Přesně tak. Vždycky je to o výsledcích. Když hrajete hezky a nedáváte góly je to ve finále k ničemu. Musíte mít nějaký herní projev a když k tomu bodujete, tak je to vždycky krásné. My potřebujeme najít co nejvíce a co nejrychleji bodovou efektivitu.

Absolutní souhlas. Góly jsme nedávali. Nicméně už v posledním zápase s Libercem jsme konečně vstřelili více než jeden gól. To by mohl být příslib pro jaro. Pochopitelně jaro bude boj. Ale my se na to těšíme. Těch týmů je dole více. Uděláme všechno proto, abychom co nejvíce bodovali, abychom se dostali z nepříjemného postavení, kde se momentálně nacházíme.

Udělali jsme nějaké změny v rozestavení. Více hrajeme na dva útočníky. Neříkám, že to bude pořád, ale jak se říká: Ve dvou se to lépe táhne (úsměv). V tomto jsme více nebezpečnější. Důkladně nás prověří až soustředění, respektive zápasy s Tromso a Odense, což jsou velice kvalitní norský a dánský klub. Bude to hodně potřeba, protože náš první týden v jarní části ligy bude velmi náročný. Musíme se na to co nejlépe přichystat.

Říkáte nějaké góly. Dohromady jich bylo devět. Na Pardubice nebývalé množství. Jak si to vysvětlujete a může to být příslibem pro mistrovská utkání?

Líbily se mi výkony hlavně mladších hráčů. Kluci, o kterých víme, co od nich můžeme čekat, si své v nějaké kvalitě odehráli. Překvapil mě Filip Brdička, musím pochválit i Vencu Jindru, který je velmi talentovaný. Jsem rád, že si to s námi osahali. Věřím, že jim tréninky s áčkem mohou hodně pomoct. Musí ale dál pracovat na nejvyšší úrovni a ve vysoké intenzitě.

Zápasy s Vlašimí i Viktorkou Žižkov jsme zvládli dobře. Dali jsme i nějaké góly. Člověk si řekne, proti týmům ze druhé ligy. Ale my jsme za ně rádi. Stejně jako s Bohemkou jsme v nich nedostali jediný gól. To je pro nás také důležité zjištění. Věřím, že se budeme ještě zlepšovat.

Přijde mi to podobné. Za výhodu považuji to, že odletáme do teplých krajin. Vloni jsme byli kousek od Pardubic v Dříteči. Nicméně tam nám také pomohlo, že jsme byli spolu a kluci mohli utužovat partu. My ale především potřebujeme, abychom byli pro jaro všichni zdraví. Hali (Denis Halinský) měl po prvním utkání s Bohemians problémy s kotníkem, tak věřím, že už bude v pořádku.

Začátek byl náročný. Na umělé trávě, kde je to vždy těžké, běhavé. Teď se to lepší. Už máme štrády (Pardubice jely třikrát do Prahy a jednou do Drážďan) za sebou (úsměv). Odlétáme na soustředění do Španělska.

„Udělali jsme nějaké změny v rozestavení. Více hrajeme na dva útočníky. Neříkám, že to bude pořád, ale jak se říká: Ve dvou se to lépe táhne. V tomto jsme více nebezpeční. Potenciál v našich ofenzivních hráčích jednoznačně je, ale někdy to potřebujeme zjednodušit. Občas situaci přehrajeme. Proti druholigovým manšaftům kluci tyto trenérské pokyny plnili a hned to bylo vidět,“ říká Radoslav Kováč v rozhovoru pro Deník.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč má důvod k radosti. Stačilo sedm dní a z týmu, který potřeboval na jeden gól dva zápasy, se stala střelecká mašina. Samozřejmě je to řečeno s nadsázkou, protože devět branek nasypal do sítí dvou druholigových týmů. Přesto nějaký příslib pro jaro by ve zlepšené koncovce být mohl.

K tomu chybí zabiják ve vápně, o čemž hovoří i vedení klubu. Učíte to hráče v přípravě, nebo to na umělce nejde?

