Svátek zamilovaných. Pardubičtí fotbalisté si zpříjemnili svatého Valentýna vítězstvím na půdě nováčka z Karviné. Po návratu domů, tedy pokud nebyly jejich drahé polovičky s nimi, zářili štěstím. Skoro by se dalo říct, že se zamilovali do tří bodů. Na jaře určitě. Ve dvou ligových zápasech po zimní přestávce získali maximum, které ho šlo dosáhnout. Po dohrávce se vyhoupli na jedenáctou příčku a už nikde nemusí poslouchat, že mají nejhorší útok. Protože ten nejhorší útok vstřelil za dva zápasy pět branek.

Pardubičtí fotbalisté vstřelili poprvé za Kováče a spol tři góly. Venku do sítě Karviné. | Foto: FK Pardubice/David Haan

Pardubice předvedly v Karviné suverénní výkon. Vsítily tři branky, aniž by inkasovaly. Nicméně nejen trenér Radoslav Kováč ví, že v první polovině druhého poločasu u nich stáli všichni fotbaloví svatí. A také ví, že je tu další poprvé. Jestliže vítězstvím na Slovácku dosáhli jeho svěřenci poprvé v sezoně dvou výher v řadě, tak ve Slezsku poprvé od příchodu tria Kováč - Mikula - Hampel nasypali do sítě soupeře tři góly.

A takto hodnotí výkon svých svěřenců.

Zdroj: Youtube

Dříve pevná součást pardubického základu, sleduje začátky zápasů pouze z lavičky. A na ní přemýslí, jak se mezi jedenáct vyvolených vrátit. Pokud mu to půjde jako v Karviné, tak je tam co by dup. Marek Icha naskočil do hry v 62. minutě a v 75. minutě rozhodl do té doby ještě nečitelný zápas. A jeho pumelice může obletět celý svět…

Navíc vstřelil svůj první prvoligový gól. Tohle bude drahé, viďte Marku?

Zdroj: Youtube

Raději nahraje, než aby střílel… Není, proto, že by se Vojtěch Patrák bál zakončovat, ale jeho příhrávky mají oči. V Uherském Hradišti obdržel v nastavení míč a místo střely, ještě vyšperkoval akci příhrou na kolegu Hlavatého. Ten střílel do prázdné a ani nemusel balon pořádně trefit. V Karviné si připsal čtvrtou asistence ve čtvrtém utkání po sobě. V samotném závěru mu domácí gólman vytáhl téměř jistý gól.

Tak Vojtěchu, kdy to přijde?