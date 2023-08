Dvě stě dvacet. Ne ale v elektrické síti. Toto číslo vyjadřuje, jak trvalo pardubickým fotbalistům, než v domácím prostředí vstřelili gól. Nezůstalo jen u jednoho a Kováčovi svěřenci, tak mohou oslavit první vítězství v souboji. Nutno podotknout, že domácí měli v utkání s nováčkem štěstí na půl sezony. Soupeři totiž VAR odvolal gól a pak je zachránila při ložence Slezanů tyč.

FORTUNA:LIGA - 4. kolo:

FK Pardubice - MFK Karviná (1:0).

Fakta - branky: 39. Tischler, 55. Matoušek – 90(+3.) vlastní (Halinský). Rozhodčí: Berka – Mokrusch, Kříž. Žluté karty: Vacek – Ražnatović, Boháč, Svozil. Diváci: 2887. FK Pardubice: Budinský – Surzyn, Halinský, Donát, Tischler (74. Kukučka) – Vacek – Sychra (46. Jak. Matoušek II), Darmovzal (71. S. Šimek), Hlavatý, Pikul (63. Patrák) – Černý (63. Krobot). Trenér: Radoslav Kováč. MFK Karviná: Ciupa – Mikuš, Bederka, Svozil, Ražnatović (65. Hošek) – Boháč (60. Ezeh), D. Žák (60. Krčík) – Memić, Budínský (75. Málek), Papalelé – Akinyemi (60. Doležal). Trenér: Tomáš Hejdušek.

Kapitánskou pásku červenobílých znovu navlékl Pavel Černý, který poprvé v této sezoně zasáhl do hry od úvodního hvizdu. A jeho pobyt na hřišti vyšrouboval sebevědomí spoluhráčům.

Pardubičtí chtěli soupeři jasně ukázat, kdo hraje nepřetržitě ligu déle. Zkraje utkání to zkoušeli dlouhými balony za obranu. Po jednom z nich se tam dostal Sychra, ale Ciupa byl připraven na hraně velkého čtverce. Potom Surzym přetáhl centr na zadní tyč, kde Mikuš uklidil míč před nachystaným Darmovzalem. Na druhé straně otevřel prostor pro Akinyemiho, který naštěstí pro domácí hlavičkoval do připraveného Budinského. Na konci první čtvrthodiny Halinský uhasil požár před rozeběhnutým Akinyemim. Ve 23. minutě objevil Surzyn po rohu Vacka, ten však hlavičkoval v záklonu nad. Poté si oba celky vybraly slabší chvilku, kdy předvedená hra za nic nestála. Ve 37. minutě po sérii nepřesvědčivých verdiktech sudího Berky vlétl Boháč do Tischlera. Za svoji tvrdost zaplatil žlutou kartou. A možná i něčím víc. Za nedlouho Černý rozhýbal obranu, tísněný Darmovzal mu patičkou vrátil míč a po jeho bochánku na zadní tyč předvedl Tischler gólovou hlavičku. V začínajícím pětiminutovém nastavení přistál tečovaný pas u Hlavatého, který se však šance patrně lekl a zády k bráně hlavičkoval vedle. Udeřilo před pardubickou bránou. Po zmatku v obraně trefil Bederka nohu protihráče, která vychýlila střelu mimo dosah Budinského. Jeden se radoval a druhý smutnil necelou minutu. Rozhodčí totiž dostal pokyn od VARu, že brance předcházel ofsajd.

Druhý poločas zahájil šancí Karviné. Mikuš se protáhl kolem Tischlera po brankové čáře, ovšem jeho vratku Akinyemi neustál a skončil na zemi. V 51. minutě Matoušek trestuhodně přihrával na stopery, míč ukořistil Akinyemi a při Budinském stáli všichni fotbaloví svatí, protože obstřel nigerijského útočníka skončil na tyči a pak v jeho rukavicích. Vzápětí se hříšník vykoupil. Pikul poslal milimetrově přesnou svíci za obranu, Ciupa uklouzl, míč převzal Matoušek a po ukázkovém blafáku zvýšil na 2:0. V 68. minutě se blýskl domácí gólman, který tygřím skokem lapil hlavičku skorojmenovce Budínského. Karviná pokračovala ve snaze zdramatizovat duel, Memič ale v dobré pozici pálil mimo. V 72. minutě pronikl do hostující obrany Hlavatý, předložil míč Krobotovi, který potřetí rozvlnil síť. A znovu se skóre neměnilo, protože i tentokrát VAR našel skórujícího hráče v ofsajdovém postavení. O pět minut později chtěl Krobot zaznamenat gól v duchu pravidel ale pálil nad. Chvíli před tím naskočila do hry nová pardubická akvizice do obrany Ondřej Kukučka. Dvě minuty před koncem řádné hrací doby Mikuš orazítkoval břevno po bombě z trestného kopu, čímž dokonal nehoráznou smůlu svého týmu. Ta se v nastavení na chvíli změnila ve štěstí. Centr do vápna odrazil Doležal od Halinského mimo rukavice Budinského, i když gólman si na míč sáhl.