Ale jde to. Naši kluci góly dávat umí. Ukázal to Kroby (Ladislav Krobot) za celý kalendářní rok zaznamenal šest gólů. Na něj navázal Zlatan (Tomáš Zlatohlávek), který vstřelil v posledních šesti zápasech čtyři branky. Pořád máme Páju (Pavel Černý), Patrase (Vojtěch Patrák), oba mohou dát gól. Brdička, i když je mladý, je gólovým hráčem. K tomu je nutné připočítat Dáňu (Kryštof Daněk), který získává body za branky i asistence. Věřím, že se k nim přidá Míša (Michal Hlavatý). Potenciál v našich ofenzivních hráčích jednoznačně je, ale někdy to potřebujeme zjednodušit. Občas situaci přehrajeme. Proti druholigovým manšaftům kluci tyto trenérské pokyny plnili a hned to bylo vidět.

Mezi kvartetem přípravných zápasů se ukázal jeden jako užitečný. Vyfasovali jste trojku v Drážďanech. Bylo to přesně to utkání, které otevře oči?

Musíme si uvědomit několik faktorů. Jednalo se o zápas na konci prvního týdne přípravy. Celý týden jsme byli v tréninku. Odjeli jsme tam bez osmi stěžejních hráčů. Den před tím, jsme hráli proti Bohemce na umělé trávě, kde jsme všechny kluky prostřídali v poločase. V Drážďanech dostali příležitost hlavně mladí kluci. Hráli jsme po měsíci na přírodní trávě. V den utkání jsme cestovali, takže to bylo pro kluky složité. Ale i tak jsme odehráli velmi špatný zápas. Byli jsme spíše tací sparingpartneři. Soupeř už měl sice generálku, ale byl to pro nás velmi ponaučný zápas i výlet jako takový.

V čem všem?

Kluci si zažili, jak se pracuje v rychlosti. Viděli součinnost hráčů soupeře, jejich pracovitost, přepínání z defenzivy do ofenzivy a naopak. Poznali jaký je rozdíl mezi česku ligou a týmy jako jsou Drážďany. Pro mě je Dynamo kvalitou německý druholigový manšaft a ne třetiligový. No ale první mistrák po zimě nezvládli. Vyslali dvaadvacet střel a stejně prohráli 0:1. Takže v generálce můžete vypadat, jak chcete, v mistráku se body těžko dělají všude. My všichni, co jsme tam byli, se můžeme řídit tím, jak se má pracovat i posouvat klub. Už jen kolik lidi působí v realizačních týmech. Přesně, jak to ve světě chodí. Zázemí jaké mají Němci ve třetí lize i nastavení klubu může být hodně inspirativní.

Nechtěl jste si rovnou odvézt s sebou Kutschkeho, který vám dal dva góly a hodně motal hlavu vaší defenzivě?

(chechtá se) Byl dobrý. Ale přišla liga a on vyšel střelecky naprázdno. Opakuji, máme hráče, kteří góly dávat umí.

Rozhodli jste se už po první polovině přípravného období pro nějaké změny v kádru?

Ano. Někteří hráči už s námi neodletí na soustředění. Heli (Matěj Helešic) je v Dukle a Piky (Bartosz Pikul) má rovněž nabídky z naší druhé ligy a poptávají se něho v Polsku. Vypadá to, že odejde na hostování.

Máme před sebou absolutně čistý stůl. Jsem ještě v lepším nastavení, tvrdí Kováč

Laurent Kissiedou dál zůstává na try outu?

Máme z něho velmi dobrý pocit. Jsme s ním spokojeni. Za sebe mohu říct, že bych chtěl aby u nás zůstal a podepsal smlouvu.

Quadri Adediran padl, co Filip Vecheta či snad jiné jméno?

Určitě bychom chtěli dovést ještě jednoho útočníka. Nicméně jich momentálně máme dostatek, takže by případná změna musela navazovat na nějaký odchod. Jinak co s týče celého kádru, hlásím plný stav. S těmi hráči, co máme, jsem spokojen. Samozřejmě z nich na jaře potřebujeme dostat maximum.

Pustíme je i mimo hotel…

Zítra odlétáte na soustředění. Jaký je jeho cíl?

Především budeme při sobě. Najde se i čas na pár mítinků i týmové hry. Určitě se zaměříme na video. Budeme s hráči pracovat skupinově a hodně individuálně. Máme k dispozici perfektní plac. Chceme zapracovat na systémových taktických věcech. Takovým vrcholem budou dva zápasy se severskými manšafty, které pro nás budou výbornou zkouškou.

Jaké bude schéma kempu, co se týče tréninkových jednotek a zápasů?

První blok byl kondiční, když jsme odehráli čtyři přípravné zápasy. Teď se v přípravě objeví hodně taktických věcí. Samozřejmě co se týče tréninků, se něco měnit bude, ale většina zůstane. Těšíme se především na krásná hřiště. Víme, že už nám to tam kropí, takže se hrozně moc těšíme na ty podmínky.

Využijete jich k trénování dvakrát týdně pod otevřenou oblohou a nebudete zalézat do posiloven?

Posilovny budou vždy před tréninkem. Máme je přímo u hřiště. Nicméně co nejvíce využijeme travnatých ploch. Počítám, že třikrát až čtyřikrát za týden naplánujeme odpolední tréninky. Pověnujeme se na nich skupinově defenzivě i ofenzivě.

Norský fotbal, dánský fotbal. Severské týmy se prezentují odlišným stylem. Je to ta konfrontace, která FK Pardubice chybí?

Dnes jsou hráči ze Skandinávie žádaným zbožím. Stačí se podívat na Spartu nebo Slavii. Kupují hlavně hráče ze Skandinávie. Pro nás to bude vynikající konfrontace. Těšíme se na zápasy. Víme, že budeme hrát s vysokou kvalitou. Tohle přesně hledáme. To chceme a jsme za to rádi. Tací soupeři jsou pecka.

Jedná se sice o přípravné zápasy, ovšem studujete soupeře dopředu, či na ně nastoupíte z voleje?

Víme o všech systémech, které hrají. Budeme se ještě věnovat rozestavení, jaké budou hrát. My se ale hlavně soustředíme sami na sebe. Nicméně určitě chci vědět, jestli budou hrát na tři nebo čtyři stopery. Jakým způsobem napadají apod.

Kováče jsem neřešil, měli jsme dohodu. Chybí mi hlad po gólech, říká Zavřel

A co společenský význam soustředění? Za vaší doby se hodně hrály karty. Asi ale nebudete pařit s hráči počítačové hry?

(směje se) Ne to já nemůžu. Takže určitě ne. Budeme se hodně potkávat na hotelu. Chci, aby kluci byli při sobě. Myslím si, že jim můžeme povolit i nějakou večeři mimo hotel. Ať si klidně po nějakém zápase zajdou do restaurace. Určitě se tomu z realizáku bránit nebudeme. Ale… V rámci možností a s rozumným návratem.

Z českého mrazu do španělského tepla a pak zase do zimy. Nemá to negativní vliv na organismus? Nebojíte se nemocí?

Tohle nikdy neovlivníte. Musíme počítat s tím, že nějaké nemoci přijdou. Máme nějaká drobná zranění, ale nemoci se nám zatím vyhýbají. Samozřejmě stát se to může. Kluci se musí starat o své zdraví. Jsou to profíci, takže je potřeba, aby na to dbali. Teď to záleží na každém z nich, jak to pojme. Co se týče výživy, spánku. Ale ti kluci to vědí. Navíc, kdyby se něco přihodilo, tak konkurence v našem týmu se jednoznačně zvýšila a my bychom se s tím dokázali vypořádat.

Vnímají také vaši svěřenci, že konkurence v týmu je vyšší a je třeba se více snažit?

To je furt stejné. Samozřejmě tuší, že nikdo nemá jisté místo v sestavě. Když to vezmu od gólmanů, kde jsou dva perfektní konkurenti. V obraně jsou všichni zdublovaní. Střední záložníci? Také trochu přetlak a to ještě nebyl v přípravě kvůli zranění Kamil Vacek. K tomu se připojuje Solda (Tomáš Solil). O útoku jsem již hovořil. Takže ta konkurence je opravdu velká.