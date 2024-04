Stále stejná písnička. A nutno podotknout, že už leze na nervy. Samotným hráčům, jejich trenérům, vedení klubu a také fanouškům. Pardubice počtvrté v letošní sezoně doma ztratily dobře rozehraný zápas. Z toho potřetí v poslední desetiminutovce. Nepřidaly totiž pojišťovací gól a soupeř vyrovnal. A hlavně ten refrén už je jak doblba… Branky Hradce, Olomouce, Teplic a naposledy Českých Budějovic padly ze vzduchu, z toho polovina z rohu. Člověku se ani nechce domýšlet, že by při vítězstvích z těchto klání, mohli mít pardubičtí mladíci čtyři body náskoku na skupinu o záchranu…

Pardubičtí fotbalisté ztratili doma další dva body. Tentokrát s Českými Budějovicemi. | Foto: FK Pardubice/David Haan

Desetina v roli hlavního trenéra. S nadsázkou řečeno Radoslav Kováč připravuje svého asistenta Davida Mikulu na lepší trenérský život. Kvůli jeho disciplinárním prohřeškům, ať už se na podzim jednalo o stopku za čtyři žluté karty, nebo nyní na jaře za červenou, si odkoučoval již tři zápasy v této sezoně. Jeho bilance: domácí remíza s Olomoucí, venkovní výhra v Olomouci a čerstvá plichta 1:1 s Českými Budějovicemi. Neprohrál sice, ale…

„Na jednu stranu je to super. Mohl to být ale klidně plný počet bodů. Se Sigmou jsme si dali v nastavení vlastní gól po rohovém kopu a teď s Budějovicemi jsme deset minut před koncem znovu neuhlídali roh. To mě mrzí hodně, protože všichni cítíme, že jsme ten zápas mohli dotáhnout do vítězného konce. Nemůžeme si říct, že jsme rádi za bod, tenhle zápas jsme to měli zvládnout jednoznačně za tři body,“ tvrdí David Mikula.

Zastupující hlavní trenér David Mikula mohl po utkání jen naštvaně prásknout balonem o zem…Zdroj: FK Pardubice/David Haan

Neví, co s balonem…

Standardní situace. Už je vyhlášené, že Pardubice v nich hoří jako papír. Například trenér Veselý z Bohemians přiznal, že část tréninků věnoval právě důkladné přípravě rohových i trestných kopů. A to bylo před vstupním kolem letošní sezony. A vyplatilo, protože Klokani skórovali hned po prvním rohu. Nedávno vyhrál v Pardubicích stejným způsobem a také 1:0 ostravský Baník.

„Góly ze standardek nás stojí body. Na jaře jsme takto inkasovali snad čtvrtý gól. Ze hry až tolik gólů nedostaneme. Při těch standardkách se nechováme úplně jak bychom měli. V našem případě jsou opravdu velkým problémem,“ krčí rameny.

Alespoň, kdyby ztráty po obranných standardních situacích vyretušovaly útočné standardky.

„Ono to spolu souvisí. Máme obrovský problém v důrazu na obou polovinách hřiště. V tomto utkání jsme je několikrát slušně rozehráli, ale nejdeme do vzdušných soubojů s takovou ochotou vstřelit gól. Tak to prostě bude bolet, srazím se s protihráčem. Ne, my tam jdeme tak nějak na půl. Musíte do centru vletět v plném náběhu. I za cenu toho zranění. Těch standardek jsme měli hodně a měli jsme tím více pomoct,“ má jasno jednačtyřicetiletý kouč.

Absenci třinácti gólů Pardubice vyplnily svátečním střelcem. Dva body ztratily

Pardubice ztratily dva body v zápase, ve kterém po celou dobu jasně dominovaly. Kdyby vedly po prvním poločase 3:0 a nakonec vyhrály 5:1, tak by nemohl nikdo říct ani popel.

„Skončilo to 1:1, ale myslím si, že herně to byl asi nejlepší zápas na jaře. Rychle jsme se ujali vedení a pak si vytvářeli další šance. Jenže my nejsme schopni přidat druhý gól. Je to celoročně a pořád se s tím trápíme. Kolikrát mi přijde, že hráči jsou vlastně překvapení, že jim někdo nahrál. Dostanou balon a najednou neví, co s ním mají dělat. Dávají si přednost a spoléhají jeden na druhého. Na koncovce pracujeme i v tréninku, ale pořád nejsme schopní v těch důležitých momentech zápasu skórovat,“ snaží se o vysvětlení David Mikula.

České Budějovice plnily zejména v prvním poločase roli sparingpartnera. A chvílemi to vypadalo, jako by je fotbal ani nebavil. Ten nejlepší jarní výkon soupeři hodně usnadnily.

