Pardubičtí fotbalisté vstoupí do jara v počtu sedmadvaceti. Nováčkem Kissiedou

Hodiny dělí pardubické fotbalisty do startu druhé poloviny sezony 2023/2024. Přesněji řečeno do jarní části, protože už na podzim stačily prvoligové týmy něco z poloviny základní části ukrojit. Ale zase po ní následuje nadstavba, takže ten celkový počet je plus minus v polovině. Třináctý celek tabulky FORTUNA:LIGA vysílá do bojů sedmadvacet jmen.

Pardubičtí fotbalisté se připravovali na jarní část také ve Španělsku. | Foto: Radek Klier