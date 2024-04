Tak ani na popáté. Pardubičtí fotbalisté v roce 2024 doma v základní části nevyhráli. Třetí prohru jim uštědřila Mladá Boleslav. Ještě, že se druhá polovina soutěže rozehrála už na podzim, protože zásluhou výhry nad Libercem se nedá považovat bilance v domácím prostředí jako totálně katastrofální. Aspirant na evropské poháry rozjel svoji tříbodovou misi v CFIG Areně už v šesté minutě a po prvním poločase vedl o dva góly. Přestože se po změně stran domácí výrazně zvedli, tak nedosáhli ani na remízu.

Pardubičtí fotbalisté (v červeném) v posledním domácím utkání základní části přivítali Mladou Boleslav. | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA – 29. kolo: FK Pardubice – FK Mladá Boleslav 1:2 (0:2). Fakta – branky: 54. Icha – 7. Ladra, 37. Jawo. Rozhodčí: Machálek – Machač, Dohnálek. Žlutá karta: Jawo. Diváci: 2885.

FK Pardubice: Kinský – Mareš (76. Sychra), Halinský, Ortíz, Surzyn – Icha, Solil (82. Černý), Hlavatý – Daněk (62. Krobot) – Patrák, Zlatohlávek (62. Kissiedou). Trenér: Radoslav Kováč.

FK Mladá Boleslav: Mikulec – Kostka, Suchý, Karafiát, Fulnek – Sakala, D. Mareček (76. Žitný) – Solomon (87. Kubista), Ladra (87. An. Kadlec), Kušej (76. Vaníček) – Jawo (64. Hilál). Trenér: David Holoubek

Pardubice zastihl úvod zápasu v nedbalkách. Hosté se od úvodního hvizdu hnali do útoku. Ještě silnější vítr do plachet jim dodal chybný odkop Kinského. Boleslavští okamžitě přenesli hru, Soloman poslal balon na zadní tyč, kde již číhal osamocený Ladra. Bývalý pardubický hráč byl dál při chuti. Proměnil se v asistenta, ale Kinský z úhlu vychytal Jawa. Domácí mohli vyrovnat na konci první čtvrthodiny. Zlatohlávek vydláždil ne uličku, ale tříproudovou dálnici pro Solila, který však dal do střely příliš důrazu a přestřelil. Hned z protiútoku Ladra už gólmana překonal, ale šourající míč Mareš vykopl z brány. Ve 33. minutě Daněk, s nadsázkou řečeno, přinesl míč na hlavu Halinského, ten ale rybičkou z malého vápna trestuhodně hlavičkoval vedle. O tři minuty později Ladra s pomocí teče Hlavatého přinutil Kinského vyrazit jeho ránu na roh. A po něm se ukázala nemoc pardubických fotbalistů. Rozehrál ho, kdo jiný než Ladra a Jawo se vyšponoval do vzduchu jako stožár a hlavou zavěsil.

Druhý poločas začal naopak lépe pro domácí. Herně sice měla navrch stále „Bolka“ ale do černého se trefil protivník. Mareš vyslal z hloubi pole míč na hrot, kde se zjevil Icha. Ten zachoval klid a přehodil padajícího Mikulce. V 59. minutě podnikly Pardubice další výpad. Icha posílal míč na zadní tyč z dosahu brankáře, ovšem Zlatohlávek ani Patrák na něj skluzem nedosáhli. Domácí štrumovali za vyrodvnáním, dlouhý, ovšem prudký Krobot nezpracoval. Přilepit míč na prsa, tak má před sebou pouze Mikulce… V 86. minutě měl na kopačce pojistku Vaníček, kterého vybídl k sólu Ladra, mířil však mimo. A po pardubické protiakci Suchý hasil nebezpečí, které vzniklo z nebezpečného centru Sychry. V nastavení se vřítil do otevřené obrany domácích Žitný, ale také on pálil vedle.