Jarní jízda pardubických fotbalistů pokračuje. Jinak. Jarní jízda pardubických fotbalistů nabrala na obrátkách. Po překvapivém vítězství na Slovácku „vykradli“ v dohrávce i Karvinou. Vítěznou branku zaznamenal první střelou v zápase Daněk. Poté hosté přežili několik domácích šancí a pak během necelé minuty zatloukli do slezské rakve dva hřebíky. Ten první tam poslal utěšeným volejem Icha. Definitivní podobu výsledku dal chladnokrevně Krobot.

Pardubičtí fotbalisté s přehledem zvítězili v Karviné. | Foto: Radek Klier

FORTUNA:LIGA - dohrávka 18. kola: MFK Karviná – FK Pardubice 0:3 (0:1). Fakta - branky: 24. Daněk, 75. Icha, 76. Krobot. Rozhodčí: Berka – Vlček, Ratajová. Žluté karty: Bederka, Ezeh, Boháč – Surzyn. Červená karta: Moses (K). Diváci: 1520. MFK Karviná: Holec – Traore, Svozil, Bederka, Fleišman – Boháč, Moses – Memić (46. Iván), Budínský (46. Ezeh), Regáli (68. Ayaosi) – Doležal (61. Akinyemi). Trenér: J. Jarábek. FK Pardubice: Kinský – Surzyn, Halinský, Ortíz, Chlumecký – Kissiedou (61. Icha), Vacek (61. Solil), Hlavatý (80. Černý), Daněk – Brdička (46. Patrák), Zlatohlávek (70. Krobot). Trenér: R. Kováč.

Pardubičtí stejně jako na Slovácku zahájili utkání s chutí. Jejich aktivní první pětiminutovku završil šancí Brdička. Pláchl po straně, pak si to namířil do vápna, ale jeho střela mířila vedle. Domácí rychle pochopili, že s pasivitou nikam nedojdou. Tlačili se před bránu soupeře, jeho obrana pracovala na výbornou. Na druhé straně dal o sobě znovu vědět Brdička, kterému zablokoval střelu Bederka. Hosté byli za svou iniciativu odměněni. Ve 24. minutě rozjeli tiki-taka, tedy sérii rychlých krátkých přihrávek. Tu poslední adresoval pokrytý Zlatohlávek volnému Daňkovi, který zamířil přesně na zadní tyč. První střelou v celém zápase. Na konci první půlhodiny po dalších krátkých přihrávkách pálil Hlavatý do boční sítě. Vzápětí napřáhl z „kilometru“ Bederka a míč jen prosvištěl nad břevnem. Karviná se tlačila za vyrovnáním, rána Budínského se proletěla vedle tyče a v zakončení selhal i Regáli. Stejný hráč přestřelil i v závěru prvního poločasu.

Zkraje druhé půle jako první zahrozili domácí. Traore skákavým centrem hledal spoluhráče, Ortiz ho odrazil k Ezehovi, jehož tutovku Kinský famózně vyboxoval nad horní konstrukci. Oba dva aktéři si vzájemný souboj zopakovali. Ezehovu střelu doprostřed brány Kinský leopardím skokem zneškodnil. Pardubice si řekly dost a znovu utáhly útočné šrouby. Dvakrát zahrozilo duo Patrák – Zlatohlávek. V prvním případě adresoval přihrávku kolegovi fotbalista s přezdívkou Zlatan, ale jeho spoluhráč skákavý míč poslal do nebes. V dalším ataku si oba úlohy prohodili, Zlatohlávek z voleje málem vyrazil Holcovi dech. Hosté si promarněné šance vynahradili. Bohatě. Během minuty uštědřili protivníku dvojitý úder. Nejdříve se do odraženého míče po rohu opřel Icha a Liga mistrů bledla závistí. Pardubická lavička se nestačila doradovat, když samostatný únik z půli hřiště zakončil neméně ukázkovým obstřelením gólmana pět minut čerstvý Krobot. Drtivou prohru neunesl Moses, který v 83. minutě skluzem zezadu přežehlil Patráka. Faulovaný pak mohl soupeře v nastavení potrestat za hrubost, ale Holec se proti jeho bombě vytáhl.