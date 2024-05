Do třetice. Pardubičtí fotbalisté dohrávají čtvrtou sezonu v nejvyšší soutěži. A pouze v prvním ročníku mohli být v klidu, protože ze sedmého místa měli k ožehavým příčkám hodně daleko. Jenže v dalších třech sezonách už bojovali a znovu bojují o holé žití v elitní společnosti. Nicméně oproti dvěma posledním ročníkům si polepšili. Zásluhou umístění na třinácté pozici po dlouhodobé části si vydobyli tři utkání z pěti ve své CFIG Areně. Všechny s týmy, které figurují pod nimi v tabulce.

Fobalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice a MFK Karviná. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

FK Pardubice ve skupině o udržení: sobota 4. května (15:00) doma FK Zlín

neděle 12. května (15:00) doma SK Dynamo České Budějovice

čtvrtek 16. května (17:00) venku FK Jablonec odstartuje v 17:00 hodin.

neděle 19. května (17:00) doma MFK Karviná

sobota 25. května (18:00) venku Bohemians Praha 1905 Zbývající rozpis nadstavbové části skupiny o udržení (ve stejný den): 1. kolo: SK Dynamo České Budějovice – Bohemians Praha 1905 a FK Jablonec – MFK Karviná

2. kolo: Bohemians Praha 1905 – FK Jablonec a MFK Karviná – FC Zlín

3. kolo: Bohemians Praha 1905 – MFK Karviná a FC Zlín – SK Dynamo České Budějovice

4. kolo: FC Zlín – Bohemians Praha 1905 a SK Dynamo České Budějovice – FK Jablonec

5. kolo: FK Jablonec – FC Zlín a MFK Karviná – SK Dynamo České Budějovice

Je ale potřeba říct také B. Pardubice po třiceti kolech nasbíraly v domácím prostředí nejméně bodů. Suverénně nejméně. Pouhých jedenáct z patnácti vystoupení. Vyhrály pouze dvakrát a pětkrát remizovaly. K tomu před vlastními fanoušky nastřílely zoufalých dvanáct branek. Pravda, inkasovaly sedmnáct.

V případě pardubických fotbalistů hrát více zápasů doma je soudě podle základní části za trest. Vždyť na jaře nevyhráli ani jednou. Naopak z venku si dohromady za celou sezonu přivezli sedmnáct bodů.

Nutno také podotknout, že v drtivé většině utkání herně úplně nepropadli. Naopak. Jenže nejmladší kádr v celé lize srážely nezkušenosti.

„Prohráli jsme dvanáct zápasů o gól. Stačilo v polovině z nich bodovat a byli bychom téměř za vodou,“ poukazuje na známý fakt pardubický trenér Radoslav Kováč.

Válka až do konce

Rok se s rokem sešel. I když… Je to zhruba deset měsíců. Jeho svěřenci totiž dostali ideální příležitost chytit se v úvodu ročníku. Los jim totiž přál, protože první dvě kola hráli doma. Shodou okolností s Bohemians a Jabloncem, které potkají i v nadstavbě. Jenže z nich vytěžili pouze bod.

Hned na úvod je čeká klíčový střet se Zlínem a za týden s Českými Budějovicemi. Tedy týmy, které jsou v tabulce pod nimi.

„Musíme kluky hezky pohladit a připravit se na skupinu o udržení. Máme teď dva zápasy doma, musíme udělat všechno proto, abychom v nich nějaké body uhráli. Teď už jde do tuhého. Opravdu bude hodně záležet na prvních dvou zápasech. Všechno napoví, tuší kouč, který je ale na odchodu z Pardubic.

Ze sci-fi do červené knihovny aneb Jedenáct bodů, proč Pardubice unikly sestupu

V loňské sezoně se nacházel ve svízelnější situaci, kdy prakticky musel všechna utkání v nechtěné skupině vyhrát. Letos má před úvodním výkopem náskok na přímo sestupovou příčku čtyři body a na obě barážové body tři.

„Třinácté místo po základní části je sice fajn, ale všechny tři týmy pod námi se přiblížily. Musíme oba domácí zápasy, abychom z toho boje o záchranu co nejrychleji vyskočili,“ opakuje Kováč.

Od loňské úspěšné mise, která vyvrcholila zvládnutou baráží s Příbramí, se ale pardubický kádr obměnil o nové hráče, kteří se v podobné situaci ještě neocitli.

„Sami víme, že máme mladší kluky, takže je musíme správně nastavit. Oni jsou ale dobří. Chtějí to zvládnout, za každou cenu,“ tvrdí jejich trenér, který dodává: „Bude to válka až do konce.“