První pokus ze tří nevyšel. Pardubičtí fotbalisté sice působili v Jablonci aktivnějším dojmem, ale ze Střelnice odjíždějí s prázdnou. Domácí jim uštědřili vysokoškolskou lekci z produktivity. Všechny tři své šance přetavili v gól. A jelikož Karviná „překvapivě“ zvítězila v Ďolíčku, budou diváci v neděli v CFIG Areně svědky přímého souboje o vyhnutí se baráži.

Pardubičtí fotbalisté (v červeném) vyjeli poprvé ve skupině o udržení mimo svůj stadion. Do Jablonce nad Nisou. | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA – 3. kolo skupiny o udržení: FK Jablonec- FK Pardubice 3:0 (0:0).



Fakta – branky: 64. Polidar (Alégué), 78. Kratochvíl (Náprstek), 87. Náprstek (Polidar). Rozhodčí: Všetečka – Matoušek, Leška. Bez karet. Diváci: 1897.

FK Jablonec: Fendrich – Tekijaški, F. Souček (88. Houska), Polidar (88. Drchal) – Černák, Hollý (46. Náprstek), Nebyla, Kratochvíl, Alégué (68. Hübschman) – Čanturišvili, Martinec. Trenér: Radoslav Látal.

FK Pardubice: Kinský – Kukučka (73. Chlumecký), Halinský, Donát, Mareš – Kissiedou, Hlavatý, Patrák, Daněk (62. Solil) – Sychra, Černý (68. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč.

Hosté vyrukovali na soupeře s jinou obranou, než nastoupili v posledním utkání. Kromě vykartovaných Ichy se Surzynem do základu nenastoupil ani Ortiz.

V prvním poločase byli živější pardubičtí fotbalisté, kteří si vypracovali více šancí. Respektive domácí si nevytvořili ani jednu. Hosté už už zvedali ruce na hlavu ve 4. minutě. Kissiedou vypálil, gólman míč neudržel a Daněk ze tří metrů orazítkoval tyč. A tak se hlavy schovávaly do dlaní. Záložník z Pobřeží slonoviny byl na Střelnici při střelecké chuti. Ve 27. minutě mu vrátil po rohu Černý míč na hranici velkého vápna a Kissiedou donutil Kratochvíla vyhlavičkovat balon na roh. Ten se oddálil, když domácímu gólmanovi vypadla při předchozím pokusu o zákrok kontaktní čočka a musel si v kabině znovu nasadit. A do třetice možnost Pardubic. Kukučka poslal míč dopředu, Černý ho pustil Daňkovi, který ze strany pelášil na bránu. Jeho pokus jemně tečoval Martinec, ale Fendrich si s ním poradil.

Také do druhé půle vstoupili aktivněji pardubičtí hráči. Pět minut po pauze Hlavatý načechral míč do šestnáctky a Daňkův volej zastavila po metru letu Martincova ruka. Rozhodčí Všetečka ukázal bez rozpaků na penaltový puntík. Obsluha VARu ho ale poslala verdikt přezkoumat k videu a po shlédnutí záznamu pokutový kop odvolal. Na druhé straně přistál centr na hlavě Polidara, který dlouhou hlavičkou donutil Kinského k pohotovému zákroku. V 64. minutě už se domácí dočkali. Nabídku vzduchem Alégué hlavičkou přihrál Polidarovi, který trhal sítě. To nebylo vše. Jak se využívají šance ukázal Kratochvíl. I když. Hostující obrana ho nechala hlavičkovat z malého vápna, takže centr Náprstka v pohodě uklidil za Kinského záda. A to ještě pardubický brankář zastavil ránu Kratochvíla. Plamínek naděje jeho týmu mohl rozdmýchat Patrák, ale Fendrich se vytáhl. V závěru se hosté pokoušeli o hru vabank, rychlonohý Náprstek však zpečetil jabloneckou záchranu.