„Vždycky to je o tom, co vám soupeř vám dovolí. Já se na jeho výkon nedívám. Prostě my jsme šli na hřiště s jasným plánem, jak chceme hrát. A to nám vycházelo. Škoda, že jsme nepřidali ten druhý gól. Pak je jedině naší chybou, že jsme nedotáhli utkání do vítězného konce,“ míní.

Místo myšlenek na prostřední skupinu, které by při skalpu nejhoršího venkovního týmu dostaly reálné obrysy, čeká naopak nejhorší domácí celek s největší pravděpodobností skupina o udržení. Navíc na jejich třináctou pozici doráží Zlín. A bodovala i patnáctá Karviná. Co udělá s psychikou ztráta vyhraného zápasu?

„Máme výhodu mladého mužstva. Kluci si tolik nepřipouští tlak a jsou schopní zápas hodit hned za hlavu. Před zápasem v Olomouci jsme si řekli, že máme před sebou pět kol. Nebudeme se dívat dopředu, ale budeme se soustředit na každý nejbližší zápas. Ve dvou kolech jsme udělali čtyři body. Kdyby to bylo naopak: remíza v Olomouci a domácí výhra nad Budějovicemi, tak si říkáme, že je všechno super. Ale vždyť ty body jsou vlastně stejné,“ připomíná David Mikula.

Michal Surzyn se raduje z vedoucí branky, která byla jeho první v celé sezoně. Na tři body nestačila.Zdroj: FK Pardubice/David Haan

Teplotní šok v dubnu

Výkonem v Olomouci potvrdil návrat do základní sestavy. A jen tak se mu z jedenáctky vyvolených nechce. Byl to Michal Surzyn, kdo poslal FK Pardubice do vedení. V úvodu zápasu, jako by ho soupeř na hřišti neregistroval. Pří útočných výpadech byl neobsazený.

„Kluci to dobře vyjeli z rohu hřiště, Míša Hlavatý mi to dával pod sebe na vápno. Budějovice si nepokryly vápno a já tam vyplaval úplně sám. Naštěstí jsem to trefil,“ popisuje Surzyn svoji první trefu v letošním ročníku.

Tam však jeho radost skončila, protože dlouho vedoucí gól se nakonec neukázal jako vítězný.

„Začali jsme velmi dobře. Dali jsme gól a prakticky po celý zápas jsme to měli pod kontrolou. Škoda, že jsme nepřidali druhou branku. Budějovice hrozily jenom ze standardek a nakonec z toho daly gól,“ smutní.

Nejhorší domácí proti nejhorším hostům. Chceme Budějovicím pohoršit, říká Mareš

V prvním poločase si domácí udělali z pravé strany na útočné polovině zlatý důl. Činil se především obránce Mareš, který neúnavně zakládal všechny akce. Vydatně mu pomáhal mozek pardubické hry Michal Hlavatý.

„Připravovali jsme se na Budějovice. Já i Mary jsme měli na krajích hodně volného prostoru. Soupeř nám ty strany otevíral. Proto jsme to táhli přes ně. Myslím, že se nám to velmi dobře dařilo,“ říká pardubická třiadvacítka.

Pardubice ale druhou branku nepřidaly, a tak zůstaly nejhorším domácím týmem z celého šestnáctičlenného pelotonu. Ze čtrnácti zápasů vytěžily pouze jedenáct bodů. Naopak venku jsou šestí se ziskem šestnácti bodů. Ztráty v CFIG Areně už zavání blokem…

„To bych neřekl. Nicméně nemůžu přijít na to, proč nám to tady nejde. Asi je potřeba hrát furt venku… Možná si ten tlak na sebe vyvíjíme sami. Zatím se nám nedaří na jaře zlomit, abychom urvali tři body doma,“ kroutí hlavou.

Zatímco ztratit v CFIG Areně body po gólu ze vzduchu je obehranou písničkou, tak tropické počasí zkraje dubna je prvotinou…

„Oba týmy měly stejné podmínky. Ale já osobně jsem se cítil hrozně. Určitě to byl pro tělo šok. Nevím přesně kolik bylo stupňů ale blížilo se to ke třicítce. Na to, že je začátek dubna, panovalo fakt velké vedro,“ podotýká.

A prvotinou není účast hlavního trenéra Radoslava Kováče na tribuně. Sedět tam však nevydržel. A být z ticha už vůbec ne…

„Kovyho každý z nás slyší. Prostě i na tribuně nám dává pokyny. S týmem je, i když není na lavičce,“ usmívá se Michal Surzyn.