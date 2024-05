DOPLNĚNO O HLASY/Kámen ze srdcí na dně Labe… Stačil jim bod. Neponechali však nic a získali všechny tři. Pardubičtí fotbalisté se po své rekordní výhře sezony zachránili v nejvyšší fotbalové soutěži. S předstihem jednoho zápasu. A slavit mohli před vlastními fanoušky. O své výhře nad Karvinou rozhodli v poslední čtvrthodině prvního poločasu, když po dvou brejcích vstřelili dvě branky. První zaznamenal Ladislav Krobot do prázdné brány a druhou přidal po ukázkové akci Kryštof Daněk. Po přestávce přidali domácí další dva góly. Oba vsítil Krobot, který tak zkompletoval hattrick.

Pardubičtí fotbalisté se vyhnuli baráži rázným způsobem. Doma rozprášili Karvinou. | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA – 4. kolo skupiny o udržení: FK Pardubice – MFK Karviná 4:0 (2:0). Fakta - branky: 3. Krobot, 43. Daněk, 51. Krobot, 54. Krobot. Rozhodčí: Berka – Vlček, Kříž – Všetečka (VAR). Žluté karty: Zlatohlávek (mimo hřiště, Vacek, Patrák – Čavoš, Ezeh. Diváci: 3112.

FK Pardubice: Kinský – Icha (78. Mareš), Halinský, Ortíz, Surzyn – Kissiedou, Vacek (87. Donát), Hlavatý – Daněk (78. Sychra), Patrák (72. Zlatohlávek), Krobot (72. Černý). Trenér: Radoslav Kováč.

MFK Karviná: Ciupa – Krčík (46. Raspopović), Svozil, Bergqvist – Mikuš (71. Memić), Boháč, Čavoš (46. Ayaosi), Ražnatović – Budínský (56. D. Žák) – Ezeh, Regáli (71. Akinyemi). Trenér: Lubomír Vlk.

Hosté pomýšleli od první minuty na tři body. Na jejím konci se před Kinského tlačil Regáli, jeho střelu ze strany ale domácí gólman vyrazil. Pardubičtí nechtěli zůstat opodál. Po spolupráci Krobota s Patrákem druhý jmenovaný obstřeloval Ciupu, ten jeho ránu vyrazil na roh. V 8. minutě se vyznamenal Kinský, který bravurně vyrazil na roh Ezehův volej z pěti metrů po nabídce Ražnatoviče. Po delší pasáži bez jakékoliv šance udeřili domácí. Halinský poslal dlouhý pas za obranu, kdy číhala dvojice Hlavatý – Krobot. Mozek pardubické hry si mohl vybrat střelu do připraveného gólmana, nebo uvolnění spoluhráče, který zamete míč do prázdné. Zvolil jistotu. Oba dva si spolupráci zopakovali po dalším kiksu Karviné, ovšem Krobotovi střela z první vůbec nesedla. Daleko lépe si vedl krátce před prvním odchodem do šaten Daněk. Pohotově zachytil rozehrávku slezského týmu a hnal si to na bránu. Rozhodl se pro kličku do středu, posadil na zadek Krčíka a vymetl horní růžek.

Po změně stran pomýšleli hosté na případný zvrat šest minut. K mrtvému míči ve velkém čtverci se prodral Krobot a skrytou střelou za obráncem zvýšil na 3:0. A totálně uvolněné Pardubice začaly s exhibicí. V 54. minutě Hlavatý píchnul míč za beky Krobotovi, ten periferně zkontroloval asistenta rozhodčího. A když nechal praporek dole, tak ze strany překonal Ciupu počtvrté. V 80. minutě Zlatohlávek vydláždil uličku Sychrovi, ale jeho samostatný únik Ciupa zastavil ukázkovým rozštěpem. Na druhé straně se vytáhl Kinský, který vytáhl bombu Memiče nad břevno.

Pardubice dosáhly výhry, kterou jejich fanoušci v CFIG Areně nepamatují. Čtyři góly do sítě soupeře už dlouho dlouho nevstřelily. Poslední minuta se odehrála za bouřlivého aplausu domácím příznivců, kteří poděkovali svým miláčkům za celou sezonu.

Pardubický trenér Radoslav Kováč zářil po utkání s Karvinou štěstím.

Zdroj: Deník/Zdeněk Zamastil

Z karvinského trenéra Marka Bielana po zápase v Pardubicích čišelo zklamání.