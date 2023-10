Smůla se lepí pardubickým fotbalistům na paty. V zápasech s Olomoucí můžeme tuhle větu dvakrát podtrhnout. V minulé sezoně přišla Kováčova družina o vítězství v 98. minutě kvůli minimálně sporně odpískané penaltě. V sobotním střetnutí se Sigmou si vybrali Východočeši další kus smůly. Nejprve se museli smířit s odvolanou brankou a následně v 94. minutě si vsítili smolný vlastní gól. Pardubice tak doma s Olomoucí remizovaly 1:1 a zapsaly již třetí nerozhodný výsledek za sebou.

David Mikula byl po zápase pořádně rozčílený kvůli odvolanému gólu ve druhé půli zápasu. | Foto: David Haan

Zápas Pardubic a Olomouce by se jinými slovy dal popsat jako souboj starých známých. Minulost má spojenou s Hanou například Michal Surzyn, Tomáš Zlatohlávek, Radoslav Kováč nebo Kryštof Daněk. Právě poslední zmiňovaný se stal hrdinou domácího celku, když po faulu na sebe vybojoval pokutový kop.

Trochu překvapivě si vzal penaltu na povel tento faulovaný hráč a poslal svůj tým do těsného vedení. Tím ukázal jednu ze svých mnoha silných stránek…

„Rozdíl mezi ním a ostatními kluky je v tom, že má obrovské sebevědomí. Ve dvaceti letech si vezme penaltu, byť byl faulovaný. To je devíza kvalitních hráčů,“ chválil talentovaného záložníka asistent trenéra David Mikula.

(Ne)spravedlivá dělba bodů. Pardubice ztratily tři body v samotném závěru

Daňkova trefa ale nebyla jediná, kterou Pardubice v zápase se Sigmou vsítily. Ve druhé půli se střelecky prosadil Emil Tischler, který dorážel sólo po pravé straně od již zmiňovaného Daňka. Sudí po konzultaci s videorozhodčím však branku odvolal kvůli ofsajdovému postavení Ladislava Krobota, který měl bránit olomouckému brankáři ve výhledu.

„Musím říct, že to byl silně ovlivněný zápas, když nám neuznali druhý gól. Nechápu chování rozhodčích. Náš hráč byl naprosto mimo postavení brankáře v této situaci, tak nedokáži pochopit, proč se to pískalo,“ neskrýval rozčílení asistent Radoslava Kováče.

O remíze se nakonec rozhodovalo až v nastaveném čase. Pardubice se dostaly pod tlak a inkasovaly trochu smolný gól.

„Neuvědomuji si, že by Sigma měla nějakou velkou šanci. Naše obrana hrála opět výborně. O dělbě bodů rozhodl paradoxně nepovedený centr Vodháněla, po kterém jsme si dali vlastní gól. Je to hrozná škoda. Hlavně pro náš mladý tým to je další rána,“ mrzelo Mikulu.

Bod je strašně málo

Pardubice si tak po nerozhodném výsledku 1:1 připsaly již třetí remízu za sebou. Pro trenéra to je však stále málo: „Třikrát jsme vedli a třikrát jsme remizovali. Je to strašně málo. Máme deset bodů a po remízách se to sbírá těžce. Potřebujeme to zvládat lépe.“

Na východočeské lavičce se pro utkání se Sigmou nemohl objevit trenér Radoslav Kováč, který v předešlých zápasech nasbíral hned čtyři žluté karty. Pro tohoto temperamentního trenéra to však nebyl žádný problém a byl i na tribuně hodně slyšet.

„Kovy je známý tím, že to prožívá. My jsme ale v tomhle dost podobní a musím přiznat, že mě to hodně vtáhlo. Hráli jsme dobrý fotbal a od té lajny jsem příliš neslyšel, ale věděl jsem, že ho někde za zády mám,“ dodává trenér David Mikula.

