ROZHOVOR/Nervy na pochodu. Pardubičtí fotbalisté jsou snad nepoučitelní. Jako již poněkolikáté v letošní sezoně trestuhodně promrhali šanci na klid. V případě utkání v Jablonci na definitivní klid. Na severu Čech prohráli 0:3. Ve stejné době jim pomohla remíza Zlína s Českými Budějovicemi, aby je roztrpčila (ne)čekaná prohra domácích Bohemians s Karvinou. A právě slezský celek přijede v neděli rozfoukat plamínek naděje. V tuto chvíli, dvě kola před koncem skupiny o udržení, totiž mají Pardubice na svého příštího soka náskok pěti bodů. Tudíž jim stačí plichta.

Ve svátek zamilovamných potešili pardubičtí fotbalisté své drahé polovičky vyhrou 3:0 v Karviné... | Foto: FK Pardubice/David Haan

FORTUNA:LIGA – 4. kolo skupiny o udržení: FK Pardubice (13. místo, 34 bodů, 34:47) – MFK Karviná (14. místo, 29 bodů, 37:58). Neděle 17 hodin, CFIG Arena. Vzájemné zápasy: 2:1 (doma), 3:0 (venku).

Nepřemýšlel jste celou noc, jak jste mohli prohrát v Jablonci, když jste v prvním poločase měli utkání zcela pod kontrolou?

(hořký úsměv) Samozřejmě jsem byl zklamaný. Byli jsme kousek od toho, abychom už definitivně zůstali v lize. Nicméně jsme prohráli 0:3, protože jsme hráli nedůsledně v našem obranném boxu. Nechci se na nic vymlouvat, ale museli jsme udělat dost změn v sestavě. Hráli jsme trochu nezvykle na tři stopery. Bohužel jsme dvakrát propadli v obraně a prohráli. My jsme ale hlavně měli proměnit příležitosti z první půle.

Pardubice na Střelnici odmítly spekulace o hraní na remízu a v prvním poločase předvedly sympatický výkon. Hráli jste hodně útočně.

Také si myslím, že nám první poločas sedl. Jenže jsme nedali branky. Chtěli jsme pochopitelně zlomit zápas v náš prospěch. Ale. Nezvládli jsme dva centrované míče, které soupeř vrátil na volné hráče. Chyběla nám větší součinnost v obraně, z čehož vyplynuly laciné góly.

Půjdeme si pro vítězství

Neuklidnil vaše svěřence fakt, že jsou lepší? Po návratu z kabin vypadali, že se jim nemůže nic stát.

Je pravda, že jsme Jablonec v prvním poločase téměř k ničemu nepustili a hru si kontrolovali. Bohužel jsme to nevydrželi. Je to velká škoda. Ale ale co se dá dělat, musíme si to uhrát v neděli.

Oproti předchozímu utkání s Českými Budějovicemi, kdy vás první gól nerozhodil, vás tentokrát zmrazil. Jako byste s tím ani nepočítali ve vývoji zápasu. Co vy na to?

Je tu jeden rozdíl a pak to bylo složitější. S Budějovicemi jsme srovnali do přestávky vyrovnali. V Jablonci přišel vedoucí gól soupeře až po více než hodině hry. Souhlasím s tím, že nás zmrazil. Už jsme na něj nedokázali reagovat.

Otočme list ke kapitole s názvem Karviná. Stačí vám získat bod a baráž je vítanou utopií. Budete hrát na remízu?

V žádném případě, to by byla fotbalová sebevražda. Jednoznačně chceme zápas zvládnout a vyhrát.

Je pravda, že přímé souboje o záchranu zatím zvládáte. Můžete ujistit fanoušky, že v tom budete pokračovat?

Přejeme si to všichni v klubu i naši fanoušci. Sezona byla strašně těžká, tak už si všichni přejeme klid. Musíme to v neděli urvat.

Pardubičtí fotbalisté si hrají s otevřeným ohněm. Stále hrozí propad do baráže

Jste dodatečně rád, že Karviná v prvních svou zápasech poztrácela v nastavení tři body? V opačném případě, by to nyní byla úplně jiná káva.

