jiné mužstvo. Ve 47. minutě se Východočeši prokombinovali do šestnáctky soupeře a Patrák tvrdě vystřelil. Míč zastavil Simerský, ovšem porušil přitom pravidla, neboť při skoku letmo nechal ruku příliš vysoko. Penalta. K balonu se postavil Hlavatý a nekompromisně ho napálil do levého horního rohu. Obraz hry se úplně otočil. Aktivitou hýřili hosté, větší příležitost si ale nevypracovali. Naopak vedení zpět si mohli vzít domácí. Střídající Ikugar se odhodlal k pokusu z hranice šestnáctky, jenže střela doprostřed nemohla Kinského vyděsit. Oba týmy se soustředily na to spíše neinkasovat, a tak se ostřelovaly spíše z dálky. Solil vyslal na Dostála propagační materiál, ale to byla pro zkušeného gólmana lahůdka. Taktická bitva nakonec dospěla k remízovému konci.

„Jednalo se o zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme byli horší. Chyběla nám kvalita na obou polovinách hřiště. Chtěli jsme být aktivní, nicméně Zlín rozehrával dobře do krajů, kde nás přečísloval. Tím pádem jsme šli po přestávce trochu níž a křídla jsme přitáhli více k bekům. Začali jsme hrát hru soupeř. Karty se obrátily a byl to Zlín, kdo musel dobývat.Jsem rád, že jsme se zlepšili a vyrovnali. Každý bod je dobrý a tento pro nás zlatý,“ vítá ho do sbírky trenér Radoslav Kováč.