Nečekaně rychlá šance. Pardubičtí fotbalisté potřetí v řadě propadli do skupiny o udržení. Poprvé ale mohou mít pokoj od baráže, když přímému sestupu už unikli, už dvě kola před koncem této nejnervovější nadstavbové části. „Stačí“ jediné zvítězit v Jablonci. Nejpikantnější na celé záležitosti je fakt, že soupeř je na tom navlas stejně. Pokud by Východočeši na severu „utřeli“ mají na zisk dvou bodů další dva pokusy.

Pardubický kouč se ohlíží za utkáním s Českými Budějovicemi. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

FORTUNA:LIGA – 3. kolo skupiny o udržení: FK Jablonec (12. místo, 34 bodů, 39:48) – FK Pardubice (13. místo, 34 bodů, 34:44). Čtvrtek 17:00, Stadion Střelnice. Vzájemné zápasy: 2:1 (doma), 0:0 (venku).

Východočechy čeká třetí vystoupení v letošní nadstavbě. Úvodní dvě utkání zvládli na jedničku podtrženou. Minimálně, co se výsledku týče. V domácím prostředí si v nejlepší okamžik vzpomenuli na loňskou záchranářskou jízdu. Nejdříve porazili 2:0 Zlín a naposledy České Budějovice (3:2). Svěřenci trenéra Kováče vybojovali plných šest bodů, které je před zápasem v Jablonci katapultovaly ke snadnější záchraně.

„V nadstavbě jsme zatím splnili to, co jsme si před jejím začátkem řekli. Věděli jsme, že bude velice důležité do ní dobře vstoupit a zvládnout úvodní dva zápasy v domácím prostředí. To se nám podařilo. Co si budeme povídat, nahrály nám i výsledky ostatních zápasů, proto zatím můžeme být spokojeni,“ pochvaluje si pardubický matador Pavel Černý.

Nervozita prý nehrozí

On nejlépe ví, že jeho tým může cestou domu od Nisy slavit udržení v nejvyšší soutěži.

„Už po třetím zápase si můžeme sáhnout na záchranu, což je náš cíl a uděláme pro to všechno,“ vyhlašuje.

Ale znáte to, poslední krok bývá nejtěžší. Odchovanec královéhradeckého fotbalu ale míní, že nervozita ve velice nadějné situaci, jakou si pardubický tým za čtrnáct dní vybudoval, nepřipadá v úvahu.

„V tuto chvíli by nám žádný tlak neměl svazovat nohy. Naopak dvě výhry přinesly do našich řad uklidnění. Vždyť vše máme ve svých rukou,“ správně podotýká Černý.

Stejně gólů jako za celou sezonu. Hero Hlavatý motá hlavy případným zájemcům

Jablonecký celek, stejně jako ten pardubický, má aktuálně sedmibodový náskok na barážovou pozici. Znamená to, že i on potřebuje vydolovat dva body ze tří zápasů.

„Očekávám opatrnější zápas. Oba týmy moc dobře vědí, o co se hraje. Nikdo nebude chtít udělat zbytečnou chybu. Na sever Čech pojedeme bojovat a stvrdit záchranu,“ hlásí devětatřicetiletý útočník.