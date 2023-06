(Chcete vědět, jak je trenér Kováč spokojen s doplněním kádru a co říká na příchody ale i odchody? Přejděte do placeného obsahu Deníku.)

Týdenní plány už máme dané. Některý den budeme trénovat dvoufázově. Jindy se sejdeme jednou. Do toho jsme vložili čtyři přáteláky. Nakonec zůstaneme celou dobu v Pardubicích. Zejména na Vinici s regenerací v CFIG Areně. Je tady všechno, co potřebujeme. Na žádné soustředění nejedeme, což nám nevadí. Máme nový stadion. Je to fajn.

Otázka na tělo. Vrátili se hráči už v takovém stavu, že by mohli naskočit ihned do mistrovského zápasu?

(zamyslí se) To určitě ne. Potřebují znovu nabrat takový ten herní rytmus a dostat zápasy do sebe. Samozřejmě by po fyzické stránce by to zvládli.

Tím, že není moc času na rozjímání, musí ihned následovat herní příprava. Výsledky i hra budou tudíž zkreslené…

První týden přípravy bude hodně náročný a intenzivní. Už v sobotu jedeme do Německa zahrát si proti týmu ze druhé Bundesligy. Norimberk je těžký soupeř, ale my jsme to tak chtěli. Dostali jsme nabídku a taková se neodmítá. Když je ta možnost, chceme hrát s těmi nejsilnějšími. Přestože půjdeme do zápasu z plné zátěže, je pro nás super zjistit, jak na tom jsme. A každý zápas chceme vyhrát…

Co vůbec říkáte na výběr soupeřů pro testovací zápasy?

Jsem spojený. Kromě Norimberku a Košic máme dva zápasy s týmy z druhé ligy. Pražskou Duklu a derbíčko s Chrudimí. Už se těšíme (pousměje se).

Jak je zatím spokojen s doplněním kádru?

Pochopitelně jsme spokojeni. Udělali jsme totiž některé hráče tak, že jsme je koupili. To je pro klub hrozně dobře. Samozřejmě máme i nějaké hostovačky. Jsou mezi nimi i hráči, kteří dokazovali kvalitu rok až dva ve druhé lize. Přestože ligu nehráli, tak věříme, že jsou na ni připraveni. Času moc není, a tak ta adaptace u nich musí být rychlá. Ale je to u všech kluků stejné, protože Pardubice to tak mají nastavené.

S nadsázkou se dá říct: Ještě abyste nebyl spokojený, když jste se na výběru podílel…

Jako trenéři jsme se stoprocentně podíleli na příchodu všech hráčů. Komunikujeme se sportovním manažerem i sportovním ředitelem. Ve smyslu, co si o potencionálních příchodech myslíme. Každý si k tomu může říct svůj názor. Je to takhle správně, protože o správnosti volby chceme být všichni přesvědčeni. Ano, může se stát, že se netrefíme, ale prostě bereme i hráče, kteří neměli tolik dobrou minulou sezonu, nicméně vidíme v nich potenciál. No a kdyby tu dobrou sezonu měli, tak tady ani možná nejsou.

Radoslav Kováč přivítal na hřišti i nové akvizice.Zdroj: Radek Klier

Cestou hladovějších hráčů

Největší ryby, které uvízly v pardubických sítích jsou krajní bek Michal Surzyn, a gólman Antonín Kinský. Jste rád, ta tyto úlovky?

My jsme rádi, za každého hráče, který přišel. Surza je výborný hráč. V Pardubicích to zná a hrál tady dobře. Vidíme v něm obrovský potenciál. Tonda je velký talent českého fotbalu. Fascinuje mě jaký má ve dvaceti přehled a s jakým klidem chytá. Kromě Michala tady hrál i Vojta Patrák. Zajímavý je také Zlatan, tedy Tomáš Zlatohlávek. V jedné sezoně vstřelil devět gólů ve druhé lize. Je to rozený střelec, který přijde na hřiště a umí dát gól.

Zkoušíte ghanského fotbalistu jménem Paul Nkrumah. Máte rád ruskou ruletu, v tom smyslu, že hráč z Afriky jednou vyjde a podruhé ne?

Pozor. Už jsme ho testovali v jarní části. On byl jiný oproti stávajícím hráčům. Tak jsme si říkali, proč ho nevzít do přípravy. Ale hlavně je to ročník 2004, takže je u něj perspektiva a ještě se s ním dá pracovat. Je hrozně zajímavý v soubojích jeden na jednoho. Mohl by to být rozdílový hráč.

Ceny nestřílíme od stolu, museli jsme zohlednit provozní náklady, tvrdí Zavřel

Naopak jste přišel o Dominiky: Kostku a Janoška. Co byste řekl na toto téma?

No, co říct ke Kosťovi. Věděli jsme, že mu končí smlouva. Chtěli jsme s ním jít do jednání, nakonec jsme se dozvěděli, že podepsal Mladé Boleslavi. Určitě tam dostal více peněz. Jen mě mrzí, že jsme do jednání ani nestačili vstoupit. Na druhou stranu mu rozumím. Škoda, že nám to neřekl dřív. Nezavolal. Minimálně Šejbičovi (sportovní manažer Martin Shejbal), který mu v kariéře hodně pomohl. Nicméně to respektuji. U Janyho jsme měli indicie, že by mohla přijít nějaká nabídka. Nakonec přišla a já mu to hrozně přeji. Pomohl nám devíti góly a měl fantastickou sezonu. Chtěl zkusit zahraničí a tomu nešlo zabránit. Ani jsme nechtěli.

Stal se FK Pardubice, poté co získal trvalý pobyt, vyhledávanější adresou?

Zlepšilo se to. Tím, že jsme se zachránili. Tím, že máme nový stadion, na který chodí hodně lidí. Adresa je pro ostatní určitě zajímavější.

Nabízí se vám sami hráči nebo jejich agenti?

Někdy občas se to stane. Ozvala se nám poměrně známá jména, která bych nerad konkretizoval. Ale s vedením jsme se shodli, že chceme jít jinou cestou. Řekněme, cestou hladovějších hráčů.