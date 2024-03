Halinský – Budinský, jak se to rýmuje. Zmínění pardubičtí fotbalisté se nechtěně stali ústředními postavami zápasu s favorizovanou Plzní. Ta od nich dostala v prvním poločase dva dárečky. Stoper, který nesměl na Slavii hrát jako kmenový hráč sešívaných, předčasně skončil velmi rychle ve sprše. Gólman pak propustil za svá záda nahození Kalvacha. S nadsázkou se dá říct, že Viktor vysvobodil Viktorku. Po přestávce dostali domácí dvojnásobnou facku, ovšek pak dělali psí kusy. Přesto favoritovi podlehli 2:3.

Pardubičtí fotbalisté celý zápas v deseti statečně vzdorovali Plzni. | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA - 23. kolo: FK Pardubice - FK Viktoria Plzeň 2:3 (0:1) Fakta - branky: 55. Daněk, 72. vlastní (Kalvach) – 42. Kalvach, 47. Šulc, 49. Šulc. Rozhodčí: Machálek – Caletka, Dohnálek, VAR Všetečka, AVAR Slavíček. Žluté karty: Chorý, Jemelka, Sýkora (vš. Plz.). Červená karta: 6. Halinský (Pce). Diváci: 3849.

FK Pardubice: Budinský – Icha, Halinský, Ortíz, Chlumecký – Solil, Vacek (63. Darmovzal), Kissiedou (78. Mareš) – Daněk – Krobot (17. Surzyn, 78. Tischler), Zlatohlávek (63. Černý). Trenér: Radoslav Kováč FC Viktoria Plzeň: Jedlička – Hranáč, Dweh, Jemelka – Mosquera (62. Sýkora), Kalvach, Kopic, Červ (62. Valenta), Souaré – Šulc (90+2. Traoré), Chorý (62. M. Vydra). Trenér: Miroslav Koubek

Pardubice nastoupily do utkání bez režiséra hry Hlavatého, který pykal za čtyři žluté karty. A to nebyla ta největší pohroma. A zrovna, když do CFIG Areny dorazilo kolem čtyř tisícovek diváků. Co se totiž v utkání dělo…

Někteří fanoušci se ještě nestačili posadit a už stáli znovu na nohou. Ne, že by padl gól do plzeňské sítě jako v případě minulého domácího zápasu s Teplicemi, tentokrát vylétli ze svých sedaček rozčílením. Halinský ve 43. vteřině nestíhal v souboji a zajel do Šulce. Rozhodčí Machálek okamžitě sáhl do kapsičky pro žlutou kartu. Ve hře však odmítl pokračovat, protože dostal hlášení, ať si jde zákrok překontrolovat k videu. Jenže obrazovka se ne a ne se rozsvítit, a tak se první minuta protáhla na šest. Po shlédnutí zákroku přebarvil Halinského faul na červený. Favorit utkání se tak stal ještě větším favoritem. S přesilovkou si ale dlouho nevěděl rady. Hrálo se sice na jednu bránu, ovšem šance si až příliš bohorovní hosté nevytvářeli. Na konci první čtvrthodiny vytáhl u tyče bravurní zákrok Budinský proti střele Kopice. Ve 35. minutě se po dvou lehkovážných zakončení plzeňských hráčů ve výhodné pozici zmýlil také Souaré. Když už se zdálo, že domácí přežijí první poločas bez újmy udeřilo. Kalvach z hranice vápna poslal míč na pardubickou bránu a Budinskému projel pod rukami a ještě mezi nohama.

Druhá půle začala pro Pardubice doslova hrůzostrašně. Ve 48. minutě měl Červ kromě vystřižení nůžek čas i na kávu a před Budinským tečoval míč do sítě Šulc. Nejlepší střelec soutěže se předvedl o necelé dvě minuty později. Pardubičtí už neměli co ztratit, a tak se snažili o korekci. V 55. minutě pláchl obraně Daněk a zkušeně utěšenou střelou z hranice šestnáctky zavěsil. O tři minuty později Budinský překazil Šulcovi hattrick po hlavičce z bezprostřední blízkosti a při další akci soupeře rozštěpem hasil kiks obrany. V 72. minutě zahrávali hostitelé roh Daňkem a Kalvach lízl míč do vlastní sítě. Rychlou odpověď zakázal Západočechům Budinský, který vyrazil bombu Sýkory. V 80. minutě při jedné akci trefil Valenta tyč a Šulc břevno. V nastaveném čase měl na kopačce vyrovnání Mareš, ale v těžké pozici pálil jen do boční sítě.

Přestože od první minuty oslabený outsider nakonec favoritu podlehl, vysloužil si po utkání bouřlivé ovace.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Pardubický trenér Radolav Kováč hodnotí utkání s Plzní.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Plzeňský kouč Miroslav Koubek po zápase v Pardubicích.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Kryštof Daněk se ohlíží za duelem s Plzní.