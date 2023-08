(Jak se dostal David Mikula do holportu s trenérem Radoslavem Kováčem? Nejen to se dozvíte v placeném obsahu Deníku.)

Teď máme v kádru tři stopery. Denise Donáta, Denise Halinského a na hostování přišel Ondra Kukučka. K týmu se připojil minulý týden. Teď už je zaregistrovaný v našem klubu a může nastoupit k mistrovskému utkání. Nicméně chvíli bude trvat, než ho zapracujeme. V béčku Sparty byl zvyklý na něco jiného, protože vesměs hraje na tři stopery. Je to kvalitní a velmi talentovaný stoper, ale potřebuje čas na to, aby nabral věci, které my po hráčích na daných postech chceme. Je to ale hráč, kterého jsme chtěli. Co s týče Rovise, on byl spíše krajní obránce. Zkoušku jsme po nějakých deseti dnech ukončili. S tím, že ještě snažíme ještě nějakého hráče najít.

Odehráli jsme první zápas s Bohemkou, kde si myslím, že tým podal celkově velmi dobrý výkon. Práci stoperů pak hatí zápas s Jabloncem, kdy jsme hráli sedmdesát minut v deseti a především na Spartě, která momentálně disponuje obrovskou kvalitou. Proti Jablonci jsme v bloku pracovali velmi dobře. Soupeř si vytvořil minimum šancí. Těžko hráčům něco vyčítat. I v tomto utkání jsme mohli do dvacáté minuty vést. Škoda, že jsme neproměnili šance. Zápas na Spartě ukázal i těm stoperům, že už se ocitli v první lize. Zkrátka to, co stačilo ve druhé lize, nestačí v první. A už ne na týmy jako je Sparta, Slavia a Plzeň. Kluci kvalitu mají, ale chce to malinko více času.

Markantní je to především na pozici stoperů. Už se to stává obehranou písní, ale co s tím?

Jednoznačně nenaberete zkušenosti jinak než v ostrých zápasech. Je čím dál tím větší rozdíl mezi první a druhou ligou. Ve všech ohledech. Od kvality na trávníku až po návštěvnost. Kluci si to musí svým způsobem prožít. Projít si tou ligou. V hráčích vidíme velký potenciál, ale musíme podstoupit riziko, že to bude chvíli trvat. Pracujeme s nimi a budeme pracovat dále. Doufáme, že výsledky se dostaví co nejdříve. Pominu-li zápas na Letné, tak naše hra nevypadá vůbec špatně. Ani na Spartě jsme nehráli nějaký beton. Chtěli jsme se prezentovat hrou, kterou tady deset měsíců tvoříme. Zápas nám ukázal věci, na kterých musíme zapracovat. Když ale v naší hře tyto prvky nebudou, tak se výsledek nedostaví proti nikomu.

Kde chybí zkušenosti kvalita musí nastoupit neutuchající bojovnost a ta týmu zatím chybí. Jak ji vyvolat?

Týká se to ale jen zápasu na Spartě. To byla jedna z věcí, která nás na hodně zklamala. Nemá cenu řešit sílu Sparty. Ale agresivita a soubojovost, to bylo pro nás jako realizák největší rozčarování. S Bohemkou jsme podle statistik a dat byli vyrovnaným soupeřem. V některých ukazatelích i lepším. Utkání s Jabloncem bylo odbojované, tam nebylo klukům moc co vyčítat. A na Spartě? Jestli to bylo tím, že máme velmi mladý tým, do toho plný stadion. Pro některé kluky to byl první zápas před tolika lidmi. Atmosféra na té Spartě je něco jiného než u nás doma. Nicméně začátek zápasu jsme zvládli velmi dobře, ale strašně nám uškodil gól. Reakce po první inkasované brance byla špatná a svým způsobem nás to položilo. Takže to byla nejdůležitější věc, na které jsme tento týden pracovali. Apelovali jsme na kluky, že nás nesmí žádný gól dostat do kolen. Agresivitu z tréninků si musí přenést do zápasů.

A také tolik propíranou komunikaci hráčů mezi sebou. Na tréninku všichni na sebe řvou, je to výsledek vaší zdravé buzerace?

Přesně tak. Tlačíme to do kluků. I v soubojích v nějakých menších hrách po nich požadujeme, aby na sebe mluvili. Kolikrát to vypadá, že chce jeden druhého pozabíjet. Pak přijde mistrák a organizace hry i komunikace nejsou jako v týdnu na trénincích. A před našimi fanoušky musí být jejich projev ještě intenzivnější a hlasitější.

Pozor na nováčkovský elán

Čeká vás Karviná a už v počáteční fázi sezony se dá hovořit o souboji za šest bodů. Jak na ni vyzrát?

