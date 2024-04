Damoklův meč sice nad pardubickými fotbalisty nevisí, Brno je však mementem

Oni snad nechtějí mít klid… Pardubičtí fotbalisté na jaře propásli obrovskou šanci vyhnout se po třech letech bojům o záchranu. Už dříve než po víkendovém kole. Na prostřední skupinu ztrácejí osm bodů. Uvolnit dýchací cesty si mohli i tím, že do skupiny o udržení půjdou s dostatečným polštářem. Tam by pak stačilo získat jedno až dvě vítězství. Ostatní týmy by se mezi sebou vymlátily a Kováčovci by se oklikou vyhnuli baráži. Takhle musí být obezřetní až do konce celé soutěže. Nikoliv jen základní části. Z třináctého místa drží tři body k dobru na čtrnáctou příčku.

