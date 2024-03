Ve správný čas na správném místě… Pardubičtí fotbalisté, ač hůře umístění, dokonale využili útlumu Olomouce. Respektive těch věcí, které se kolem tradičního klubu nejvyšší soutěže dějí. Od vylepování plakátů s hanlivými příspěvky až po válku s novináři. Po čtyřech nulových kolech se po pěti zápasech vrátili na vítěznou vlnu. Pravda, tým s hlavou koně ve znaku dostal na koně, „kůň“ Macík. Domácí gólman byl při malé domů myšlenkami už někde na velikonoční pomlázce.

Pardubičtí fotbalisté vybrali olomoucké hnízdo. | Foto: FK Pardubice/David Haan

Pardubice se nenechaly zamknout na vlastní polovině a naopak svým vířivým pohybem činily od úvodního hvizdu Hanákům problémy.

„Začátek nám vyšel velmi dobře, i když jsme se nedostali do nějaké větší větší šance. Kluci plnili přesně ty věci, které jsme si zdůrazňovali. Ať to bylo do ofenzivy, do rozehrávky, do defenzivy, presink. A také dostupovat zpětnou přihrávku na Macíka. Dohrávat ho, aby ani neměl čas na nějakou rozehrávku. Nakonec nám pomohl chybou do vedení. I bez toho vypadal první poločas podle našich představ. Olomouci měla jedno, dvě zakončení po odražených míčích, ale nějakou velkou šanci jsme jí vypracovat nedovolili,“ popisuje pardubický trenér David Mikula, který převzal taktovku za suspendovaného kolegu Radoslava Kováče.

A Macík neskutečně chyboval. Přitom ho žádný z protihráčů neatakoval. Jinak. Pardubičtí útočníci v tu dobu od něj byli na hony vzdáleni.

„Pro Sigmu se jednalo o nešťastný moment. Prostě je to fotbal. Někdy se smolná situace přihodí nám a nemusíme chodit daleko. Na podzim jsme si proti Olomouci dali v nastavení vlastní gól. Tentokrát nám chyba gólmana obrovsky pomohla. Nemá cenu si nic nalhávat, pro nás to byl obrovsky důležitý gól. Na druhou stranu jsme se na zpětné přihrávky od stoperů ke gólmanovi chystali. Takže nás to nějakým způsobem odměnilo za tu práci,“ míní sobotní oslavenec, který si musí zvykat na číslo 41.

Nová obranná čtyřka?

Po přestávce mohli hosté rozhodnout ale Macík tentokrát svůj tým dvakrát podržel. A začala se utahovat smyčka na druhé straně. Pardubice se předčasně zatáhly, ale měly štěstí, že tým z Hané byl v koncovce zoufalý. K tomu je podržel brankář Kinský.

„Začátek druhé půle byl z naší strany znovu vydařený. Kluci plnili pokyny do puntíku. Pak jsme na nějakých patnáct minut vypadli. Trochu to chápu. Vedli jsme a to už prostě máte v hlavě. My jsme po čtyřech prohrách už potřebovali vyhrát. Takže to malinko to na hráče dopadlo. Ale. Ale důležité je, že jsme byli pořád nebezpeční. Možná, kdybychom přidali druhý gól, mohlo to být definitivně hotovo. Takhle přišel až v nastavení. Míša (Michal Hlavatý) skvěle vyřešil protiútok a Zlatan (Tomáš Zlatohlávek) potvrdil roli střelce.

Nečekaný gratulant. Mikulovi daroval k narozeninám tři body Macík. Co pustil...

Triumf Pardubic byl nečekaný ještě z jednoho směru. Do zápasu na Andrově stadionu nastoupila zbrusu nová obranná čtveřice. Přesněji řečeno hráči, kteří se v tomto složení na trávníku v mistrovském utkání ještě nesešli. Potrestané spoluhráče Ortize, Chlumeckého a Halinského nahradili Surzyn, Kukučka a Donát. Pouze svoji pozici krajního beka si zachoval Mareš.

„My jsme samozřejmě věděli, že v obraně máme velké otazníky. Dony vlastně hrál první zápas na jaře, takže to pro něho bylo obrovsky těžké. Ale zvládl to skvěle. Surza dostal také po delší době příležitost. Kukyho jsme nuceně hodili do zápasu se Slavií, kde to pro něj bylo strašně náročné. Ale už s Baníkem si myslím, že podal velmi dobrý výkon. Nešlo nevidět, že i tihle hráči výrazně přispěli k našemu vítězství,“ moc dobře ví Mikula.

„Všichni kluci Tondou Kinským počínaje až po Páju Černého, který nám pomohl svými zkušenostmi zvládnout závěr, zaslouží velkou pochvalu. Splnili přesně to, co jsme po nich vyžadovali. Je to pro nás hrozně cenná výhra. Navíc s čistým kontem,“ dodává David Mikula.