Máme jednoznačný cíl ten zápas vyhrát, protože těch bodů už jsme doma rozdali dost. Před sezonou jsme si jasně řekli, že chceme pokračovat, v čem jsme začali na jaře, když se stadion otevřel. Zatímco se nám to nedaří. Potřebujeme, aby hráči dodržovali to, co po nich chceme. Máme dané principy hry. Začíná to od agresivity. Zápas s Karvinou patři do kategorie těch, které rozhodují agresivita, zodpovědnost a samozřejmě koncovka. Těch šancí nemusí být tolik, proto musíme každou proměnit. K tomu je být zapotřebí v zápase od první minuty.

Vloni jste tyto zápasy zvládali. Z toho ale nelze žít donekonečna. Noví hráči musí podstoupit křest ohněm, což je pro vás trenéry už tak trochu na hlavu ne?

(úsměv) No, je to těžké. Přišli noví hráči, noví stopeři, odešel Dominik Janošek. Tak to prostě ve fotbale chodí. Obzvlášť v menších klubech, kde se hráči točí. Věděli jsme, že budeme muset přivést nové stopery, protože ty stávající se nám nepodaří udržet. Vytipovali jsme si nějaké hráče a získali je. Musíme navázat na jarní domácí výhry. Většina kluků si to prožila. Spoléháme tak na návrat Pavla Černého a na Míšu Hlavatého, který by měl být po zákroku na Spartě v pořádku. Míša Surzyn je zkušený hráč, který se vrátil do Pardubic. To by měli být stěžejní hráči, na kterých by měl náš tým stát a kteří ho potáhnou.

Karviná je nováček, u kterých je devízou velký elán. A na hřišti trápícího se týmu si bude věřit o to více, nemyslíte?

S tím počítáme. V posledních letech se nováčci ukazovali ve výborném světle. Nemusíme chodit daleko. Byly to Pardubice, potom Hradec a v loňské sezoně Brno. My ale hrajeme doma a v naší situaci se nemůže koukat na to, kdo stojí na druhé straně. Musíme se ohlížet jen na sebe a zápas zvládnout.

Největší věc ve fotbalových Pardubicích. Na koho si ukázali, tak je na soupisce

Také proto, že měla lepší vstup do soutěže, kam doslova vlétla výhrou 4:1 proti Zlínu. Po dalších dvou kolech už je v realitě nových týmů. Může být vaše výhoda, že už není v takovém laufu?

Je to možné. Viděli jsme všechny tři zápasy. Víme, v čem jsou slabší, kde jsou silné stránky Karviné. Hodně spoléhají na individuality jako jsou Budínský. Vzadu mají Svozila, kterého přivedli z Baníku. Svým způsobem drží defenzivu. Soupeře máme načteného, jsme na něj připraveni. Jenom to dostat do hráčů, aby to přenesli do zápasu.

Vstup měla lepší také po gólové stránce. V každém utkání skórovala a celkem již šestkrát. Je to varování pro vaši defenzivu?

V první utkání dali čtyři góly doma. Strašně si pomáhají standardkami. Ať je to dohraná situace nebo se trefili přímo z té standardky. Dali takto dva góly Zlínu a jeden Boleslavi. Mají ve svém středu také brejkové hráče, kteří jsou docela rychlostně vybavení. Na to si rovněž musíme dát pozor.

Jsou standardní situace Karviné velkým vykřičníkem pro váš tým, který při jejich bránění kolikrát vypadne z role?

Stoprocentně. Na to klademe velký důraz. Jsme si vědomi, že v loňské sezoně jsme s tím měli velký problém. A v letošní hned první zápas s Bohemkou rozhodl neobsazený hráč po rohu.

Na druhou stranu už šest jich inkasovala. Je to cesta, kudy se dá přijít k bodům?

Ano. Dostali šest gólů. Tři v Olomouci, s Boleslaví doma rychle prohrávali 0:2. Víme o slabších místech soupeře a pokusíme se je využít.

Ligu jsem nehrál, jenom si ji zkusil…

Pro vás je souboj s Karvinou asi nejprestižnější. Dva roky to byl klub vašeho srdce. Sledujete podrobněji její výsledky?

Ano, určitě. Už je to asi deset let co jsem tam odtud pryč, ale pořád ji sleduji. Z těch kluků se, kterými jsem hrával, už tam nikdo není. Zůstali ale lidé z vedení. Ať už je to majitel klubu nebo sportovní ředitel pan Vlk. Sledoval jsem její cestu v loňské sezoně. Neprojeli ji jako nůž máslem. Možná o to, je to pro ně cennější a budou si první ligy vážit. Možná k ní budou přistupovat na jaře jinak než Zbrojovka. Je to těžký soupeř, ale my jsme doma a potřebujeme utkání zvládnout?

