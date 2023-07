Dukla pukla… Tedy podle posměšného fotbalového pokřiku puknout měla. Notabene, když hrála na trávníku týmu, který nastupuje o soutěž výše. Přesněji řečeno, prvoligový tým z Pardubic hostil „vojáky“ na hřišti Semína, který uzavírá hierarchii českých soutěží. Jenže se stal pravý opak druholigový celek po obratu skóre ve druhé půli na Přeloučsku zvítězil. Po prohře se druholigovým bundesligovým Norimberkem tak čekání na výhru v testovacím období pokračuje.

Pardubičtí fotbalisté v přípravě prohráli s pražskou Duklou. | Foto: David Klier

Ano, stále se sice jedná pouze o letní přípravu, nicméně za čtrnáct dní už bude po otevíracím kole FORTUNA:LIGY a svěřenci Radoslava Kováče, by určitě nechtěli vstoupit do nové sezony domácí prohrou jako v té loňské. Pardubické fanoušky může uklidnit fakt, že nemohou tušit, tedy pokud nejsou přítomni na každé tréninkové jednotce, v jaké fázi nabírání fyzické kondice jsou jejich miláčci. I když je pravda, že někteří už jsou opět předčasně poněkud skeptičtí.

FK Pardubice - FK Dukla Praha 1:2 (1:0)

Fakta - branky: 44. Patrák - 53. Červenka, 80. Šebrle. Diváci: 420. Sestavy - FK Pardubice: Kinský (46. Šmíd) - Surzyn (75. Sedláček), Halinský (75. Hanč), Icha (75. Tecl), Helešic (75. Brdička) - Vacek (61. Šimek), Tischler (75. Jarkovský), Hlavatý (61. Míšek), Patrák (61. Huf), Pikul (61. Kurka) - Krobot (61. Zlatohlávek). FK Dukla Praha: Rada (46. Šťovíček) - Krch (46. Barac), Peterka (57. Jelínek), Vondrášek (46. Ludvíček) - Ullman (57. Hudec), Hrubeš (46. Hašek), Kozel (57. Hudec), Jeřábek (46. Šebrle), Zeronik (46. Moulis) - Škoda (46. Červenka), Matějka (57. Buchvaldek). Hráno v Semíně.

První čtvrthodina by se dala shrnout jako souboj domácího Pikula s brankářem soupeře. Ve třetí minutě se na něj řítil sám, ale jeho střela se obalila okolo vnější strany tyče. Polského ofenzivního hráče si pak vyhlédl přihrávkou Tischler, ale pardubický Grealish znovu pálil těsně vedle. Dukla spíše vyčkávala, a tak v prvním poločase zahrozila pouze jednou. Expardubický útočník Matějka na Kinského ránou z hranice šestnáctky nepřelstil. Závěr úvodní pětačtyřicetiminutovky se odehrál v pardubické režii. Nejdříve proletěl Hlavatého trestný kop nad břevnem Radovy brány. Gól zvaný šatňák zařídil Patrák, který po křídle uletěl obraně a utěšenou střelou do šibenice potěšil semínské publikum.

Do druhé půle vstoupili aktivněji hosté, kteří v už tak parném počasí patrně dostali od kouče Rady fénovou kúru… Horkým vzduchem.

Hned v první minutě vypálil tvrdě Červenka, který to také v Pardubicích neúspěšně zkoušel. Nocvý muž mezi třemi tyčemi Šmíd si ale náladu pokazit nenechal. V klidu mohl zůstat i po následném rohu a vzduchovému ataku Ullmana. Navýšení skóre měl na kopačkách Hlavatý, ale ani náhradní gólman soupeře míč ze sítě lovit nemusel. V 53. minutě Dukla umazala nulu z kolonky vstřelených gólů. Po zmatku v zadních řadách se pomstil Červenka. Blíže k výhře stáli domácí. Jenže ránu Surzyna vytěsnil Šťovíček do bezpečí . Změnu stavu nepřinesly ani hlavička Tischlera a střela Míška. A tak platilo otřepaně nedáš – dostaneš. I když v tomto zápase ne hned z protiútoku po zahozené šanci. V 80. minutě dostal míč do pardubické sítě syn slavného desetibojaře Štěpán Šebrle. Neméně slavný pražský tým si pak cenný skalp prvoligisty jako správný voják ustrážil.

"Velice se mi líbil první poločas. V té jsme měli skvělé akce a dali i hezký gól. Měli jsme jich dát více, ale to se nám ale nepodařilo. Musíme se více tlačit do zakončení. Noví hráči do toho vpluli velmi dobře. My ale víme, že nás tlačí bota hlavně na stoperech. Na tom budeme pracovat, abychom někoho přivedli," podotýká pardubický trenér Radoslav Kováč.

Vojtěch Patrák, jediný pardubický střelec:

„Z utkání mám smíšené pocity. Za gól jsem pochopitelně rád, ovšem za výsledek určitě ne. O výhře Dukly rozhodl fakt, že jsme nedávali šance. Teď jsme skončili náročný kondiční cyklus. Teď už budeme spíše ladit herní formu. Oproti utkání s Norimberkem, kdy to bylo nahoru – dolů, jsme byli více na míči. Testovali jsme různé herní styly a co budeme chtít do budoucna cvičit.“