To je sice pravda, ale takhle na to nemůžeme pohlížet. To je úplně stejné, kdybychom v prvním poločase v Jablonci proměnili alespoň dvě šance. Vyhráli bychom a teď by to také vypadalo jinak. Zkrátka se týmy melou mezi sebou. A podle mě se to bude mlet až do konce. Věřím, že my nebudeme v minusu.

Jeden čtvrteční výsledek vám nahrál do karet, a to remíza Českých Budějovic ve Zlíně.

Samozřejmě jejich plichta by nás zachránila i při prohře v Jablonci. Jenže Karviná zvítězila na Bohemce. To znamená, že pořád nejsme zachránění. Jsme rádi, když nám něco pomůže, ale ve finále si chceme uhrát záchranu sami. Čekali jsme, že i když je z toho Bohemka venku, tak nějaké zápasy zvládne.

Odpovězte zcela upřímně. Počítal jste s tím, že Karviná v souběžně hraném utkání zvítězí v Ďolíčku?

Ó tý brďo… Jako ne že bych nepočítal, ale nepředpokládal jsem to. Myslel jsem si, že Bohemka bude chtít doma vyhrát. Vážně jsem měl za to, že neprohraje.

To jsme prostě my…

Znovu se otevírá téma, jestli má skupina o udržení ve stávajícím formátu smysl. Jaký máte názor na nadstavbu?

V loňském roce jsem byl za nadstavbu rád, letos už tolik ne. Podle mě jsou všechny tři skupiny v tomto férové, že v nich máte šanci vyhrabat se nahoru. I když skončíte po základní části poslední. Je to tak, že tento systém vždycky schválí ten, kdo má možnost se díky němu zachránit. Vloni jsme měli opravdu složité období. Takže se mi to těžko posuzuje, ale nevadí mi to nějak. Pak je to také o tom, aby chodili lidi na zápasy týmu, kterému už o nic tabulkově nejde.

Nemohu si odpustit jednu otázku. Nehraje se vašemu týmu lépe pod tlakem? Poněkolikáté v této sezoně jste si zbytečně přidělali starosti, když už jste mohli mít klid.

To jsme prostě my. Táhne s to s námi celou sezonu. Nemuseli jsme ani do spodní skupiny propadnout. A vypadá to, že to bude až do konce (úsměv).

Karviná ve druhé polovině jara nabrala formu jako hrom. Čím si to vysvětlujete?

Pořád si myslím, že Karviná má kvalitní kádr. Vidím tam hodně dobrých a zkušených fotbalistů. Vyměnili trenéra. Nový kouč změnil rozestavení na tři stopery a prakticky hrají na pět obránců. Hrají s větší intenzitou a z hlubšího obranného bloku. Mají rychlé kluky. Pro brejky jako stvořené. A hrají jako tým. Trefili typologicky dobré hráče. Ušili tým na míru a zatím jim to vychází.

Stejně gólů jako za celou sezonu. Hero Hlavatý motá hlavy případným zájemcům

Z těch slov jde až strach. Máte se proč Karviné bát?

Respektujeme každého soupeře ale nebojíme se.

Není vaší výhodou skutečnost, že Karviná musí zvítězit, tudíž více tvořit hru?

Těžko spekulovat. My se musíme dívat na sebe a prostě odehrát prostě dobrý zápas s vítězným koncem.

Nicméně můžete situaci v tabulce ve skupině o udržení znovu přizpůsobit taktiku. Jako proti Českým Budějovicím i Zlínu, když jste zalezli do obrany a čekali na rychlé protiútoky. Co říkáte?

Nemyslím si úplně, že bychom vyloženě zalezli. Hrajeme vyšší střední blok. Je ale fakt, že nechodíme do hloubky, protože nemáme tu typologii hráčů. Hrajeme trochu jinak, než když musíme zvítězit za každou cenu.

Neděláte vy vlastně všechno jen pro to, že jste se chtěli rozloučit záchranou v domácím prostředí?

To fakt ne. Rozhodně jsme chtěli mít vyřešenou záchranu co nejdřív. Je dobré, že se nám to může podařit doma, ale kdyby se nám to přihodilo už v Jablonci, tak bychom určitě nebyli proti. To je přeci jasné.