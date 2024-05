O tom je kabina. Máme v ní i pár zkušených hráčů. Ať už to jsou ti nejstarší Pavel Černý a Kamil Vacek, tak ti mladší ale už ostřílení jako Míša Hlavatý, Tomáš Solil. Myslím, že nám lídři nechybí. Ti borci jsou schopni na ty mladší kluky působit. Ve finále to je v našich rukou. Před startem nadstavby nejsme závislí na ostatních výsledcích. Chceme ukázat, že do ligy patříme.

Tohle je spíše otázka na nějakého psychologa, protože my už se s tím potýkáme od minulé sezony. Vždycky, když uděláme vítězně dva, tři zápasy, tak pak nejsme schopní učinit další krok. A s tím by samozřejmě přišla herní pohoda. Někde narazíme na něco a dostaneme se do takové situace jako nyní. Nechci říkat, že jsou hráči svázaní a už vůbec nemám zájem zmiňovat to, co furt čtu v novinách a absolutně s tím nesouhlasím, že máme mladý kádr. Vidím kádry kolem a nejsou o moc starší. Prostě jsme si s tím měli poradit. Věřím ale, že se teď semkneme a nadstavbu zvládneme.

Už jste to naznačil. Měli jste mít klid a bodů na rozdávání. Proč to nevyšlo?

Mluví se o nezkušenosti mladého kádru, což vy nerad slyšíte. Nicméně nepřijde vám, že někdy tak naivní chyby nesmějí dělat ani nováčci v dospělém fotbalu?

Někdy tomu vážně nerozumím. Tři dny v týdnu trénujete standardní situace a pak dostanete gól ze standardky. Věnujete iks času taktickým věcem a selžete po taktické stránce. Nevím, jestli se jedná o nedostatečnou koncentraci po celou dobu toho zápasu, nebo jestli chybí individuální kvalita, nebo třeba jestli není nějaká špatná energie v kabině.

Sportovní manažer Martin Shejbal je zároveň trenérem brankářů.Zdroj: FK Pardubice/David Haan

Ať to radši letí na tribunu

Berete mi to z úst. Když to přeženu, tak na Pardubice stačí celý trénink pilovat rohy a trestné kopy…

Přitom to jsou úplně zbytečné góly. Vlastně se hlídá mrtvý balon, na který se dá v klidu připravit. Nevím tedy, jestli máme dostatečně silné vápno i hráče, či hráči mezi sebou dostatečně komunikují. V loňské sezoně u nás chytal Nita. Uměl český pár slov, ale já byl na střídačce naprosto klidný, protože jsem věděl jsem, že umí obránce dirigovat. Tak, že si obsadí volné hráče a nám nehrozí nebezpečí. Neděly se takové věci jako v letošní sezoně. Někdy při bránění standardek působíme až komicky. Tímto, ale nesvádím nic na našeho mladého gólmana.

Nemůže to být i tím, že na mladší ročníky je vyvíjen tlak, ať všechny situace řeší fotbalově?

Takový je současný trend. Vyrojilo se spousta expertů, a pro mě v uvozovkách expertů, kteří chtějí všechno řešit fotbalově. Kromě manažera působím také jako trenér brankářů. Jsou pod tlakem toho, jak všichni chtějí hrát fotbal. Za mě někdy nesmyslně, protože si vyměňují přihrávky, které stejně nevedou k nějakému konstruktivnímu založení útoku. Takže si hrají na hráče z pole. Ne vždy to situace vyžaduje a oni se dostávají pod tlak. Dostávají pod tlak také své spoluhráče, kteří nejsou v tu chvíli v dobrém postavení. V některých momentech bych zapojil do hry srdce a odhodlání. Raději prásknout míč na tribunu. I tím se dá v zápase chytit a dostat se postupně do nějakého tlaku. Až k tomu může přijít fotbalovost. Obráceně to ale nefunguje.

Oproti loňskému ročníku, až na výjimky, nezvládáte souboje s týmy z dolní poloviny tabulky. Není to pro baráž varováním?

Doufám, že ne. Začínáme s čistými hlavami. Rozjíždí se nám nová soutěž a takhle do ní jdeme nastavení.

Jedna z nejlepších příprav, co jsem v Pardubicích zažil, pochvaluje si Shejbal

Třináctou příčkou jste si vydobyli skutečnost, že se Zlínem, Českými Budějovicemi i Karvinou hrajete doma. Prakticky stačí vyhrát tři zápasy s týmy pod vámi a už se nemusíte na nic ohlížet…

Na papíře to vypadá jednoduše. Na druhou stranu, když se podíváme na statistiku domácích zápasů, tak jsme nejhorším týmem v lize. Daří se nám výrazně víc venku. Takže bráno z pohledu této sezony, výhodou to není. Nicméně doma je pořád doma. Naším fanouškům to dlužíme strašně moc. Celou dobu nás nějakým způsobem podporují. Osobně mi vadí, že ve spoustě zápasů ani ten fotbal nebyl úplně koukatelný. To se oproti loňsku trochu změnilo.

Proč jste podle vás venku získali sedmnáct bodů a doma jenom jedenáct?

