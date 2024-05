Je to skupina o udržení a není to skupina o udržení. Oba celky jsou totiž již staronovými účastníky nejvyšší soutěže, takže je čeká happy souboj.… Pardubičtí fotbalisté se plácali ve stejné řece. A znovu se v ní neutopili. Mohou tak plavat s hlavou nad hladinou i před posledním zápasem letošní sezony na Bohemians. Je tady ale jeden podstatný rozdíl. V loňském ročníku měli před závěrečným kolem skupiny o udržení jistotu pouze baráže, kdežto nyní už jsou definitivně zachráněni. A před dvěma lety bojovali o přímé vysvobození až do posledních minut.

Kováčova premiéra za nula. Pardubice v Ďolíčku po zlepšeném výkonu nestačily na "hosty" z Bohemians. | Foto: Ladislav Nussbauer

FORTUNA:LIGA – 5. kolo skupiny o udržení: Bohemians 1905 Praha (11. místo, 39 bodů, 34:47) – FK Pardubice (13. místo, 37 bodů, 38:47). Sobota 18:00, Městský stadion Ďolíček. Vzájemné zápasy: 1:0 (venku), 2:1 (doma).

Do Ďolíčku pojedou Pardubice s veselou. A v případě výhry i ztráty Jablonce doma se Zlínem by vystoupali na samotný vrchol spodní nadstavbové skupiny!

Rozlučková párty Radoslava Kováče. I tak by se dala charakterizovat poslední bitva pardubického týmu v této sezoně. Trenér totiž odchází do Liberce, který ho vykoupil z planého kontraktu.

„Práci v Pardubicích jsem chtěl dodělat. Změnili se vztahy, už to nebylo jako dřív, ale, všichni jsme zůstali profíci. Pro mě to byly dva nejtěžší měsíce ve fotbalovém životě. Ale prostě jsem věděl, že mojí prioritou je jednoznačně zachránit Pardubice. Pracoval jsem s obrovským tlakem sám ze sebou a strašně jsem měl chuť to zvládnout. Díky hráčům, kteří mě podrželi se to nakonec podařilo. Je to pro mě strašná úleva,“ předesílá trenér s přezdívkou Kovy.

„Jsme rádi, že jsme se zvládli zachránit ještě před zápasem na Bohemce. Hrát v Ďolíčku o všechno, to by bylo složité. Moc se na to utkání těším, protože jsem v Pardubicích zažil krásné dva roky, na které budu rád vzpomínat,“ hlásí pardubický trenér.

Zlomit nelichotivou bilanci

Právě hřiště Bohemians byl jeho prvním domácím prostředím při příchodu do Pardubic. V tu dobu tam totiž Východočeši končili svůj azyl před otevřením nového stánku.

Je jasné, že Pardubice i Bohemians setrvají v nejvyšší soutěži i v příští sezoně. Přesto Radoslav Kováč říká, že červenobílí budou chtít letošní jízdu zakončit vítězně.

„Proti Bohemce se nám dlouhodobě nedaří. Já s Pardubicemi s ní hrál čtyřikrát a čtyřikrát jsme prohráli. Chtěli bychom se s tou sezonou rozloučit výhrou. Pořád je to ligový zápas, který má svoji váhu. Tak k tomu přistupujeme,“ podotýká Kováč.

Jánoš odmítl hrát roli Jánošíka a trenér Kováč si premiéru za rámeček nedá

Zvonečkem to začalo, zvonečkem to končí. Takhle se jmenoval název závěrečného dílu pohádkového seriálu Arabela. Pro trenéra Kováče to úplně pohádka na východě Čech nebyla, ale vše pro něj dopadlo dobře. Jako v pohádkách. No a v jeho případě se dá říct: Ďolíčkem to začalo, Ďolíčkem to končí. Pardubické angažmá totiž zahajoval "domácím" soubojem na hřišti Bohemians. A teď ho se stejným protivníkem i končí…

Minulou neděli po střetnutí s Karvinou bylo jisté, že Východočeši stvrdili záchranu ligové příslušnosti. Je těžké správně namotivovat hráče na sobotní utkání?

„Stále je, o co hrát. Jde minimálně o prestiž. Každý hráč by se měl chtít v každém utkání ukázat. Věřím, že budeme mít správně nastavené hlavy,“ dodává Radoslav Kováč.