Dvakrát stačilo aneb VAR si vždy něco najde… Pardubice si v utkání s Olomoucí ze začátku nemohli na obsluhu u videa stěžovat. V prvním poločase jim přiřkla penaltu. Zkraje druhého sice poslala hlavního rozhodčího Roučka, ať jde přezkoumat faul Pablo Ortize, ovšem žlutou kartu nezměnila v červenou. Třetí konfrontační situaci, ale už Pardubicím muž i přístroj v černém nepřisoudili. Odvolali jim gól. Silně to zavánělo kompenzací ve prospěch Sigmy…

„Nechci v tom hledat nějaký záměr. Rozhodčí ale nemůže něco kompenzovat. Musí každou situaci posoudit podle fotbalových pravidel. Dokud budu hrát, tak nebudu jednotlivé situace hledat v takovýchto souvislostech. To můžete dělat vy jako novináři. My, když se do toho budeme pouštět jako hráči, tak to je špatně," zamýšlí se Kamil Vacek v rozhovoru pro Deník.

V letošní sezoně jste nastoupil v základní sestavě jen ve třetině případů. Přitom se týmu pod vaší kontrolou vcelku daří. Proč nehrajete pravidelně?

Člověk by chtěl pochopitelně vždycky hrát. Jsem seznámen s tím, jaká je teď v týmu moje role. Vím, jak mě kluci berou, což je pro mě strašně důležité. Když Kovy (trenér Radoslav Kováč) bude potřebovat, abych hrál, tak vždycky budu stoprocentně nachystaný. Fotbal už teď vnímám trochu jinak než dřív. Když nehraji od začátku, tak se snažím klukům poradit. Fakt už to není tak, že když nehraji, tak je to konec světa (usmívá se).

Naposledy jste hrál v od první minuty na začátku září v Teplicích.

Trenér se tak rozhodl. Před reprezentační pauzou jsem nebyl dva zápasy k dispozici, protože mě od pohárového utkání ve Velvarech, kdy jsem musel střídat, trápil sval. Samozřejmě jsem byl moc rád, že jsem se vrátil do sestavy. Na zápas jsem se těšil. Cítil jsem se na hřišti velice dobře.

Zdroj: Youtube

O gólu jsem byl přesvědčený

Vyšlo to na Olomouc, kde jste nakoukl do velkého fotbalu. Máte před zápasy se Sigmou zvláštní pocity nebo motivaci?

Spíše to vnímám, že jsem musel v osmnácti z Olomouce odejít. Do dneška mě to hrozně mrzí. Vždycky jsem se tam chtěl vrátit. Jednu dobu tomu bylo blízko. Olomouci jsem vděčný za to, že jsem tam mohl fotbalově vyrůst a jak se tam o mě starali. Člověk, když odejde ve dvanácti od rodiny, tak to bylo opravdu velmi složité. Potkal jsem ale úžasné lidi a ve finále vzpomínám na Olomouc v dobrém.

Olomoučtí fanoušci si vás úplně moc nepamatují, protože se v utkání silně zaměřili na Kryštofa Daňka. Pokřiky na jeho adresu nebyly dvakrát vybíravé…

K fotbalu fanoušci patří. Lidi, co pro mě byli v Olomouci důležití, tak tam stále působí. Ti jsou pro mě zásadní a rád se s nimi vždycky uvidím. S Dáňou jsme se o fanoušcích bavili a je to smutné. On tam vyrostl, Olomouci přinesl peníze, když ho prodala do Sparty. Takže by všichni měli být rádi. Vlastně gól, který dal, tak ho z respektu ke svému mateřskému klubu neslavil. Bylo mu líto, že na něj olomoučtí fanoušci takto pokřikovali. Holt lidi si to vždycky přeberou po svém, ale myslím si, že se to v jeho případě ještě otočí. Vždyť udělal všechno správně.

Po utkání jste měl smíšené pocity i z konečného výsledku 1:1. Proč jste ho nedotáhli do vítězného konce?

Hrozně mě mrzí, že jsme ho nedotáhli do vítězného konce. Všichni do jednoho jsme utkání poctivě odmakali. Olomouc disponuje obrovskou kvalitou, je vidět, že se vezou na vlně. Mají skvěle poskládané mužstvo. Jsou dlouho spolu a správně ho doplnili. Troufnu si ale říct, že jsme byli lepší a měli k vítězství blíž. Dostat takový gól v nastavení, když si ho dáme sami, tak to je hodně kruté. Navíc po takovém průběhu, kdy nám odvolali, za mě, regulérní gól. Takže se všechno umocnilo. Po zápase jsem byl psychicky strašně vyšťavený, neboť už potřebujeme vyhrávat. Na druhou stranu cítím, že zase v Pardubicích fungujeme jako mužstvo. Z posledních zápasů je to vidět. To je nejdůležitější a doufám, že nám to ukázalo správnou cestu pro další zápasy.

Vytočený Mikula po Olomouci: Nechápu chování rozhodčích u naší druhé branky

Utkání jste dohrával jako kapitán, když jste v 61. minutě převzal kapitánskou pásku po Pavlu Černém. Respektive on ji předal Michalu Hlavatému, který vám ji přiběhl navléct. Co jste říkal gestu spoluhráče?

Popravdě řečeno, jsem si toho ani nevšiml. V kabině všichni vědí, že kapitánem je Pavlík a my jsme jeho zástupci. Gesto Míši jenom ukazuje, jaký je skvělý kluk a jaký má charakter. Pro fotbal v Pardubicích je skvělou osobností. I kdyby si tu pásku nechal, tak by mi to nevadilo. Tohle není na fotbale to nejdůležitější.

(Pokud se chcete dozvědět, jak viděl Kamil Vacek všechny tři situace, kdy zasahoval VAR, pokračujete ve čtení v placeném obsahu Deníku).