Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Tak na toto téma by si asistent pardubických fotbalistů David Mikula určitě rád promluvil s autorem citátu. Prý se nic neopakuje totožně. Jenže pro bývalého mládežnického reprezentanta platí, že podruhé v sezoně proti Olomouci povede tým jako hlavní trenér. Vyšší šarže Radoslav Kováč pyká za svůj výlev při domácím střetu s Baníkem. A stejně jako na podzim potřebují Pardubice nutně vyhrát.

David Mikula v Olomouci vymění roli asistenta za hlavního trenéra. | Foto: Radek Klier

FORTUNA:LIGA – 26. kolo: SK Sigma Olomouc (7. místo, 33 bodů, 34:34) – FK Pardubice (13. místo, 23 bodů, 23:36). Sobota 15:00, Andrův stadion. Podzimní zápas: 1:1.

Dvě odlišnosti by se při brodění ve stejné řece přece jen našly. V prvním případě hrály Pardubice doma a Kováč, kterého uvedli do světa velkého fotbalu právě v Olomouci na podzim nepykal za vykázání z lavičky, ale „pouze“ za čtyři žluté karty. Mimochodem v reprezentační přestávce se znovu mediálním prostorem nesly zvěsti, o tom, že český internacionál znovu vyjednává o svém novém angažmá za hranicemi pardubického klubu.

Mikula měl možnost čtrnáct dní si vyzkoušet roli hlavního kouče na trénincích. Kromě venkovního duelu, ho bude tým potřebovat příští týden v prvním utkání jara, kdy doma přivítá České Budějovice.

„Poslední týden byl specifický v tom, že šest našich hráčů bylo na reprezentačních srazech. K tomu jsme minulý pátek poslali další kluky hrát za béčko. Proto musely být tréninky této situaci uzpůsobené. Se zbytkem hráčů jsme pokračovali v mikrocyklu, který máme nastavený celoročně,“ hlásí David Mikula.

Šance za vykartované

V sobotu odpoledne povede tým v Olomouci. Radoslav Kováč se usadí do míst, kde to moc dobře zná. Na tribunu Androva stadionu. David Mikula pod ním na lavičku. I když sedět asi nevydrží.

„Už jsme si to s Kovym zažili. Víme, co to obnáší. Pohled na hru z tribuny je v některých situacích mnohdy i lepší. Budeme si předávat informace. Věřím, že to zvládneme a přivezeme tři body,“ konstatuje odvážně.

Před reprezentační přestávkou totiž jeho svěřenci vyšli čtyřikrát bodově naprázdno. Na druhou stranu by je mohl hnát i fakt, že na podzim přišli doma o dva body. Místo zvýšení náskoku, když jim nebyl v druhém poločase uznán (ne)regulérní gól, inkasovali v nastavení po vlastní brance Denise Halinského.

„Čtyři zápasy to už je dlouhé čekání. Není to jednoduché, ale máme před sebou ještě pět kol do konce základní části. Musíme se dívat hlavně na to, co nás čeká a snažit se v následujících utkáních urvat co nejvíce bodů,“ říká dosazený hlavní trenér, který přesně v sobotu 30. března oslaví jednačtyřicáté narozeniny.

O tom, jaký by si představoval nejlepší dárek, nemá cenu polemizovat. Jenže obranná řada Pardubic připomíná ústa po vypadání mléčných zubů. Do utkání proti SK Sigma Olomouc nebudou moci z důvodu karetního trestu zasáhnout obránci: Denis Halinský, Pablo Ortiz a Martin Chlumecký.

„Věříme, že kluci, kteří naskočí místo vykartovaných hráčů, ukážou, že možná i neprávem nedostávali tolik šancí. Snad této příležitosti využijí a nám trenérům zamotají hlavu. No a třeba si řeknou o místo v základní sestavě i pro závěrečné ligové boje,“ přemítá Mikula.

Sigma figuruje na sedmé příčce. Na jaře ale tápe. Vedení dokonce sáhlo k výměně trenéra, když Václav Jílka nahradil Jiří Saňák. Na Hané to v posledních týdnech vře i mezi fanoušky. V týdnu neznámá osoba(y) oblepila stadion plakáty.

„Každý zápas je hodně o tom, jak hrajeme my. Nechceme se příliš dívat na soupeře. Musíme hrát agresivně směrem dopředu a organizovaně v defenzivě. Olomouc má ve svém týmu několik zajímavých hráčů. Především to je Lukáš Juliš. patří k nejlepším střelcům soutěže, proto ho musíme mít pokrytého v každé herní situaci,“ dodává David Mikula.

Ne, ne a ne

Zatracené přestávky. Podobně jako v Olomouci je rušno také v Pardubicích. Už v krátké zimní pauze rozhýbala fotbalovou veřejnost zpráva, že Radoslav Kováč nebude pokračovat v Pardubicích. Zima nebo jaro, už je to tu zase. Media spekulují, kde a s kým jednal.

„Jsem v pravidelném kontaktu s řadou lidí v českém fotbalu, tak to bylo vždy. Volají mi funkcionáři různých klubů, pochopitelně že někteří se ptají na mou trenérskou pozici a vize do budoucna,“ vysvětluje Kováč, který na pardubické lavičce působí od září 2022.

Aktuálně má, stejně jako celý realizační tým, smlouvu platnou do června 2025.

„To je pro mě klíčová věc. Mám v Pardubicích platnou smlouvu a s realizačním týmem máme rozdělanou práci, na kterou se stoprocentně soustředíme. Žádnou konkrétní nabídku na stole nemám, a pokud někdo rozvíjí podobné teorie, je to velmi neuctivé k mým trenérským kolegům. A k nim já chovám bez výjimky velký respekt,“ tvrdí.

Stejně k situaci přistupuje i sportovní ředitel klubu Vít Zavřel.

„Jsem s Radkem Kováčem pochopitelně ve velmi těsném kontaktu a vím, že zástupci jiných klubů mu občas volají a baví se o různých tématech. Mám s ním dohodu, že pokud by se jednalo o vážné téma, budu první, s kým to probere,“ vysvětluje. „Vím, že je to férový chlap a kdyby se dělo něco vážného, řešili bychom to spolu. Nyní má v Pardubicích platnou smlouvu do konce příští sezony,“ připomíná Zavřel.

Je rád, že tlak médií se nepropisuje do činnosti týmu. „Vidím, že přístup trenéra k práci je na špičkové úrovni, nezajímá ho nic jiného, než co nejlepší umístění našeho týmu. Bylo by ale fajn, kdyby média zanechala spekulací, k tomuto tématu se nebudeme do skončení sezony vyjadřovat,“ vzkazuje všem senzacechtivým Vít Zavřel.