Icha rozhodl akrobatickým způsobem a další gymnastickou vložkou zakázal drama

Dvě tváře. Umí vyrobit kardinální hrubku, po které jeho tým inkasuje, což může někoho dráždit, ale také pohladit srdce fanouška ukázkovou trefou. V utkání se Zlínem ukázal tu lepší. Tu nejlepší. Marek Icha vstřelil vítězný gól pardubického týmu. A to nebylo vše. Krátce poté, co jeho spoluhráč Ladislav Krobot navýšil vedení na druhé polovině hřiště uhasil požár na brankové čáře. V obou případech by se za jeho kousky nemusel stydět lecjaký akrobat. S nadsázkou se dá říct, že si tento dvaadvacetiletý fotbalista a mládežnický reprezentant vysloužil olympijskou nominaci do družstva sportovních gymnastů.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte