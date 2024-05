V hlavě mám jen Pardubice. Nic jiného neřeším, tvrdí nově liberecký trenér Kováč

Na dvou židlích? V tomto případě trenérských. Prý ani náhodou. Fotbalový trenér Radoslav Kováč podepsal dlouhodobý kontrakt v Liberci. Jelikož by se mohlo zdát, že už je hlavou v novém angažmá, jak to někdy v životě bývá, tak v utkání proti Zlínu přesvědčil, že jeho myšlenky směřují jen do Pardubic. Vstupní utkání do skupiny o udržení tak pro něj bylo dvojnásobně důležité. V případě dalšího domácího nezdaru by ho totiž místní fotbalová komunita zatratila a odsoudila s tím, že na FK Pardubice už kašle…

