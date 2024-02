Padesátiletý trenér, který si za svou bohatou brankářskou kariéru vybudoval síť kontaktů nejen v České republice, (ne)dobrovolně přešel do manažerské pozice. Jeho zásluhou už se v Pardubicích objevilo několik zvučnějších jmen. Po zimní přípravě je spokojený nejen s personální otázkou.

„Vzhledem k tomu, že se nám nikdo vážněji nezranil a měli jsme fantastické podmínky na soustředění ve Španělsku, tak považuji přípravu jako velice vydařenou. Hráli jsme opravdu se skvělými soupeři, které v naší lize nepotkáte. Běžně se s nimi nestřetnete ani v jiných přípravách. Model letošní přípravy tak byl jedním z nejlepších, jaké jsem kdy v Pardubicích zažil,“ říká Martin Shejbal v rozhovoru pro Deník.

Martin Shejbal byl ve Španělsku v euforii z počasí. Po výhře nad Tromso i Odense pak ještě ve větší.Zdroj: Radek Klier

Kissiedou splnil slib, který nedal…

Jak jste jako sportovní manažer týmů dospělých spokojen se složením kádru pro jaro 2024?

Určitě spokojený jsem. Důležitější ale je, jak je spokojený trenér (usmívá se). Myslím si ale, že je spokojený taktéž. My jsme si řekli, jak chceme kádr doplnit. U koho chceme, aby zůstal. To se povedlo. Ještě vidím prostor pro jednoho hráče, ale musel by to být kořen do základní sestavy. Nezbývá si přát jen to, aby všichni kluci zůstali zdraví.

Došlo k nějakým změnám, tak si je pojďme probrat. Jako první přichází na řadu Laurent Kissidou?

Laurent Kissiedou je ještě příběh z éry trenéra Jirky Krejčího. Pozvali jsme ho na zkoušku před dvěma roky. Těsně před odjezdem na soustředění do španělské Estepony, kam také s námi odcestoval. Moc se nám zamlouval, ale bohužel v Memphisu si bez něj nedokázali sezonu představit. Tím, jak je nastavený, tak nechtěl z Ameriky utíkat. Omluvil se nám, i když to pro něj bylo vcelku nešťastné, protože se mu u nás líbilo. Vrátil se do zámoří, nicméně jsme s ním zůstali v kontaktu. Jak mu končila smlouva, tak měl zájem o návrat do Evropy. Jediným týmem, kam chtěl jít, jsme byli my. Přestože dostal zajímavější nabídky, tak projevil ochotu přestoupit do Pardubic. Přiletěl přes oceán na zkoušku. Trenér Radek Kováč, který ho do té doby neznal, z něj byl nadšený. Všechno si to sedlo a my s ním uzavřeli kontrakt.

Moc se o tom nemluví, nicméně získat hráče ze soutěže, kde působí slavný Lionel Messi, je pecka, nemyslíte?

Musíme si uvědomit, že fotbal v Major League Soccer je trochu odlišný. Soutěž je specifická a jiná než naše liga. Nicméně Laurent má návyky, které se nám strašně líbí a hodí se do stylu našeho fotbalu. Věříme, že úspěšnou přípravu přetaví v mistrovské soutěži.

A že si vybral zrovna Pardubice a ne například movitější nizozemskou, či belgickou ligu?

Záleží na povaze hráče. Laurent má skvělý charakter. Přestože nám nic před dvěma roky neslíbil, tak stejně nezapomněl. Byli jsme spolu v kontaktu a pořád jsme se oťukávali. Je to jako v běžném životě, když vám na něčem nebo na někom záleží, tak pro to uděláte maximum. Tenkrát jsme na něj zapůsobili tak, že opravdu nic jiného v Čechách neřešil. Jestli v jiných zemích, je to možné, ale jinak byl nastavený na Pardubice. Musím ještě podotknout, že jsme ho poprvé zkoušeli v době, kdy u nás ještě nebyl žádný stadion. Podmínky, které máme momentálně k dispozici, ho příjemně překvapily. Navenek se vyjadřuje se, že je v Pardubicích nesmírně šťastný. Takové hráče přesně hledáme. Nejen po sportovní, nýbrž i lidské stránce.

Pardubičtí fotbalisté vstoupí do jara v počtu sedmadvaceti. Nováčkem Kissiedou

Tohle sice změna není, získali jste však i pro druhou polovinu sezony Kryštofa Daňka. Jak hodně to byla priorita?

Vzhledem k tomu jak nám na podzim pomohl, když byl klíčovým hráčem, tak jsme vyslovili přání, aby zůstal. Nicméně, pokus hráč není váš, tak se vždy jedná o takový vabank, loterii. Kryštof měl také své priority. Samozřejmě Sparta pro něj byla číslo jedna. V momentě, kdy prohlásila, že by bylo pro jeho vývoj nejlepší, aby pokračoval u nás, tak jsme z toho měli radost. On upřednostňoval zahraniční nabídku, řeknu Švýcarsko, Rakousko. Tím, že se žádná neobjevila, protože, za mě, v zimě není čas na přestup úplně ideální, tak jsme se domluvili na tom, že když pokračovat v české lize, tak jedině v Pardubicích. To se naštěstí ztvrdilo a my jsme za to rádi.

Naopak jste, pro někoho trochu překvapivě, uvolnili Davida Hufa, nejlepšího střelce druhé ligy.

Ono to zase tak překvapivé nebylo. David Huf už před časem projevil přání změnit prostředí. On to nemyslí zle. Pro mě je to jeden z mála inteligentních hráčů. Cítil, že je v Pardubicích dlouho a to prostředí ho tak ovlivňuje, že nebude schopen dalšího vývoje. Na podzim zaznamenal v Chrudimi dvanáct branek, čímž potvrdil, že je střelec. A tak jsme se s ním dohodli, že dostane nějaký prostor. Postupem času jsme ale docházeli k názoru, že bude nejlepší, když mu dáme možnost odejít. Přišla nabídka z Bohemky, tak jsme mu nebránili. Uvidíme, jak se mu tam bude dařit. Zatím se jedná o hostování s opcí.

(Pokud se chcete dozvědět o dalších změnách, či jak Martin Shejbal hodnotí zimní přípravu a jak bude vzpomínat ne soustředění ve Španělsku, pokračujte ve čtení v placeném obsahu Deníku).