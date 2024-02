Jarní nůž z Pardubic řízl už ve třiadvacáté vteřině. Teplice srovnaly v závěru

Nevyšlo to. Po dvou výhrách venku se chtěli pardubičtí fotbalisté vítězně ukázat i svým fanouškům. A snovější vstup do utkání si nemohli přát. Hned v první minutě kiksla teplická obrana a hrubého nedorozumění využil Zlatohlávek ke vstřelení své šesté branky v sezoně. Teplice, které byly celý zápas lepší, se nemohly dlouho prosadit. Trn z paty jim vytrhl tři minuty před koncem Chaloupek. Východočeši tak nevyužili šance posunout se do desítky.

Pardubičtí fotbalisté se ve třetím jarním zápase střetli doma s Teplicemi. | Foto: Milan Křiček