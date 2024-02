Pardubičtí fotbalisté se pokusí venku potvrdit tři body z venku. V Karviné

Potvrdit body z venku. Znáte to rčení trenérů a hráčů, které se opakuje po výhře na cizím pozemku. Pardubičtí fotbalisté by také rádi získali další vítězství, a nutno zdůraznit, že překvapivé z horké půdy Slovácka, by chtěli potvrdit. Má to ale háček. Další utkání totiž hrají znovu venku. Na půdě nováčka z Karviné. Může za to dohrávka osmnáctého kola. V původním termínu muselo být utkání odloženo kvůli podmáčenému terénu, když Českou republiku přepadl obrovský sněhový mrak…

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fobalové utkání Fortuna ligy mezi FK Pardubice a MFK Karviná skončilo těsným vítězstvím domácích. | Foto: Deník/Luboš Jeníček