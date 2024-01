Komplet. Tedy kromě marodů. Už tak početná pardubická fotbalová ekipa se ve středu rozrostla ještě o tři hráče. Do přípravy se totiž zapojili Pablo Ortiz, toužebně očekávaný Kryštof Daněk a staronová tvář Laurent Kissiedou. S týmem trénují také hráči, kteří absolvovali podzimní část v jiném dresu. Přesněji řečeno na hostování. Nejvíce se v cizích službách dařilo Davidu Hufovi. Jeho jarní budoucnost je však nejistá.

Pardubičtí fotbalisté zahájili zimní přípravu. Na umělce CFIG Areny. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Příprava pardubického týmu pokračovala i ve středu, kdy se hráči vydali do Ohrazenic. Trenérům se dnes ráno hlásili tři hráči, kteří nemohli zasáhnout do tréninkového procesu od začátku týdne.

Trenér Kováč a jeho kolegové v týmu přivítali kolumbijského stopera Pabla Ortize, kterému dal zelenou také pro jaro dánský Midtjylland a který měl povolený pozdější návrat z dovolené. Kryštof Daněk se připojil k týmu se svolením pražské Sparty, poté co ve svém kmenovém klubu absolvoval fyzické testy. Do CFIG Areny, respektive na ohrazenickou umělku dorazil také Laurent Kissiedou. Fotbalista z Pobřeží slonoviny ukončil angažmá v americkém Memphisu a pokusí se zaujmout pardubické trenéry. Pro klub nejde o neznámého hráče, v pardubickém dresu už nastoupil k jednomu utkání zimní Tipsport ligy.

„Kissiedou se vrací po dvou letech. Shodou okolností byl s námi na soustředění ve Španělsku. V té době jsme měli o něj velký zájem, ale nedošlo k dohodě mezi kluby. Nebylo to o penězích, ale v Americe se ho nechtěli vzdát po sportovní stránce. Teď mu smlouva skončila, tak ho bereme na zkoušku,“ vysvětluje Vít Zavřel, sportovní ředitel pardubického klubu.

Vizitka dvanácti gólů

Pardubice mají v přípravě nejlepšího střelce soutěže. Ne však té, ve které hrají, nýbrž o jednu úroveň nižší. Útočník David Huf nastoupil v chrudimském dresu k šestnácti zápasům druhé ligy. Do sítí soupeřů poslal hned dvanáct míčů. Tedy pouze o tři méně, než je celkový počet pardubických branek ve FORTUNA:LIZE.

Tucet. Jako by tento počet provázel Hufa jeho kariérou. Na svém kontě totiž má dvanáct branek v nejvyšší soutěži. Nejvíce v té premiérové, kdy se stal s devíti brankami postrachem brankářů. Většinu jich vstřelil jako žolík z lavičky.

„Jako profesionální fotbalista se samozřejmě chci vrátit do první ligy. V ideálním případě nastupovat pravidelně v nejvyšší soutěži a zase dávat góly. Chci být platný a ukázat, že na to mám nejenom ve druhé lize,“ vyhlašuje David Huf.

Huf se v Chrudimi rozstřílel a říká si o více prostoru v rodných Pardubicích

V Pardubicích neměl na podzim místo v sestavě a tak kývl na nabídku hostování. Zájem měla Chrudim, takže si nemusel hledat pronájem v jiném městě… A soudě podle jeho střelecké produktivity to pro něj byla trefa do černého.

"Do Chrudimi jsem šel, protože jsem se potřeboval dostat do herní pohody a začít zase dávat góly. Že to vyšlo až takhle dobře, jsem snad ani nečekal. Jsem za to ale rád. Je to pro mě jenom dobře a uvidíme, jak to teď půjde dál.“

„Na podzim jsem v podstatě vždy odehrál celý zápas. Dalo mi to opravdu dost. Přeci jen, FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA není úplně jednoduchá soutěž. Proto, když mi trenér věří a nastupuji do každého utkání, je to o něčem jiném a hráče to zkrátka posune,“ tvrdí čtyřiadvacetiletý bomber.

A jak to, že mu to v první polovině sezony tak pálilo?

„Sedlo si tam asi víc věcí. Musel jsem prokázat určitou kvalitu, abych získal důvěru u trenéra. S ním jsem mluvil hned od začátku. Řekl mi, co ode mě očekává. Vyjasnili jsme si, co on mi může nabídnout a v průběhu hostování jsme postupně probírali, co se povedlo a co ne. Pořád tam ale vzájemná důvěra byla, což bylo moc důležité.“

„Nesmím zapomenout ani na spoluhráče, kteří mi přihrávali do šancí, čímž mi vlastně dokazovali, že mi také důvěřují. Já se postupně dostal do herního klidu. Fotbal se hraje líp, když nějaké góly vstřelíte. Bylo to prostě všechno se vším,“ pochvaluje si.

Kam s ním?

Do přípravy sice naskočil v důvěrně známém oblečení. Nicméně o jeho jarním osudu ještě není rozhodnuto.

„Před začátkem přípravy jsem mluvil s více lidmi z klubu. Pořád je to v řešení. Uvidíme, jestli na jaře budu působit v Pardubicích, v Chrudimi nebo někde úplně jinde. Všechno je zatím otevřené,“ poodhaluje David Huf.

Pardubický trenér musí mít z Hufovy potence radost. Jeho týmu totiž chybí k lepšímu umístění góly.

„Když tady byl minulé jaro Hufíno s námi, tak jsme věděli, že před tím dlouho nehrál. Měli jsme dva útočníky a on se dostával těžko na hřiště. Zkoušeli jsme ho na křídle, ale to není jeho pozice. Tak jsme si řekli, že by bylo dobré, aby odehrál co nejvíce zápasů někde jinde. Potřebovali jsme takového Davida Hufa, jako někdy před třemi lety. Věděli jsme, že musí hrát pravidelně. Tak jsme si to vysvětlili a myslím, že to pochopil. Nejsme jediný, kdo ho chce zpátky, tedy do ligy. David poznal, že je dobře, co jsme mu řekli. Ale hlavně si tu další šanci vystřílel sám. Je to jeho výborná práce,“ podotýká Radoslav Kováč.

Pardubičtí fotbalisté se budou do pátku připravovat na ohrazenické umělé trávě. V sobotu (10:30) je čeká utkání Tipsport ligy proti Bohemians. Poslední den tohoto týdne vyráží Pardubáci do Drážďan, kde se (14:00) střetnou s Dynamem.