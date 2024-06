Stálé stejná písnička. Někdy se poslouchá lépe, někdy hůř. FK Pardubice má za sebou čtyři sezony v nejvyšší soutěži. A tou nejlepší zprávou pro fanoušky je ta, že naskočí i do té páté. Horší už je pro ně fakt, že tým, který potřetí v řadě hrál ve skupině o udržení, přijde o několik záchranářů. Vedení tak musí stejně jako v předcházejících letních přestávkách namáhat mozkové závity a hlavně spěchat. Fotbalový trh je totiž rychle vyčerpatelný… První změna se odehrála na lavičce, když trenér Radoslava Kováče nahradil Jiří Saňák. Ten si k ruce bere Marka Kuliče.

Pardubičtí fotbalisté se znovu zachránili v nejvyšší soutěži. | Foto: FK Pardubice/David Haan

Výměna trenérů je běžná. S ní ale souvisí jedno nebezpečí. Hrozí totiž, že si s sebou vezmou hráče. Jednodušší variantou jsou ti, kterým končí hostování. Složitější, že majitelé klubů, kam se přesunuli, musí sáhnout do kapsy. Kováč přestoupil do Liberce a opravdu si brousí na borce, kterým věří. V Pardubicích totiž skončila hostování třem slávistům: Antonín Kinský, Marek Icha, Denis Halinský.

„Tonda Kinský, který tady byl na hostování, u nás končí a my pochopitelně hledáme brankáře k Viktorovi Budinskému. Velkým tématem je obrana, kde stejně jako před rokem musíme řešit obsazení pozic stoperů. Nevzdáváme snahu o návrat Denise Halinského, se kterým jsme byli velmi spokojeni a i on se u nás výkonnostně posunul. Aktuálně řešíme příchody dalších stoperů, kteří budou našimi kmenovými hráči. Také si uvědomujeme, že je nutné posílit na kraji obrany,“ hovoří o defenzivě Vít Zavřel, sportovní ředitel FK Pardubice.

Zdravotní testy cizince

Stopeři jsou nedostatkovým zboží. Kromě Halinského skončilo hostování také Ondřeji Kukučkovi.

„Jednoho středního obránce jsme již podepsali, stane se naším hráčem, ale zatím nechci zveřejňovat jeho jméno. Druhý stoper přiletěl v úterý z Dánska. Jsme již domluveni jak s hráčem, tak s jeho agentem a dnes podstoupí zdravotní prohlídku. Pokud bude v pořádku, podepisovali bychom s tímto levonohým středním obráncem ve čtvrtek v Pardubicích víceletou smlouvu,“ odtajňuje.

S dánskou výpomocí už mají Pardubice jednu zkušenost. V minulé sezoně je pomáhal zachránil Pablo Ortiz.

(usmívá se) Bylo by to krásné, kdyby tady Pablo Ortiz pokračoval, protože nám v minulé sezóně velmi pomohl. Je teď doma v Kolumbii na dovolené, pak se vrací do Midtjyllandu. Asi by to z pohledu kmenového klubu, který ho koupil za obrovské peníze, nedávalo logiku, aby byl i další rok na hostování v Pardubicích. My jsme o Pabla samozřejmě projevili zájem, ale myslím si, že šance, aby tady pokračoval, je velmi malá,“ přiznává Zavřel.

Fotbalisty Pardubic povede trenér Saňák, s klubem podepsal víceletou smlouvu

Liberec, respektive Kováč notně usilují také o mozek pardubické hry Michala Hlavatého. V životě sice není nic jisté, ale že odejde se blíží sto procentům…

„Situace je taková, že máme na stole několik nabídek, zájemců je více. Je to v jednání,“ podotýká Vít Zavřel a k ofenzivním postům dodává:

„Také myslíme na další věc, a tou je potřeba přivést dvě křídla, abychom byli po stranách ještě silnější.