Přetrvává v karvinském klubu z dob vašeho působení nějaké to genius loci, tedy duch místa?

Hlavně, co já jsem tam nezažil, je nový stadion. Vlastně to, co zažívám tady. Vím, co to s námi udělalo, když jsme se z Ďolíčku přestěhovali domů. To stejné má Karviná. Fantastické zázemí, výborné tréninkové možnosti. Dělá to klub ligovým. Jsou na nejvyšší soutěž připraveni. Teď mají i béčko ve třetí lize. Klub funguje velmi dobře díky majiteli panu Wolfovi. On má fotbal strašně rád a dělá pro něj všechno. Karviná jednoznačně do první ligy patří.

Říkal jste, že už vám tam nezůstali žádní spoluhráči, přesto došlo před utkáním k nějakému hecovaní od vás ze Slezska?

V Karviné působí trenér brankářů, se kterým jsme spolupracovali s Radkem Kováčem a Míšou Hampelem v Opavě. Znám i hlavního trenéra Tomáše Hejduška. Ale nějaká větší hecovačka možná bude až tady před rozcvičkou s trenérem gólmanů Davidem Hampelem.

Šoupnete něco do pardubické kabiny pro zvýšení motivace pardubických hráčů kvůli vaší minulosti v Karviné?

Uvidíme. Vždycky to tak děláme, když někdo zanechal stopu v týmu soupeře. Musíme však zápas zvládnout. Pak se tam může něco objevit. Hrajeme doma a čtyři zápasy za sebou jsme nedali v CFIG Areně gól. Takže motivace dát góly, vyhrát a tím udělat tři body pro Pardubice je jasná i bez mé minulosti…

Kondičák nese kůži na trh. Musí být přísný a poctivě se připravovat, říká Hampel

Zaznamenal jste pětadvacet startů v nejvyšší soutěži. Jste zkušenější hráč než někteří vaši svěřenci…

Teď na začátku sezony možná ano. Každému ale říkám, že já jsem ligu nehrál, jen jsem si ji zkusil. Byl jsem spíše druholigový hráč. Cením si, že jsem teď v první lize na trenérské pozici. Je to pro mě obrovský zážitek a jsem za tu šanci rád.

Jak jste se vůbec dostal k trénování a poté do party ke Radoslavu Kováčovi?

Když jsem končil hráčskou kariéru, tak jsem dostal nabídku na trénování mládeže v Opavě. To bylo chvíli před tím, než tam přišel k prvnímu týmu Radek Kováč. Bylo to v době covidu. Někteří hráči mohli trénovat, někteří zase ne. Pracoval jsem s hráči, kteří netrénovali s áčkem. Měli povolený jenom omezený tréninkový proces. Díky tomu jsem se s ním seznámil. Po sestupu Opavy z první ligy, jsem povýšil k trenéru Westovi jako asistent. Společně s Míšou Hampelem, který dělal kondičáka. Po roce, kdy jsme neuspěli v baráži o první ligu, jsme dostali od Radka Kováče, abychom s ním šli do Táborska. Tam odstartovala naše spolupráce.

Co máte na starosti v jeho trenérském štábu?

Projednáváme spolu tréninkový proces. Náplň tréninků, přihrávková cvičení. V zápasech řeším věci, co se týče defenzivy. Radek koučuje zápas a já mám na starost tu zbytkovou obranu, abychom drželi krátké hřiště. Plus standardní situace.

Oba jste původním povoláním stopeři. Netřískají se vaše názory ohledně této pozice?

Musím říct, že už v Opavě jsme zjistili, že máme velmi podobný celkový pohled na fotbal. Samozřejmě, že se kolikrát naše názory liší a jsme schopni se i pohádat. Radek je ale člověk, který připouští diskuzi. S Míšou Hamplem dostáváme velký prostor, takže je to pro mě skvělá příležitost. Pohled může být někdy jiný, ale v zásadních věcech se shodneme. Proto jsme se také dali do kupy.

Nedávno jste podepsal novou smlouvu z Pardubicemi. Berete to jako závazek, čest či něco jiného?

Je to všechno dohromady. Obrovsky si cením šance, kterou jsme tady dostali. Přišli jsme sem splnit hlavní úkol – zachránit ligu pro Pardubice. To se nám podařilo. Beru to jako ocenění naší práce. Majitelé nám nabídli prodloužení smlouvy, takže jsou asi s námi spokojení. Dali nám další příležitost posouvat tým výše a výše.