Možná to je tím, že neumíme zareagovat, když se na nás soupeři takticky připraví. Díky různým platformám a videím, které jsou dostupné, si vás mohou načíst dopředu. My jsme si pořád hráli to svoje a nebyli jsme schopni se prosadit. A tam narážíte na to mládí. Když se něco nepovede, tak ztrácí trpělivost a s tím i půdu pod nohama. Ale to je spíš otázka pro trenéra.

Ruku v ruce s tím jde i disciplína. Nabírali jste hodně červených karet, museli kvůli trestům překopávat základní sestavu. Ve vypjatých soubojích o záchranu se bude muset mužstvo ukáznit, nemyslíte?

Je tomu tak a musím říct, že nás to rozhodně nezdobí. Dostali jsme sedm červených karet. Navíc v posledním utkání na Bohemce měla přijít další. Došlo k nepochopitelnému selhání rozhodčího, který stál dva metry od toho zákroku. Nechci dotyčného bránit, protože kdyby takhle někdo vletěl hlavou do našeho hráče… Za mě to byla vražda v přímém přenosu. Ano disciplína našich hráčů není ukázková, ale máme problém i s trenéry. Dost často schytávali karty. Musíme si říct pravdu do očí. Tohle nás zkrátka letos zlobí.

Trenér na odchodu? Stav není ideální

Jako první vás v bitvách o záchranu prověří Zlín. Můžete se s konkurenty ještě něčím překvapit?

Navíc jsme ve Zlíně hráli v polovině dubna. Překvapit asi ne. Samozřejmě se moc dobře známe. Oni vědí, co my. My víme, co oni. Bude záležet na prvním gólu, na nějaké individuální chybě. Na Zlín se pochopitelně připravujeme celý týden. Očekávám hru nervů. Doufám, že zápas i s pomocí našich fanoušků zvládneme.

Asi nemůžete do utkání vstoupit jako naposledy ve Zlíně. První poločas byl zoufalý…

Až katastrofální. Ve druhém jsme na nepříznivý stav zareagovali. Rychle jsme vyrovnali a pak už to byla z naší strany úplně jiná hra.

To je pravda, nicméně dotáhnout ztrátu nemusí vyjít v každým zápase, viďte?

Přesně tak. Toho se samozřejmě musíme vyvarovat. Věřím, že to vstoupíme do utkání úplně jinak.

Čím to je, že jste v posledních třech vzájemných duelech, včetně toho loňského ve skupině o udržení, nedokázali Zlín porazit?

Tak vždycky máte soupeře, který vám sedí a nesedí. Nám zlínský fotbal všeobecně dlouhodobě nevyhovuje. Tu dlouhodobou statistiku budeme chtít v nadstavbě otočit.

Pardubická tragédie. Fantiš vystřelil Zlínu naději na záchranu

Do klíčové fáze sezony vstupujete s trenérem, který je jednou nohou pryč z klubu. Zůstává Radoslav Kováč myšlenkami ještě v Pardubicích?

Situace je taková, že všichni chceme závěr sezony zvládnout. Včetně trenéra, který opravdu odchází. Hráči, že pokud chtějí hrát profesionální fotbal, tak se musejí s tímhle naučit žít a přesto podávat stoprocentní výkony. Neříkám, že je stav úplně ideální, ale na druhou stranu ti kluci nehrajou fotbal kvůli trenérovi. Začínáte v šesti letech s fotbalem kvůli trenérovi, nebo kvůli sobě? Máte ten fotbal rádi a za vaši kariéru se trenéři střídají a vy se s tím musíte umět srovnat. Takže to neberu jako faktor, který by nás měl trápit.

Jak se ale dá soustředit na zápasy, když se hráči dozvídají, že odejde trenér i spoluhráči?

Pokud dostávají za fotbal nějakou odměnu, jsou profíci a měli by si s tím poradit. Každému z nich říkám, že být v manšaftu, který sestoupí, není pro jejich rejstřík dobré. Nikomu z nich to v další kariéře nepomůže. Za gólmanské kariéry jsem působil ve spoustě klubů a z každého jsem chtěl odcházet tak, abych se zase mohl otočit a říct si: Tady jsem odvedl tu práci na nejvyšší úrovni, jak jsem mohl. V práci vám také vymění šéfa a prostě nic s tím neuděláte. Musíte pracovat pořád stejně zodpovědně. Uvidíme, ale věřím, že to nebude hrát nějakou velkou roli v poslední fázi sezony.

Narážím na to, že poté, co se vyrojily spekulace o odchodu Tomáše Solila za trenérem Kováčem do Liberce, jste okamžitě s hráčem uzavřeli nový kontrakt. Byla to zákonitá reakce?

Ne, ne. I když připouštím, že to tak může na první pohled vypadat. Byla to reakce na to, že Tomášovi končí smlouva. Už dříve jsme ho oslovili s nabídkou prodloužení smlouvy. On se ale chtěl soustředit pouze na své výkony. Mezitím o něj projevil zájem jiný klub. Pak už záleželo na něm, jak se rozhodne. Jsme samozřejmě rádi, že si vybral pokračování v našem klubu. Upřímně řečeno, u Tomáše jsem si nedovedl představit, že by Pardubice opustil. On sem patří. Zná to tady a myslím si, že ty podmínky, které má, i v minulosti, když byl zraněný, tak jsme se vždycky za něj stavěli. Nepochybovali jsme o tom, že by už tady neměl působit.