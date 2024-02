Tohle už se nemusí dlouho opakovat! Pardubičtí fotbalisté mají dnes ideální šanci vyplout ze skupiny o záchranu do bezpečnějších vod. Naposledy kotvili na mělčině ve své premiérové sezoně ve FORTUNA:LIZE. „Stačí“ jediné. Porazit Teplice, které nashromáždily o pouhý jeden bod na víc. A je tu ještě jedna lákavá nabídka. Svěřenci Radoslava Kováče si dvěma výhrami venku otevřeli příležitost naplnit anglický týden až po bodový okraj. V tom případě by se jednalo o jejich už čtvrtou výhru v řadě. Ale nepředbíhejme…

Pardubičtí fotbalisté si na začátku září zlepšili náladu před reprezentační pauzou, když z Teplic přivezli důležité tři body. Ty vystřelil Ladislav Krobot. Co dnes? | Foto: David Haan

FORTUNA:LIGA, 21. kolo: FK Pardubice (11. místo, 22 bodů, 20:26) - FK Teplice (10. místo, 23 bodů, 18:21) Dnes 15:00, CFIG Arena. Rozhodčí: Kvítek – Kříž, Šafránková. První zápas: 1:0.

Zní to jako sci-fi, ale Pardubice jsou zatím týmem jara. Ano, pomohla jim k tomu dohrávka, ovšem tu měla k dispozici také pražská Slavia, která ztratila dva body ve Zlíně. Dva jarní zápasy už má v nohou i Plzeň, nicméně stejně jako český gigant získala „jen“ čtyři. Pardubice šest. Teď musí vymyslet něco, aby pokračovaly v jarní krasojízdě.

„Určitě musíme navázat na předchozí dva zápasy. Výsledkově i herně. Myslím si, že je to v našich silách. Máme v hlavách jediné, proti Teplicím si jdeme pro tři body. Když už jsme to jaro hezky rozjeli, tak couvat nebudeme. Jak by řekl náš trenér. Půjdeme si za výhrou,“ slibuje pardubický ostrostřelec Tomáš Zlatohlávek.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Nosánky na svém místě

Dvě výhry z toho jedna v Uherském Hradišti na půdě Slovácka. Z toho by se jednomu zamotala hlava. A nebo také povyrostly nosánky…

„To nám v žádném případě nehrozí. Všichni jsme tady pokorní. Za šest bodů jsme každopádně rádi. Předchozí dva úspěchy by nám mohly ještě více zvednout sebevědomí. V oblacích opravdu nelétáme,“ přísahá.

Ne přehnané, ale jím naznačené zdravé sebevědomí by mohlo sehrát zásadní roli, protože fotbalově na soupeře Pardubice, minimálně, stačí. Dá se prohlásit, že se už nepoloží za žádného stavu, jako tomu bývalo na podzim?

„Mám za to, že ano. Je pravda, že první gól jsme obdrželi naposledy doma se Spartou, ale to jsme poměrně rychle vyrovnali. A právě v tomto utkání jsme si ověřili, že se musí věřit za každé situace. Škoda, že nám pak nebyl v závěru uznán vyrovnávací gól kvůli centimetrovému ofsajdu. Ono obecně i v životě by mělo platit, že se člověk nepoloží za žádné situace. Život i fotbalový život jde dál. Když obdržíme branku, musíme si říct: Nic se neděje, pořád je nějaký čas na zvrácení výsledku,“ míní Zlatohlávek.

Pan střelec. Slyšet Zlatane je milé, blíže mi je Lewandowski, říká Zlatohlávek

Motivace je pro profesionálního fotbalistu jasná: všechno vyhrát. Nicméně ti z Pardubic si vytvořili unikátní šanci po třech letech se posunout do desítky. Tedy mimo umístění znamenající skupinu o záchranu.

„Zní to hezky. Jdeme ale zápas od zápasu. Tím, že se tabulka takto vykrystalizovala, je to o to příjemnější. Pokud zvládneme zápas s Teplicemi, tak to bude třešnička těch tří kol. Já osobně měl před startem anglického týdne v hlavě jasno. Vstupoval jsem do něj s tím, že uděláme devět bodů. Myslím si, že takhle uvažovala celá kabina. Je skvělé, že jsme si udrželi do poslední chvíle šanci cíl splnit. Doufám, že jí využijeme.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Nalákaly výkony lidi?

Ápropos. Na šestou příčku, která je vstupní bránou do elitní grupy, ztrácejí pardubičtí mladíci šest bodů.

„Samozřejmě, že si tabulku zapnu. Ale opakuji, jdeme zápas od zápasu. Teď vidím před sebou jenom Teplice,“ odmítá nějaké pohledy do budoucna autor pěti branek.

Teplice ale nejsou žádná ořezávátka. Pod trenérem Frťalou přestaly dostávat góly a jejich hra je vysoce organizovaná.

„Teplice se také zvedly. V prvním zápase na jaře vyhrály. Hrají mladí kluci stejně jako v našem týmu. Koukal jsem na jejich zápas se Zlínem a předvedly dobrý fotbal. Nicméně my se soustředíme jen na náš výkon. Před zápasem si Teplice vyhodnotíme na videu. Podíváme se, kde mají slabiny, v čem jsou silní, ale gró všeho je náš tým a naše hra. Nejdůležitější je to, co na hřišti předvádíme my.,“ má jasno.

V prvním vzájemném střetu Zlatan a spol venku zvítězili. Stačila jim k tomu jediná branka.

„Bude to úplně jiný zápas. Stejně jako ty v Uherském Hradišti i Karviné. Před námi jsou jarní Teplice a žádný zápas není stejný. Co zůstane, je naše hra, na ní nic měnit nebudeme. Budeme chtít utkání vítězně zvládnout,“ opakuje Zlatohlávek.

Glosa: Rodí se nová Sparta? Pod Kováčem by to nebylo žádné překvapení

Kdy jindy než teď. Dva jarní zápasy, plný počet bodů a pět vstřelených branek. Lepší lákadlo nemohli pro své příznivce pardubičtí fotbalisté přichystat. Podaří se jim na „obyčejný zápas“ dostat více lidí než na podzim?

„Doufám, že nás diváci přijdou podpořit v hojném počtu. Děláme pro to všechno. Jak my hráči na trávníku, tak naše PR oddělení. Celý klub se snaží o to, aby přišlo co nejvíce lidí. Pak se nám hraje daleko lépe,“ vzývá diváky do ochozů CFIG Areny.

Teď se už nikdo nemůže vymlouvat na to, že výkony jejich oblíbenců nestojí za nic…

„Je tomu tak. Celý klub táhne za jeden provaz. Všichni makáme na maximum. Fotbal se dělá přece pro lidi. Pokud dokážeme zaplnit stadion i na Teplice, tak to bude skvělé,“ přeje si Tomáš Zlatohlávek.