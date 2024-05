Takhle stříhá Marek Icha… Pardubický útočný bek zřejmě po večerech sleduje místo zahraničních lig filmovou klasiku s názvem Střihoruký Edward. Utkání prvního kola skupiny o udržení totiž rozhodl polonůžkami. Pojistku přidal do prázdné Krobot. Pardubičtí fotbalisté tak poprvé na jaře zvítězili před vlastními diváky. Na svého soupeře tak zvýšil odstup na šest bodů.

Pardubičtí fotbalisté (v červeném) porazili v prvním kole skupiny o udržení Zlín. | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA – 1. kolo skupiny o udržení: FK Pardubice – FC Zlín 2:0 (0:0). Fakta – branky: 47. Icha, 85. Krobot (Sychra). Rozhodčí: Černý – Podaný, Pospíšil. Žluté karty: Černý - Černín, González. Diváci: 2608. FK Pardubice: Kinský – Icha, Halinský, Ortíz, Surzyn – Kissiedou (69. Tischler), Vacek (74. Donát), Hlavatý – Patrák (80. Krobot), Zlatohlávek (46. Černý), Daněk (69. Sychra). Trenér: Radoslav Kováč.

FC Zlín: S. Dostál – Cedidla, Didiba, Černín, Bartošák (80. Načkebia) – Bužek, Janetzký (71. Tkáč) – Holík (71. Vukadinović), Slončík (46. González), Fantiš – Schánělec (62. Ikugar). Trenér: Bronislav Červenka.

Kdyby se první poločas neodehrál, tak by se nic nestalo… Mírně aktivnější byli domácí, ale oběma týmům chyběl pohyb a vyšší nasazení. V 7. minutě Kinský dlouhým výkopem za obranu vysunul Patráka, který si však šel až příliš okatě pro penaltu. Potom Daněk vydláždil uličku Patrákovi, ten však mířil mimo. Zlín se nikam nehnal, a tak ho do první příležitosti vyslala hrubka Ichy na polovině hřiště. Slončíkovu přihrávku na nabíhajícího spoluhráče uhasil skluzem Vacek. Největší šance první půle padá na hlavu Daňka. Doslova. Surzyn přetáhl centr na zadní tyč a Daňkův koníček se mezi tři tyče nevešel. Hosté se prezentovali propagačními střelami Holíka a Schánělce. Z fotbalu bolely oči i srdce.

Do druhé pětačtyřicetiminutovky vstoupily vykartáčované Pardubice. Ve 47. minutě rozehrál roh Daněk, míč se odrazil od Černína k Ichovy, který polonůžkami přehodil Dostála. Ševci sahali po vyrovnání o deset minut později. Nebezpečný centr Cedidly prudce hlavičkoval Janetzký, ale Kinský s vypětím všech sil zastavil balon před brankovou čárou. Na druhé straně zahrozil umístěným trestným kopem do horního růžku Hlavatý, Dostál míč vyrazil na roh. Na zteč domácí brány se vydal González, jeho střela minula tyč. Vzápětí pardubického gólmana vystrašil odraz od Ikugara, na který by nedosáhl. V 85. minutě Kinský další dalekonosným pasem našel Sychru, kterému usnadnil situaci Didiba. Přihrávkou přes celou bránu vybídl ke střele do prázdné Krobota. Ihned z rozehrávky Zlína prošel míč až k Ikugarovi, jehož střelu vykopl z brankové čáry dalším akrobatickým zákrokem Icha. Pardubice tak poprvé v kalendářním roce 2024 zvítězily v domácím prostředí.