FOTO, VIDEO/ Raketový mód. Testy, posilovna a šup na hřiště… Žádné otálení aneb Není čas na rozjímání z úspěšně završené sezony. Kvůli prodloužení o baráž zahájili pardubičtí fotbalisté letní přípravu o týden později. Jako poslední z prvoligových celků. První den tradičně podstoupili fyzické testy na FTVS v Praze. V úterý se vrátili do Pardubic. Dopoledne naklusali do posilovny a odpolední jednotka se již odehrála na zeleném trávníku. Nikoliv toho v CFIG Areně, ale na staré dobré Vinici. Oproti konci loňského ročníku trenéři přivítali šest nových tváří.

Pardubičtí fotbalisté zahájili letní přípravu i s novými akvizicemi. | Foto: Deník/Zdeněk Zamastil

Dlouho to vypadalo na kus za kus. Přesněji řečeno šest za šest. Nemá cenu na tomto místě polemizovat o rozdílu ve kvalitě.

Jenže pardubický kádr navíc opustili oba Dominikové ze základní sestavy. Trochu neočekávaně Kostka (Mladá Boleslav) a celkem očekávaně Janošek (nizozemská druhá liga – Breda). A pro mnohé se na prvním tréninku zčistajasna objevil Ladislav Krobot.

„O jeho dalším působení v našem klubu jednáme s Mladou Boleslaví,“ vysvětluje sportovní ředitel Vít Zavřel.

Pětici Florin Nita, Tomáš Vlček, Robin Hranáč, Martin Chlumecký, Jakub Markovič nahrazují, respektive do přípravy se zapojili, brankář Antonín Kinský (Slavia Praha), Michal Surzyn (na přestup z Jablonce), obránce Denis Halinský (Slavia Praha), útočník Tomáš Zlatohlávek (Olomouc), záložník Vojtěch Patrák (Sparta Praha) a ghanský ofenzivní hráč Paul Nkrumah. Je nutné ještě připomenout, že svolení k prodloužení hostování dostali ze svých klubů Marek Icha (Slavia Praha) a Viktor Budinský (Baník Ostrava). V kádru pardubického áčka chybí dlouholetá opora Jan Jeřábek, se kterým má vedení jiné plány. Kromě něho nezasáhlo do přípravy trio dlouhodobě zraněných: Tomáš Solil, Adam Lupač a Dominik Mareš. Příležitost nakouknout do dospělého fotbalu dostanou dorostenci Matěj Šimůnek, Matyáš Hanč, Ondřej Sedláček a Štěpán Míšek.

Vyběhli na hřiště

Brankáři: Viktor Budinský (Slovensko), Antonín Kinský, Matěj Šimůnek, Nicolas Šmíd. Obránci: Denis Halinský, Matyáš Hanč, Matěj Helešic, Marek Icha, Tomáš Koukola, Petr Kurka, Bernardo Rosa (Brazílie), Ondřej Sedláček, Michal Surzyn. Záložníci: Denis Darmovzal, Michal Hlavatý, Štěpán Míšek, Bartosz Pikul (Polsko), Vojtěch Sychra, Samuel Šimek, Emil Tischler, Kamil Vacek. Útočníci: Pavel Černý, David Huf, Ladislav Krobot, Leandro Lima (Brazílie), Paul Nkrumah (Ghana), Vojtěch Patrák, Tomáš Zlatohlávek.

Na trénink s elánem

Psal se 4. červen. Pardubice se v baráži udržely v první lize, čímž ukončily sezonu. A už 27. června rozjely přípravu na tu novou.

„Po psychicky velmi náročné sezoně jsme především chtěli, aby si kluci vyčistili hlavy. Měsíc na přípravu je v létě vcelku normální. Je to trochu kratší, ale věřím, že nám tato doba bude stačit,“ říká pardubický kouč Radoslav Kováč, který dodává: „Hráči dostali dvanáct dní úplné volno a pak týden plnili individuální plány. Byly v nich zahrnuty běhy, které kombinovali s posilovnou. Nevyžadovali jsme tak vysokou intenzitu jako před půl rokem. Bylo to spíš, aby se udrželi v kondici. Za těch čtrnáct dní odpočinku se toho moc neztratí.“

Pardubičtí zahájili přípravu jako poslední ze šestnáctičlenného pole FORTUNA:LIGY. A už první jednotka připomínala trénink, jako by chtěli všechny ne dohnat, ale rovnou předstihnout. Ze všech čišel elán.

„No jo, kluci tři týdny neviděli balon (úsměv). Týdenní plány už máme dané. Některý den budeme trénovat dvoufázově. Jindy se sejdeme jednou. Do toho jsme vložili čtyři přáteláky. Nakonec zůstaneme celou dobu v Pardubicích. Zejména na Vinici s regenerací v CFIG Areně. Je tady všechno, co potřebujeme. Na žádné soustředění nejedeme, což nám nevadí. Máme nový stadion. Je to fajn,“ pochvaluje si.

Už tuto sobotu se jeho svěřenci představí v Německu, respektive Bavorsku. V prestižním utkání budou čelit síle ze druhé německé ligy. Přitom Norimberk pamatuje časy i v Bundeslize.

„První týden přípravy bude hodně náročný a intenzivní. Norimberk je těžký soupeř, ale my jsme to tak chtěli. Dostali jsme nabídku a taková se neodmítá. Přestože půjdeme do zápasu z plné zátěže, je pro nás super zjistit, jak na tom jsme,“ podotýká hlavní trenér FK Pardubice.

Soupeři Pardubic v přípravných duelech

1. července v 17 hodin: 1. FC Norimberk – FK Pardubice (hř. Ammerthal)

8. července v 17 hodin: FK Pardubice – FK Dukla Praha (hř. Semín)

11. července: FK Pardubice – MFK Chrudim (hřiště Pod Vinicí)

15.července v 18 hodin: FK Pardubice – FC Košice (CFIG Arena)